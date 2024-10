Phát hoảng về loài 'thủy quái' sông Đà chuyên ăn thịt người

Sông Đà, dòng sông hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam, từ lâu đã là nơi ẩn náu của nhiều loài cá lớn và quý hiếm. Trong số đó, cá chiên, hay còn được gọi là " thủy quái" sông Đà, nổi bật với những truyền thuyết kỳ bí và thực tế đầy bất ngờ. (Ảnh: Tổ quốc) Cá chiên được người dân sống quanh sông Đà miêu tả như một loài "quái vật" hung tợn và đáng sợ. Trong ký ức của người bản địa, cá chiên không chỉ là một loài cá lớn mà còn là một kẻ săn mồi nguy hiểm, chuyên ăn thịt người. (Ảnh: Nghệ An 24h) Truyền thuyết kể rằng, vào mùa lũ, khi dòng sông Đà cuồn cuộn sóng nước, cá chiên sẽ kéo đến những vùng nước xoáy để săn mồi. Những câu chuyện kể về việc cá chiên xâu xé xác người chết đuối, biến cả một khúc sông thành nơi dậy sóng, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân vùng này.(Ảnh: 24h.com) Cá chiên có kích thước khổng lồ, có thể đạt chiều dài gần 2 mét và cân nặng lên tới gần 100 kg. Chúng có miệng rất cứng, đầu to và phẳng, răng sắc nhọn như lưỡi dao cạo, và cơ thể mượt mà, bóng loáng. Loài cá này thích nghi tốt với môi trường sống khắc nghiệt, ẩn náu trong những hang động sâu và hốc đá giữa dòng nước chảy xiết.(Ảnh: Toquoc.vn) Ông Ngô Văn Tám, một lão ngư với 40 năm kinh nghiệm trên sông Đà, từng kể lại một lần nghênh chiến với "quái vật" này. Ông sử dụng chiếc lao đồng ba ngạnh để đánh bắt một con cá chiên nặng 94 kg, dài hơn 3 mét. Trận đánh vật kéo dài cả buổi chiều mới "dìu" được con cá lên bờ, khiến ông và những bạn chài khác không thể quên.(Ảnh: Dân Việt) Ngày nay, việc bắt cá chiên trở nên khó khăn hơn nhiều do dòng sông Đà bị ngăn dòng làm thủy điện. Các loài cá chiên, vốn quen sống vùng vẫy nơi sóng xô ghềnh thác, nay phải lượn lờ trong môi trường tĩnh lặng, khiến chúng dễ dàng bị đánh bắt. Nhiều ngư phủ đã chuyển từ đánh bắt tự do sang nuôi cá lồng để đảm bảo hiệu quả kinh tế.(Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển) Dù được mệnh danh là "thủy quái", cá chiên cũng là loài cá quý hiếm với thịt ngon, được giới sành ăn ưa chuộng. Món gỏi cá chiên sông Đà, với vị ngọt mềm, giòn sần sật của thịt cá hòa quyện cùng vị chan chát của lá rừng, cay của ớt, nồng của mắc khén và hạt dổi, đã trở thành đặc sản khó quên.(Ảnh: ANTĐ) Dù phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường sống và sự săn bắt, cá chiên vẫn là biểu tượng của sự kỳ diệu và phong phú của dòng sông Đà. Việc bảo vệ và duy trì sự tồn tại của loài cá này không chỉ là bảo vệ một loài cá quý mà còn là gìn giữ một phần lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc Việt Nam.(Ảnh: ANTĐ) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

Sông Đà, dòng sông hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam, từ lâu đã là nơi ẩn náu của nhiều loài cá lớn và quý hiếm. Trong số đó, cá chiên, hay còn được gọi là " thủy quái" sông Đà, nổi bật với những truyền thuyết kỳ bí và thực tế đầy bất ngờ. (Ảnh: Tổ quốc) Cá chiên được người dân sống quanh sông Đà miêu tả như một loài "quái vật" hung tợn và đáng sợ. Trong ký ức của người bản địa, cá chiên không chỉ là một loài cá lớn mà còn là một kẻ săn mồi nguy hiểm, chuyên ăn thịt người. (Ảnh: Nghệ An 24h) Truyền thuyết kể rằng, vào mùa lũ, khi dòng sông Đà cuồn cuộn sóng nước, cá chiên sẽ kéo đến những vùng nước xoáy để săn mồi. Những câu chuyện kể về việc cá chiên xâu xé xác người chết đuối, biến cả một khúc sông thành nơi dậy sóng, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân vùng này.(Ảnh: 24h.com) Cá chiên có kích thước khổng lồ, có thể đạt chiều dài gần 2 mét và cân nặng lên tới gần 100 kg. Chúng có miệng rất cứng, đầu to và phẳng, răng sắc nhọn như lưỡi dao cạo, và cơ thể mượt mà, bóng loáng. Loài cá này thích nghi tốt với môi trường sống khắc nghiệt, ẩn náu trong những hang động sâu và hốc đá giữa dòng nước chảy xiết.(Ảnh: Toquoc.vn) Ông Ngô Văn Tám, một lão ngư với 40 năm kinh nghiệm trên sông Đà, từng kể lại một lần nghênh chiến với "quái vật" này. Ông sử dụng chiếc lao đồng ba ngạnh để đánh bắt một con cá chiên nặng 94 kg, dài hơn 3 mét. Trận đánh vật kéo dài cả buổi chiều mới "dìu" được con cá lên bờ, khiến ông và những bạn chài khác không thể quên.(Ảnh: Dân Việt) Ngày nay, việc bắt cá chiên trở nên khó khăn hơn nhiều do dòng sông Đà bị ngăn dòng làm thủy điện. Các loài cá chiên, vốn quen sống vùng vẫy nơi sóng xô ghềnh thác, nay phải lượn lờ trong môi trường tĩnh lặng, khiến chúng dễ dàng bị đánh bắt. Nhiều ngư phủ đã chuyển từ đánh bắt tự do sang nuôi cá lồng để đảm bảo hiệu quả kinh tế.(Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển) Dù được mệnh danh là "thủy quái", cá chiên cũng là loài cá quý hiếm với thịt ngon, được giới sành ăn ưa chuộng. Món gỏi cá chiên sông Đà, với vị ngọt mềm, giòn sần sật của thịt cá hòa quyện cùng vị chan chát của lá rừng, cay của ớt, nồng của mắc khén và hạt dổi, đã trở thành đặc sản khó quên.(Ảnh: ANTĐ) Dù phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường sống và sự săn bắt, cá chiên vẫn là biểu tượng của sự kỳ diệu và phong phú của dòng sông Đà. Việc bảo vệ và duy trì sự tồn tại của loài cá này không chỉ là bảo vệ một loài cá quý mà còn là gìn giữ một phần lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc Việt Nam.(Ảnh: ANTĐ) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.