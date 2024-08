8 ý tưởng táo bạo làm mát Trái Đất, bất ngờ nhất số 4

1. Phản xạ ánh sáng Mặt Trời bằng gương không gian: Một trong những ý tưởng táo bạo nhất là đặt các tấm gương khổng lồ hoặc những tấm phản xạ trong không gian để phản xạ một phần ánh sáng Mặt Trời trước khi nó có thể đến Trái Đất. Bằng cách giảm lượng bức xạ Mặt Trời đi vào bầu khí quyển, nhiệt độ toàn cầu có thể được giảm thiểu. Mặc dù kỹ thuật này còn ở giai đoạn ý tưởng và đòi hỏi công nghệ tiên tiến, nhưng nó mang lại hy vọng trong việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. (Ảnh: VN-Zoom) 2. Tăng cường phản xạ bề mặt Trái Đất: Một giải pháp khác là tăng cường albedo – khả năng phản xạ ánh sáng của bề mặt Trái Đất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sơn mái nhà màu trắng, tạo ra các thành phố có bề mặt phản xạ cao hoặc thậm chí phủ một lớp vật liệu phản xạ trên các sa mạc. Khi bề mặt phản xạ nhiều ánh sáng hơn, ít nhiệt sẽ bị hấp thụ, giúp làm mát môi trường xung quanh.(Ảnh: Wikipedia) 3. Bơm khí sulfur dioxide vào tầng bình lưu: Một phương pháp khác đang được nghiên cứu là bơm khí sulfur dioxide (SO₂) vào tầng bình lưu để tạo ra một lớp phản xạ nhân tạo. Khi SO₂ tương tác với hơi nước, nó sẽ tạo thành các hạt aerosols có khả năng phản xạ ánh sáng Mặt Trời. Hiệu ứng này tương tự như hiện tượng xảy ra sau các vụ phun trào núi lửa lớn, khi mà các hạt aerosols từ núi lửa làm giảm nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm với nhiều rủi ro và lo ngại về tác động tiêu cực đến tầng ozone.(Ảnh: VnReview) 4. Cấy mây biển (Marine Cloud Brightening): Cấy mây biển là một ý tưởng khác liên quan đến việc tăng cường khả năng phản xạ của mây biển bằng cách phun các hạt muối biển vào không khí. Các hạt này sẽ giúp các đám mây phản xạ nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn, làm giảm nhiệt độ của bề mặt đại dương bên dưới. Ý tưởng này đang được thử nghiệm và có tiềm năng trở thành một giải pháp hiệu quả để làm mát hành tinh, đặc biệt là trong các khu vực ven biển.(Ảnh: The Conversation) 5. Kỹ thuật Biochar: Chôn cacbon dưới đất: Biochar là một loại than sinh học được sản xuất bằng cách đốt thực vật hoặc chất thải nông nghiệp trong điều kiện thiếu oxy. Biochar có thể được chôn dưới đất để giữ cacbon trong hàng ngàn năm, giúp giảm lượng CO₂ trong khí quyển. Ngoài việc giúp giảm khí nhà kính, biochar còn cải thiện chất lượng đất, tăng năng suất nông nghiệp và chống xói mòn.(Ảnh: Regeneration International) 6. Trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên: Một trong những giải pháp tự nhiên và hiệu quả nhất để làm mát Trái Đất là trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái bị tổn hại. Cây cối hấp thụ CO₂ trong quá trình quang hợp, đồng thời làm giảm nhiệt độ thông qua việc bốc hơi nước. Những dự án trồng rừng quy mô lớn đang được triển khai trên toàn cầu, từ rừng nhiệt đới Amazon đến sa mạc Sahara, nhằm phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.(Ảnh: eKMap Crop) 7. Sử dụng đá nghiền để hấp thụ CO₂: Đá bazan nghiền có khả năng hấp thụ CO₂ khi tiếp xúc với không khí và nước. Quá trình này tạo ra các hợp chất ổn định, lưu trữ CO₂ trong hàng triệu năm. Việc rải đá nghiền trên các cánh đồng nông nghiệp hoặc khu vực ven biển có thể giúp giảm lượng CO₂ trong khí quyển và làm mát hành tinh theo thời gian. Phương pháp này không chỉ đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt nông nghiệp.(Ảnh: Forbes Việt Nam) 8. Khai thác năng lượng từ băng Methane (Hydrate) dưới đáy đại dương: Băng methane là một dạng hydrate chứa khí methane, một loại khí nhà kính mạnh. Nếu có thể khai thác và đốt cháy methane này một cách an toàn, thay vì để nó thoát ra khí quyển, chúng ta có thể giảm bớt tác động của khí nhà kính trong khí quyển. Phương pháp này đang được nghiên cứu và có tiềm năng không chỉ làm giảm khí thải nhà kính mà còn cung cấp một nguồn năng lượng mới.(Ảnh: Atlantic Council) Mời quý độc giả xem thêm video: Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến làn da như thế nào?

