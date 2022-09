Apple sẽ phát triển iPhone Fold màn hình gập?

Theo TheElec, Apple đang ấp ủ dự định muốn cùng Samsung và LG phát triển công nghệ màn hình hiển thị cho dòng iPhone Fold sắp tới. Nếp gấp giữa màn hình là mối lo ngại lớn nhất của mọi smartphone có thể gập lại về mặt thẩm mỹ. Samsung gần đây đã trình làng bộ đôi Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4. Apple cũng có tham vọng làm biến mất nếp nhăn và những nhược điểm còn tồn đọng trên màn hình gập. Do đó, Apple muốn Samsung phát triển màn hình có thể gập lại cho iPhone bên cạnh sự trợ giúp của LG. Chiếc iPhone có thể gập lại đầu tiên của Apple sẽ trang bị tấm nền hybrid OLED cho màn hình không nếp gấp. Cả Samsung và LG đều đang phát triển chất nền thủy tinh siêu mỏng để sử dụng trong tấm nền này với độ mỏng chỉ 2 mm, thay vì 5 mm như thông thường. Tuy nhiên, vì công nghệ màn hình gập dành cho các sản phẩm của Apple vẫn đang được phát triển và chưa đến giai đoạn thương mại hóa. Do đó người dùng có thể sẽ phải chờ đợi thêm vài năm nữa mới có thể cầm “trên tay" các thiết bị này. Nhiều nhà phân tích cũng đưa ra các dự đoán tạo nên bức tranh về quá trình phát triển smartphone gập của Apple. Chẳng hạn, một số cho rằng người dùng sẽ thấy màn hình 8-inch hoặc 7,5-inch, trong khi Ming Chi-Kuo thậm chí còn dự đoán kích cỡ có thể lên tới 9-inch. Về thiết kế bên ngoài, một chiếc iPhone “lật” (flip) mang tính khả thi nhiều hơn. Chưa kể, Apple cũng không cần tinh chỉnh nhiều hệ điều hành iOS để chạy trên những chiếc nắp gập có hỗ trợ thêm một màn hình có tỷ lệ màn hình tương đương như iPhone hiện tại. Giới quan sát cũng ghi nhận Apple đã đăng ký sáng chế nhiều bản thiết kế khác nhau của một chiếc iPhone gập, gồm màn hình thông báo và bản lề cứng cáp. Rõ ràng, “Nhà Táo” đang âm thầm nghiên cứu cách làm cho iPhone gập trở nên nổi bật trước khi chính thức tham gia cuộc đua. Thay vì vội vàng nhảy vào cuộc đua, Apple thường dành nhiều năm âm thầm phát triển cho đến khi có thể chắc chắn đưa ra một thiết bị tốt hơn tất cả những sản phẩm đang có trên thị trường. Điều này đã thể hiện trong các dòng sản phẩm hiện có của “Nhà Táo”: iPod không phải thiết bị nghe nhạc di động đầu tiên có mặt trên thị trường, Apple Watch không phải là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên, AirPods không phải tai nghe không dây đầu tiên hay iPhone, biểu tượng của Apple, cũng không phải là chiếc smartphone đầu tiên của thế giới. Apple không cần phải là “người đầu tiên”, họ chỉ cần đưa ra một sản phẩm đánh bại các thiết bị khác hiện có. Độ ổn định và tin cậy vẫn đang là một dấu hỏi trên các dòng điện thoại nắp gập, do đó "Nhà Táo" càng có lý do để thận trọng, cho tới khi các công nghệ kèm theo “chín muồi”. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

