Apple tiếp tục 'tung' Mac mini mới nhỏ gọn, hiệu năng vượt trội

Apple cho biết Mac Mini mới với con chip M4 sẽ mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn tới 1,8 lần và hiệu năng GPU nhanh hơn 2,2 lần so với phiên bản M1.

Chip M4 mới cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất để xử lý nhiều luồng công việc phức tạp hơn. Chip M4 trên Mac Mini có CPU 10 nhân, GPU 10 nhân và 16GB RAM.

Mac mini mới, nhỏ gọn hơn thế hệ trước và được nâng cấp mạnh về CPU. Ảnh: Apple

So với Mac mini dùng chip Intel, phiên bản M4 cho hiệu năng nhanh hơn gấp nhiều lần trong các ứng dụng như Logic Pro, World of Warcraft và Photomator. Thậm chí, khi so với Mac mini M1, phiên bản M4 vẫn sẽ cho tốc độ xử lý nhanh hơn đối với các ứng dụng Microsoft Excel (1.7x), MacWhispe (2x) và Adobe Lightroom Classic (4.9x).

M4 Pro: hỗ trợ Thunderbolt 5

Lần đầu tiên được giới thiệu, M4 Pro hỗ trợ RAM max lên tới 64GB và băng thông 273GB/s, theo Apple là nhiều gấp đôi băng thông so với bất kỳ chip của máy tính AI nào.

Chip M4 Pro sở hữu CPU lên đến 14 nhân, GPU 20 nhân mạnh gấp đôi M4, và Neural Engine nhanh gấp 3 lần so với M1. Con chip M4 Pro cũng hỗ trợ Thunderbolt 5, mang lại tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120 Gb/s, nhanh hơn gấp đôi Thunderbolt 4. Và đây cũng là lần đầu tiên Ray Tracing có mặt trên Mac mini.

Cổng kết nối có chút thay đổi, nối ra được 3 màn hình 6K Mac mini M4 có một chút thay đổi về cổng kết nối, nó sẽ có các cổng như sau: Thunderbolt 4 (M4)/5 (M4 Pro), USB-C, HDMI và Gigabit Ethernet.

Chip M4 Pro lần đầu tiên được giới thiệu. Hiện tại là chipset mạnh nhất của Apple.

Điểm mới là hai cổng C sẽ được đặt ở mặt trước, hỗ trợ USB 3 và một jack cắm tai nghe. Ở mặt sau, Mac mini bản M4 sẽ được trang bị ba cổng Thunderbolt 4 và Mac mini chip M4 Pro sẽ có ba cổng Thunderbolt 5.

Với Mac mini M4, nó có thể hỗ trợ lên đến hai màn hình 6K và 1 màn hình 5K. Còn với M4 Pro thì sẽ hỗ trợ 3 màn hình 6K với tần số quét 60Hz.

Lại là Apple Intelligence Cuối cùng là sự xuất hiện của Trí khôn Apple trên Mac mini mới thông qua macOS Sequoia. Apple Intelligence sẽ hỗ trợ người dùng viết lại, kiểm tra lỗi chính tả và tóm tắt văn bản, đồng thời mang đến trải nghiệm Siri thông minh và cá nhân hóa hơn. Đương nhiên là vẫn chưa có sẵn cho tiếng Việt.

Những tính năng tạo hình cũng sẽ có trong tương lai, có thể là vào tháng 12.