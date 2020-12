Bà Tân Vlog “hết thời” mất hút trong top 10 YouTube nổi bật 2020

Danh sách Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật chủ yếu là các sáng tạo nội dụng trong mảng giải trí, streamer, parody, hài… Đứng đầu danh sách này là Độ Mixi của kênh MixiGaming. Xếp thứ 2 trong danh sách Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật 2020 là kênh Trấn Thành Town của MC Trấn Thành với nội dung giải trí. Quỳnh Trần JP là YouTube duy nhất về ẩm thực lọt top 10 bảng xếp hạng năm nay. Ngoài ra, trong top 10 còn có những cái tên quen thuộc khác gồm Thiên An Official, Anh Thám Tử, Cris Devil Gamer. Như vậy, chiếm được sự yêu thích vẫn là giới streamer về game, nhạc chế và hài. Trong danh sách Top 10 Youtuber nổi bật nhất Việt Nam năm nay không có tên cùa Bà Tân Vlog, mặc dù kênh này sở hữu đến hơn 4 triệu lượt người theo dõi. Trong năm vừa qua, các kênh YouTube của gia đình Bà Tân Vlog bỏ túi hàng triệu lượt xem cho mỗi video và đút túi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Điều đó khiến Bà Tân và các con trai của mình bất chấp việc vấp phải chỉ trích vì nội dung nhảm, không sáng tạo, cố tình giật gân để câu view vẫn sản xuất những video bị tuýp còi. Theo YouTube, bảng xếp hạng "Top 10 Nhà Sáng Tạo YouTube Nổi Bật Nhất năm 2020" dựa trên mức độ tăng trưởng của các kênh. Thời điểm tháng 1/2020, kênh YouTube MixiGaming của Độ Mixi chỉ có hơn 2 triệu sub (subscribe = lượt đăng ký), tuy nhiên, chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm kênh YouTube hiện tại của anh đã có hơn 4.3 triệu sub. Trong khi đó, Bà Tân Vlog dù sở hữu kênh YouTube có lượt sub chỉ kém một chút so với Độ Mixi nhưng từ tháng 1/2020 cho đến hiện tại, số lượt sub kênh Bà Tân Vlog giảm dần đều và mới chỉ đạt cột mốc 4 triệu trong thời gian gần đây. Lượt xem trên kênh của Bà Tân Vlog cũng giảm mạnh từ đầu năm, đặc biệt là sau các lùm xùm gần đây của Hưng Vlog - con trai lớn của Bà Tân. Theo ghi nhận của Social Blade, trong 30 ngày gần đây nhất, kênh YouTube của Bà Tân chỉ đạt khoảng 10 triệu lượt xem. Vào giữa năm ngoái, mỗi tháng kênh Bà Tân Vlog đạt tới 75 triệu lượt xem mỗi tháng. Có rất nhiều lí do dẫn đến sự tụt dốc của kênh Bà Tân Vlog, nhưng sau cùng nguyên do cốt lõi nhất là thiếu sự sáng tạo, phát triển và không tôn trọng khán giả trong thời đại 4.0 ngày nay.

