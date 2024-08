Acer Chromebook Plus 516 GE định nghĩa lại phong cách và hiệu suất

Ra mắt vào tháng 5, sản phẩm này thay thế cho Acer Chromebook 516 GE thế hệ đầu tiên. Năm ngoái, Google đã giới thiệu danh mục Chromebook Plus để nâng cấp dòng máy tính xách tay ChromeOS mạnh mẽ hơn với các tính năng AI không có trong dòng không phải Plus.

Google cho phép 516 GE khả năng truy cập tích hợp vào Gemini AI của cùng với các đặc quyền Chromebook Plus cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm và dịch vụ đặc biệt bổ sung.

Acer tiếp thị Chromebook Plus 516 GE như một định nghĩa mới về hiệu năng và phong cách. Ảnh: Acer

Khái niệm sử dụng Chromebook mạnh mẽ hơn cho các công việc cá nhân và công việc và tăng cường cơ hội chơi game khiến chiếc máy tính xách tay được làm mới này trở thành một lựa chọn không thể cưỡng lại.

Mẫu máy tính có mảng đồ họa mở rộng để bạn có thể xuất hình ảnh ra bốn màn hình (WQXGA) rộng 16 inch này được trang bị bộ xử lý Intel Core 5 120U với Đồ họa Intel, RAM 8GB và bộ nhớ SSD PCIe Gen4 256GB.

GE là viết tắt của “Gaming Edition” và độc đáo vì nó cung cấp các tính năng chơi game dựa trên đám mây với hiệu suất tốt. Mặc dù không có bộ xử lý chơi game AMD hoặc Nvidia chuyên dụng, nhưng mạch điện được tinh chỉnh giúp tăng tốc độ cung cấp trò chơi mà không có độ trễ trên các máy chủ chơi game dựa trên đám mây.

Việc chờ đợi là xứng đáng cho chiếc máy tính xách tay Chromebook nâng cấp này. Chromebook hiếm khi có màn hình lớn hơn 14 inch, vì vậy ngay khi ra mắt chiếc máy đã ngay lập tức thu hút giới mộ điệu.

Với giá 649 đô la, Chromebook Plus 516 GE là một thiết bị hoạt động ổn định, mang đến cho tôi sự nâng cấp ấn tượng so với các máy tính khác, cả Linux và Chromebook. Màn hình máy tính xách tay lớn hơn, tên gọi Chromebook Plus và hiệu suất được cải thiện khó có thể tìm thấy ở các thiết bị Chromebook khác ở bất kỳ mức giá nào so với thiết bị mới này.

Cấu hình vượt trội

Sự kết hợp giữa phần cứng Acer cân bằng lý tưởng giữa giá cả và các tùy chọn hiệu suất. Chất lượng hình ảnh vượt trội và mật độ điểm ảnh cao mang lại lợi ích cao cấp. 516 GE nhanh và thoải mái, hai đặc điểm cực kỳ quan trọng khi bạn là người dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính.

Acer 516 GE Chromebook Plus được trang bị bộ xử lý Intel Core 5 120U mới hơn, được liệt kê là nhanh hơn gấp hai lần so với Intel Core i5-1240P trong mẫu trước đó.

Nếu bạn không quen với Chromebook, đừng nản lòng vì bộ nhớ 8GB được kèm theo. ChromeOS - trình duyệt Chrome được cải tiến với các công cụ tích hợp để cho phép nó hoạt động như một hệ điều hành, không bị cản trở về hiệu suất do bất kỳ căng thẳng nào về RAM.

Một điều nữa là âm thanh của 516 GE có chất lượng ấn tượng khi tích hợp hệ thống loa có vẻ như hơi dư công xuất trong thiết bị này.

Bốn loa hướng lên trên, với hai loa được đặt theo chiều dọc ở cả hai bên bàn phím, mang lại âm thanh hay nhất từ các Chromebook. Công nghệ DTS Audio và Smart Amplifier mang lại hiệu ứng khá ấn tượng khi bạn sử dụng để chơi game.



Những chiếc loa này cung cấp âm thanh không bị méo tiếng. Các thành phần âm thanh loại bỏ các rung động âm thanh không mong muốn bằng cách sử dụng loa trầm triệt tiêu lực được kích hoạt theo các hướng ngược nhau một cách hoàn hảo.

Bạn sẽ không tìm thấy Dolby Atmos trong cấu hình, nhưng những chiếc loa âm thanh nổi này cung cấp âm lượng lớn, chắc chắn và chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Tính năng hiển thị được nâng cao với màn hình IPS 16:10 QHD 120Hz 16 inch đạt độ sáng 350 nits với độ phân giải màn hình 2560 x 1600. Công nghệ WQXGA được sử dụng trong màn hình và màn hình cao cấp, mang lại mật độ điểm ảnh cao hơn với hình ảnh sắc nét hơn.

Tấm nền này cung cấp nhiều không gian màn hình hơn, chi tiết hơn và trải nghiệm hình ảnh tốt hơn. Nó cũng nhanh hơn, với tốc độ làm mới 120Hz gấp đôi tốc độ 60Hz tiêu chuẩn trên mọi Chromebook khác.

Bên dưới bàn phím tích hợp RGB đầy màu sắc là một cấu hình thuộc hàng tốt nhất trong thế giới Chromebook. Ảnh: Acer

Tuy nhiên, đây không phải là màn hình cảm ứng khiến những game thủ chuyên nghiệp hơn muốn chơi trò chơi Android trên Chromebook này có thể không hài lòng.

Vì máy tính xách tay này không phải là thiết kế hai trong một, việc với tay qua bàn phím để chạm vào màn hình không phải là một phần trong thói quen sử dụng máy tính thông thường.

Chất lượng khung máy, độ khéo léo của bàn phím và hành trình của bàn di chuột là những yếu tố khiến Chromebook kém chất lượng hơn làm giảm sức hấp dẫn của chúng. Acer 516 GE tránh được cả ba yếu tố này, mang đến cho nó sự nâng cấp đáng kể về mặt vật lý.

Nặng 3,7 pound, mẫu mới trông sang trọng với hai tông màu đen. Điểm thất vọng duy nhất với vẻ ngoài là vết bẩn trên lớp kim loại đen bóng, mịn, obsidian. Việc này để lại các dấu vân tay trên vỏ máy nhìn rất khó chịu.

Khung nhôm không được thiết kế có khoảng hở. Nó cho cảm giác cứng cáp và chắc chắn khi cầm trên tay và trên các ngón tay. Thiết kế bàn phím có đèn nền RBG cùng nhiều lựa chọn màu sắc sẽ là một điểm đáng chú ý cho các game thủ và nhân viên văn phòng.

Máy tính xách tay này có một đầu nối màn hình HDMI 2.1, hai cổng USB Type-C (hỗ trợ DisplayPort và sạc USB), một cổng USB Type-A, một cổng Ethernet RJ-45 và giắc cắm tai nghe/loa 3,5 mm.

Thời lượng pin 10 giờ từ pin Lithium-Ion 65 watt-giờ không phải là một sự cường điệu.

Tổng kết

Acer Chromebook Plus 516 GE có thể là một trong những lựa chọn Chromebook Plus tốt nhất. Nó có chức năng kép là máy tính chơi game đám mây rất mạnh mẽ và máy tính xách tay đa năng giàu tính năng cho mục đích sử dụng cá nhân và kinh doanh. Kết hợp với màn hình ngoài lớn và chuột để tạo ra một máy tính để bàn thay thế chức năng.

Mẫu máy này vượt quá mong đợi về tính dễ sử dụng và hiệu suất. Acer đã bổ sung các tính năng chính vượt trội hơn những gì có trong mẫu máy trước đó để đưa Chromebook Plus vào một đẳng cấp riêng.

Hãy cân nhắc khi bỏ ra 649 USD để mua nó khi tài chính của bạn không dư giả. Phiên bản không phải Plus trước đó vẫn đang được bán với mức giá giảm hấp dẫn. Acer có kế hoạch cung cấp ít nhất một phiên bản thứ hai của Chromebook Plus 516 GE với RAM 16GB, dung lượng lưu trữ lớn hơn và nhiều lựa chọn màu sắc.