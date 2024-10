Tá hỏa vớt được sinh vật lạ nhầy nhụa, phát sáng khi đi biển

Các nhà khoa học xác định sinh vật lạ này là một đàn Bryozoans, nhóm sinh vật lưỡng tính thường tụ tập và tạo ra nhiều hình thù kỳ lạ khi bám vào các bề mặt như cành cây, vách đá. Nhà sinh thái học địa phương cho biết hiện tượng này hiếm gặp ở Hà Lan và khẳng định chúng không gây hại. Bryozoans có thể tạo thành những khối hình cầu hoặc lớp phủ trên các bề mặt cứng dưới nước. (Ảnh: tgrthaber) Bryozoans là những sinh vật nhỏ bé, thường chỉ có kích thước từ vài milimet đến vài centimet. Chúng sống thành các thuộc địa, tạo thành những cấu trúc phức tạp giống như rêu hoặc san hô. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, có chứa các tế bào tạo ra dịch nhầy giúp bảo vệ chúng khỏi các tác nhân gây hại.(Ảnh: American Sport Fish) Bryozoans thường sống trong các vùng nước biển, từ vùng nước nông đến vùng nước sâu. Chúng bám vào các bề mặt cứng như đá, san hô chết, và vỏ sò, tạo thành các thuộc địa dày đặc và phức tạp. Một số loài bryozoans cũng sống trong nước ngọt, nhưng chúng thường ít phổ biến hơn so với các loài sống trong nước mặn.(Ảnh: LIFE IN FRESHWATER) Bryozoans là loài sinh vật lọc, sử dụng các màng mỏng như lông để lọc các hạt thức ăn nhỏ từ nước. Chúng có khả năng sinh sản vô tính và hữu tính. Trong quá trình sinh sản vô tính, các tế bào trong cơ thể bryozoans phân chia và tạo ra các cá thể mới, giúp thuộc địa mở rộng nhanh chóng. Quá trình sinh sản hữu tính thường xảy ra vào mùa sinh sản, khi các cá thể bryozoans phóng thích tinh trùng và trứng vào nước.(Ảnh: The Watershed Foundation) Bryozoans đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chúng giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái bằng cách lọc nước và loại bỏ các hạt thức ăn nhỏ, giúp giữ cho nước biển sạch sẽ. Ngoài ra, bryozoans còn cung cấp nơi cư trú cho nhiều loài động vật nhỏ khác như ốc biển, cua và giáp xác. Thuộc địa bryozoans cũng tạo ra các cấu trúc giống như rạn san hô, cung cấp môi trường sống cho nhiều loài sinh vật biển.(Ảnh: Earth Life) Bryozoans không chỉ quan trọng đối với hệ sinh thái biển mà còn có giá trị lớn trong nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học đã nghiên cứu bryozoans để hiểu rõ hơn về quá trình sinh sản, phát triển và cấu trúc của chúng. Một số nghiên cứu cũng đã phát hiện rằng bryozoans có khả năng sản xuất các hợp chất hóa học có tính kháng khuẩn và kháng nấm, mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học.(Ảnh: Wikipedia) Mặc dù bryozoans không phải là loài động vật lớn và nổi bật như cá voi hay san hô, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và hoạt động khai thác biển đang đe dọa đến sự tồn tại của bryozoans và các loài sinh vật biển khác. (Ảnh: One World One Ocean) Việc bảo vệ và duy trì môi trường sống của bryozoans không chỉ giúp bảo vệ một loài sinh vật quý giá mà còn góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của đại dương.(Ảnh: Outdoor Alabama) Mời quý độc giả xem thêm video: Ba sinh vật đi ngược thuyết tiến hóa, là kẻ thù của chính mình.

