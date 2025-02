Apple trình làng iPhone 16E... thiết kế có ấn tượng như lời đồn?

Apple vừa chính thức công bố iPhone 16e, dòng sản phẩm mới toanh thuộc dòng sản phẩm iPhone 16, thay vì tiếp tục với tên gọi iPhone SE như nhiều dự đoán trước đó. iPhone 16e sở hữu thiết kế mới, trang bị nhiều nâng cấp đáng chú ý. Không còn sử dụng thiết kế kế thừa từ các mẫu iPhone cũ, iPhone 16e sở hữu ngoại hình hiện đại với màn hình 6,1 inch, tương tự như iPhone 16. Mặt trước của máy được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield, giúp tăng độ bền và khả năng chống trầy xước. Sản phẩm được ra mắt với hai lựa chọn màu sắc: đen và trắng, cả hai đều có lớp hoàn thiện mờ. Một trong những điểm khác biệt lớn của iPhone 16e so với các mẫu iPhone 16 khác là việc trang bị nút Action Button thay vì công tắc gạt im lặng truyền thống. Bên cạnh đó, iPhone 16e chứa tổng thể hơn 30% hàm lượng vật liệu tái chế, bao gồm 100% coban tái chế và 95% lithium tái chế trong pin, 85% nhôm tái chế trong vỏ máy. Đây là sản phẩm tiếp theo hướng đến mục tiêu Apple 2030, vì một hành tinh xanh và sạch hơn. Apple trang bị cho iPhone 16e con chip A18, tương tự như trên iPhone 16, giúp máy có hiệu năng mạnh mẽ và hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence mới. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Apple sử dụng modem C1 do chính hãng phát triển, thay vì sử dụng linh kiện từ Qualcomm như trước đây. Những lo ngại về việc Apple có thể giới hạn dung lượng lưu trữ của iPhone 16e ở mức 64GB đã không trở thành hiện thực. Máy được cung cấp với ba tùy chọn bộ nhớ: 128GB, 256GB và 512GB, mang đến sự linh hoạt hơn cho người dùng. Apple khẳng định iPhone 16e có thời lượng pin tốt nhất trong số các mẫu iPhone 6,1 inch. Cụ thể, máy có thể phát video liên tục trong 26 giờ, vượt qua con số 22 giờ của iPhone 16. Đây là một nâng cấp đáng kể. Với mức giá khởi điểm 16,99 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone 16e đắt hơn đáng kể so với iPhone SE 3 trước đó. Tuy nhiên, với những cải tiến về thiết kế, hiệu năng và camera, mức giá này có vẻ hợp lý. Apple bất ngờ ngừng bán iPhone 14 và iPhone 14 Plus, loại bỏ hai thiết bị này khỏi danh mục sản phẩm của hãng sau khi công bố iPhone 16e. Đây là lần đầu tiên Apple khai tử một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro ngay giữa vòng đời. Qua việc ngừng bán iPhone SE, Apple hiện không còn bán bất kỳ mẫu iPhone nào sử dụng màn hình LCD, nút Home, Touch ID, hoặc cổng Lightning. Đây là một bước chuyển quan trọng khi Apple hoàn toàn chuyển sang công nghệ màn hình OLED, Face ID và cổng USB-C trên toàn bộ danh mục sản phẩm iPhone. Và cũng không còn một chiếc iPhone có màn hình nhỏ dưới 6 inch nào được bán ra nữa. Cùng với iPhone 16E, Apple giới thiệu C1 – con chip modem di động đầu tiên do hãng tự thiết kế. Con chip này đánh dấu sự thay thế, đoạn tuyệt với modem Qualcomm vốn được sử dụng để cung cấp kết nối 5G trên các mẫu iPhone trước đây. Mời độc giả xem thêm video "ChatGPT đã được tích hợp trên iPhone thông qua Apple Inteligence".

