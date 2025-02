Tất tần tật iPhone giá rẻ Apple sắp trình làng, có gì nổi bật?

Đầu tiên, là tên gọi, để dễ dàng định danh thiết bị mà mọi người mong chờ. Trước đây, tất cả đều mặc định với cái tên iPhone SE4 hay iPhone SE 2025 dựa theo truyền thống đặt tên của Apple. Tuy nhiên, trước thời điểm ra mắt, có nguồn tin cho rằng điện thoại này có sẽ có tên mới là iPhone 16E để phản ánh thiết kế mới của máy. Ảnh: Tuệ Minh Điều này cũng có nghĩa là chiếc iPhone này mặc dù có giá rẻ nhất nhưng cũng được xếp vào dòng 16 Series. Và đúng như vậy, nó không còn là chiếc smartphone xài công nghệ cũ, thiết kế cũ. Thứ cũ duy nhất ở đây là màn hình tai thỏ mà thôi. Ảnh: Clickbuy Nếu bạn muốn biết ‌iPhone 16E sẽ trông như thế nào, hãy xem ‌iPhone 14‌. Hai máy sẽ có cùng thiết kế về màn hình, kết cấu bằng nhôm và kính, công tắc tắt tiếng, nút âm lượng, tai thỏ, nút nguồn và khay ăng-ten 5G/SIM. Tuy nhiên, mặt sau của thiết bị sẽ có một sự thay đổi. ‌iPhone SE‌ mới dự kiến sẽ có camera sau ống kính đơn. Ảnh: 9to5 iPhone SE‌ hiện tại (2020) là ‌iPhone‌ cuối cùng có màn hình LCD, vì vậy việc ra mắt mẫu iPhone 16E mới có màn hình OLED sẽ chứng kiến sự kết thúc của công nghệ màn hình LCD cho ‌iPhone‌. Ảnh: Tech Stream Máy sẽ có màn hình OLED 6.1 inch, Face ID nằm trên tai thỏ. Điều này cũng là sự kết thúc của iPhone màn hình nhỏ. Với thiết kế toàn màn hình theo phong cách ‌iPhone‌ 14, Touch ID sẽ không còn nữa. Ảnh: Tuệ Minh Về sức mạnh, bên trong máy sẽ trang bị chip A18, RAM 8GB, hỗ trợ Apple Intelligence, camera chính 48MP và trang bị chip sóng (modem) 5G nội bộ của Apple. Chính con chip A18 lý giải cho việc iPhone giá rẻ này có cái tên 16E, để cùng Series với ba mẫu iPhone 16 ra mắt vào cuối năm ngoái. Ảnh: Phone Arena. Thêm một sự kết thúc đó là cổng Lightning. iPhone 16E‌ sẽ có cổng USB-C để sạc, điều này cũng có nghĩa là cổng Lightning sẽ bị loại bỏ khỏi hầu hết các thiết bị của Apple. Đây cũng là một điểm khác biệt khi so sánh với iPhone 14. Hiện các mẫu iPhone iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus vẫn có cổng Lightning. Ảnh: Padox Dran iPhone 14‌ đã bổ sung hỗ trợ MagSafe và vì ‌iPhone 16E‌ đang sử dụng thiết kế ‌iPhone 14‌ nên nó sẽ hoàn toàn hoạt động với các phụ kiện ‌MagSafe‌ và sẽ hỗ trợ sạc không dây ‌MagSafe‌. ‌Và khi nó được định hình thuộc 16 Series thì công suất sạc sẽ là 25W thay vì 15W trên các dòng iPhone 12, 13, 14 và 15. Ảnh: Plugin Plus ‌iPhone 16E‌ 4 sẽ không có ống kính tele hoặc ống kính góc siêu rộng, nhưng sử dụng cùng ống kính góc rộng 48 megapixel như trong ‌iPhone 16‌. Camera này hỗ trợ chụp ảnh chân dung với khả năng kiểm soát tiêu cự và độ sâu, các phong cách chụp ảnh mới nhất và tùy chọn cắt xén thành zoom quang học 2x. Ảnh: Majin Buu iPhone SE‌ 4 là một ‌iPhone‌ mới quan trọng trong dòng sản phẩm của Apple, nhưng nó sử dụng lại các thành phần từ ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 16‌. Vì vậy Apple sẽ không tổ chức sự kiện để ra mắt ‌iPhone SE‌ 4, thay vào đó sẽ giới thiệu thông qua thông cáo báo chí và đưa tin trên trang web của Apple. Ảnh TechZ Mời độc giả xem thêm video "Cách sử dụng nút Camera Control trên iPhone 16".

