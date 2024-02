9 loài cá đắt nhất hành tinh, hàng chục tỷ chưa chắc mua được

Cá đù vàng cỡ đại là một trong những loài cá có giá đắt đỏ nhất thế giới. Vào năm 2002, một nhóm ngư dân ở Trung Quốc đã trúng một mẻ cá đù vàng lớn lên tới 4 tấn. Tổng số tiền họ kiếm được khi bán mẻ cá này là 9,57 triệu Nhân dân tệ (khoảng 32 tỷ đồng). Cá rồng bạch kim là một loại cá cảnh được nhiều đại gia ưa chuộng trong những năm gần đây. Trong khi cá rồng bình thường có màu vàng trắng, cá rồng bạch kim là loại cá đột biến nên rất hiếm và có giá rất cao. Vì vậy, chỉ một số ít người sẵn sàng bỏ ra 400.000 USD (khoảng 9,7 tỷ đồng) để sở hữu một con cá rồng bạch kim. Cá huyết long (còn gọi là cá huyết rồng) có xuất xứ từ Indonesia. So với các loài cá rồng như kim long (màu vàng), ngân long (màu trắng), thanh long (màu xanh)… huyết long (màu đỏ) là loài đắt nhất. Theo các chuyên gia, loại cá này giá có thể lên tới 300 triệu đồng/con. Cá koi Loulan có màu đỏ và trắng nhưng khác với các loài cá koi khác. Màu trắng của chúng rất trắng và màu đỏ phát sáng như hồng ngọc. Nó từng được bán đấu giá với giá 20 triệu Nhân dân tệ (khoảng 67 tỷ đồng). Cá sủ vàng sống ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, Trung Quốc. Loài cá này có thịt thơm, ngon. Do số lượng khá ít nên giá của chúng khá cao. Một ngư dân từng bắt được con cá sủ vàng nặng 79 kg và bán với giá 3,15 triệu Nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng). Cá đuối nước ngọt hoang dã là một trong những loài cá có giá khá đắt đỏ. Một đại gia từng chi 680.000 Nhân dân tệ (2,2 tỷ đồng) để sở hữu một con. Cá thiên thần Peppermint là loài cá cảnh quý hiếm, chủ yếu sống ở vùng biển sâu nên rất khó bắt được. Mỗi con có giá khoảng 82.000 Nhân dân tệ (274 triệu đồng). Cá ngừ vây xanh thường được các đầu bếp Nhật Bản chế biến thành món sashimi hấp dẫn. Trong một cuộc đấu giá được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản năm 2019, một người đã bỏ ra 21,19 triệu Nhân dân tệ (71 tỷ đồng) để mua một con cá ngừ vây xanh nặng 278 kg. Cá nhà táng có giá đắt đỏ chủ yếu là do long diên hương mà chúng tạo ra. Theo các nhà khoa học, khi cá nhà táng ăn, một số chất khó tiêu sẽ tích tụ trong cơ thể lâu ngày và tạo thành long diên hương. Người ta thường ứng dụng long diên hương trong nước hoa. Năm 2018, một người đàn ông Thái Lan đã bán 6 kg long diên hương với giá khoảng 8,3 tỷ đồng. Mời độc giả xem video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

