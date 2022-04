Nóng: Chuyên gia NASA tìm được bằng chứng gây sốc về thiên đường

Tấm hình này đã được kính viễn vọng Hubble chụp vào ngày 26/12/1993, chỉ ít ngày trước khi nó được mang đi sửa chữa. Nó thể hiện một cảnh tượng vô cùng đặc biệt, trông giống như một thành phố màu trắng lung linh, bồng bềnh trôi giữa màn đen vũ trụ hệt như một thiên đường. Sau khi nhìn thấy hình ảnh có một không hai này, nhà nghiên cứu Marcia Masson khẳng định đây chính là thiên đường trong truyền thuyết: “Vì cuộc sống như chúng ta đã biết không thể tồn tại trong không gian băng giá và không có không khí. Đó chính là thiên đường, đó là bằng chứng mà chúng tôi luôn tìm kiếm.” Chính bà cùng các nhà phân tích của NASA cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bằng chứng về thiên đường. Sau cùng tất cả đều kết luận bức hình này có thật và giải thích đây có thể là thành phố của những linh hồn. Cục hàng không Mỹ sau đó cho biết bức ảnh này đã khiến Tổng thống lúc đó là Bill Clinton và Phó Tổng thống Al Gore rất thích thú, yêu cầu NASA cung cấp thêm thông tin trong cuộc họp giao ban hàng ngày. NASA cũng đã cân nhắc lời yêu cầu của Giáo hoàng Jonh Paul II lúc đó, rằng nên trao bức ảnh cho ông, nhưng NASA đã nhẹ nhàng từ chối. Phía Vatican sau đó cũng hành xử rất nhẹ nhàng, đó là im lặng.

NASA biết rằng bức ảnh này rất có khả năng thay đổi tư duy, tín ngưỡng của nhân loại, nên họ rất cân nhắc trước những gì có thể công bố. Bà Masson nhấn mạnh thêm: “Vũ trụ rộng lớn như thế, tất cả mọi nơi đều là đối tượng mà NASA có thể dò tìm. Tại sao Hubble lại có mặt đúng nơi đó, khoảnh khắc đó? Chắc chắn có sự điều khiển của Thượng Đế”. Trong quá khứ, một nhóm các kỹ sư Liên Xô cũ do ông Azakov dẫn đầu đã tiến hành khoan công trình thăm dò lòng đất trên quy mô lớn. Địa điểm họ khoan là ở vùng Petsamo, nơi ít người đặt chân đến ở Siberia. Nhóm kỹ sư đã đào một hố sâu nhất, đến 14,4 km và phát hiện một chiếc hang có nhiệt độ tới 1000 độ C. Tại đây, họ được âm thanh kì lạ như những tiếng hét đau đớn, gây xôn xao dư luận. Nó làm dấy lên tranh cãi về sự tồn tại của địa ngục. Kính viễn vọng không gian Hubble (tiếng Anh: Hubble Space Telescope, viết tắt HST) là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Nó được đưa lên và hoạt động trên quỹ đạo của Trái Đất tại độ cao khoảng 610 km, cao hơn khoảng 220 km so với độ cao quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Với tốc độ di chuyển khoảng 7500 m/s, Hubble có thể quay 1 vòng quanh Trái Đất trong thời gian 97 phút và 15 lần mỗi ngày. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble (1889-1953). Đây là kính thiên văn phản xạ được trang bị hệ thống máy tính và một gương thu ánh sáng có đường kính 240 cm. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Tấm hình này đã được kính viễn vọng Hubble chụp vào ngày 26/12/1993, chỉ ít ngày trước khi nó được mang đi sửa chữa. Nó thể hiện một cảnh tượng vô cùng đặc biệt, trông giống như một thành phố màu trắng lung linh, bồng bềnh trôi giữa màn đen vũ trụ hệt như một thiên đường. Sau khi nhìn thấy hình ảnh có một không hai này, nhà nghiên cứu Marcia Masson khẳng định đây chính là thiên đường trong truyền thuyết: “Vì cuộc sống như chúng ta đã biết không thể tồn tại trong không gian băng giá và không có không khí. Đó chính là thiên đường, đó là bằng chứng mà chúng tôi luôn tìm kiếm.” Chính bà cùng các nhà phân tích của NASA cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bằng chứng về thiên đường . Sau cùng tất cả đều kết luận bức hình này có thật và giải thích đây có thể là thành phố của những linh hồn. Cục hàng không Mỹ sau đó cho biết bức ảnh này đã khiến Tổng thống lúc đó là Bill Clinton và Phó Tổng thống Al Gore rất thích thú, yêu cầu NASA cung cấp thêm thông tin trong cuộc họp giao ban hàng ngày. NASA cũng đã cân nhắc lời yêu cầu của Giáo hoàng Jonh Paul II lúc đó, rằng nên trao bức ảnh cho ông, nhưng NASA đã nhẹ nhàng từ chối. Phía Vatican sau đó cũng hành xử rất nhẹ nhàng, đó là im lặng.

NASA biết rằng bức ảnh này rất có khả năng thay đổi tư duy, tín ngưỡng của nhân loại, nên họ rất cân nhắc trước những gì có thể công bố. Bà Masson nhấn mạnh thêm: “Vũ trụ rộng lớn như thế, tất cả mọi nơi đều là đối tượng mà NASA có thể dò tìm. Tại sao Hubble lại có mặt đúng nơi đó, khoảnh khắc đó? Chắc chắn có sự điều khiển của Thượng Đế”. Trong quá khứ, một nhóm các kỹ sư Liên Xô cũ do ông Azakov dẫn đầu đã tiến hành khoan công trình thăm dò lòng đất trên quy mô lớn. Địa điểm họ khoan là ở vùng Petsamo, nơi ít người đặt chân đến ở Siberia. Nhóm kỹ sư đã đào một hố sâu nhất, đến 14,4 km và phát hiện một chiếc hang có nhiệt độ tới 1000 độ C. Tại đây, họ được âm thanh kì lạ như những tiếng hét đau đớn, gây xôn xao dư luận. Nó làm dấy lên tranh cãi về sự tồn tại của địa ngục. Kính viễn vọng không gian Hubble (tiếng Anh: Hubble Space Telescope, viết tắt HST) là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Nó được đưa lên và hoạt động trên quỹ đạo của Trái Đất tại độ cao khoảng 610 km, cao hơn khoảng 220 km so với độ cao quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Với tốc độ di chuyển khoảng 7500 m/s, Hubble có thể quay 1 vòng quanh Trái Đất trong thời gian 97 phút và 15 lần mỗi ngày. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble (1889-1953). Đây là kính thiên văn phản xạ được trang bị hệ thống máy tính và một gương thu ánh sáng có đường kính 240 cm. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.