Baby Shark bị “soán ngôi” top 10 video lượt xem khủng nhất YouTube

Các thứ hạng trong danh sách những video được xem nhiều nhất trên YouTube đã có ít nhiều thay đổi. Tính đến tháng 9/2020, đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách là MV "Sorry" của Justin Bieber với 3,34 tỷ lượt xem, phát hành ngày 23/10/2015. Với 3.64 tỷ lượt xem, đoạn video dạy trẻ em cách phân biệt màu sắc có tên là Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm là một trong 4 video có nội dung dành cho trẻ em góp mặt trong danh sách này. Đoạn video được đăng tải bởi kênh YouTube Miroshka TV. Từng là video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube, siêu hit Gangnam Style không thể vắng mặt trong list 10 video có lượt xem nhiều nhất mọi thời đại. Ở thời điểm hiện tại, PSY là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách. Nhiều người nổi tiếng như Madonna, Britney Spears, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng thử nhảy theo điệu nhảy ngựa trong bài hát của PSY. Johny Johny Yes Papa là đoạn video được trẻ em trên khắp thế giới yêu thích bởi hình ảnh đẹp mắt, dễ thương, giai điệu vui nhộn dễ nhớ. Cùng với Baby Shark, Johny Johny Yes Papa là một trong những bài hát thiếu nhi có MV được xem nhiều nhất thế giới hiện tại với 3.81 tỷ views. MV "Uptown Funk" của nhà sản xuất âm nhạc người Anh Mark Ronson, hợp tác với ca sĩ người Mỹ Bruno Mars là cái tên thứ 6 trong top video có lượt xem khủng nhất Youtube. Được đăng tải vào năm 2014, đây cũng là một trong những video có thời gian đăng tải "lâu đời" nhất trong danh sách này. Tập phim hoạt hình tiếng Nga - Masha and The Bear - đứng thứ 5 trong danh sách với 4,33 tỷ lượt xem. Tuy nhiên điều bất ngờ là tập 17 của bộ phim hoạt hình Masha and the Bear cũng có mặt trong danh sách những video bị ghét nhất trên YouTube. MV "See You Again" của rapper Wiz Khalifa và nam ca sĩ Charlie Puth tưởng nhớ tài tử Paul Walker, cũng là nhạc phim Fast & Furious 7 là cái tên tiếp theo trong top này. Hiện đoạn video đã nhận 4.71 tỷ lượt xem. Shape of You của Ed Sheeran là video được xem nhiều thứ 3 trên Youtube tính đến hiện tại. Trước đó, video này từng giữ kỷ lục là video nhanh thứ ba đạt được một tỷ lượt xem trên nền tảng này. Baby Shark bị "soán ngôi" khi chỉ là video được xem nhiều thứ 2 trong lịch sử YouTube với gần 6.5 tỷ views. Bài hát nổi tiếng đầu tiên trên YouTube năm 2016, khi được thực hiện bởi Pinkfong - hãng ca nhạc của công ty giáo dục và giải trí SmartStudy của Hàn Quốc. Dù đã ra mắt hơn 4 năm song Baby Shark vẫn là bài hát nhận được sự yêu thích của cả thế giới, đặc biệt là các em nhỏ bởi giai điệu vui tươi. Trùm cuối trong top 10 video sở hữu lượt xem khủng nhất YouTube là video “Despacito” của Luis Fonsi và Daddy Yankee với 6,95 tỷ lượt xem. Despacito cũng xuất sắc "đút túi" hàng loạt thành tích khủng như: Video nhanh nhất đạt được 2 tỷ lượt xem và video đầu tiên đạt 3, 4, 4, và bây giờ là 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt | VTC Now

