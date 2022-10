7 loài rắn sát thủ đáng sợ nhất hành tinh, chớ dại đến gần

1. Rắn Taipan nội địa - 0,01mg/kg: còn gọi là rắn Taipan Tây hay rắn hung tợn, là loài rắn hổ sinh sống chủ yếu ở khu vực trung tâm phía Đông nước Úc. Với chỉ số LD50 là 0,01mg/kg, đây là loài rắn sát thủ đáng sợ và độc nhất trên thế giới hiện nay. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Là một con rắn cực kỳ nhanh nhẹn, chúng có thể tấn công ngay lập tức với nhiều nhát cắn có độ chính xác cao. Theo ước tính, một vết cắn thông thường của rắn Taipan nội địa sở hữu lượng sát thương đủ để giết chết ít nhất 100 người trưởng thành. (Nguồn: soc-pet.com). 2. Rắn nâu phía Đông - 0,0365mg/kg: thường là loài rắn độc nhất trong họ rắn hổ và độc thứ hai trên giới, chỉ xếp sau rắn Taipan nội địa. Chúng phân bố chủ yếu ở miền Đông Úc và miền Nam New Guinea. (Nguồn: soc-pet.com). Nổi tiếng về tốc độ và sự hung hăng, rắn nâu phía Đông chịu trách nhiệm cho khoảng 60% số ca tử vong vì rắn cắn ở Úc. Với chỉ số LD50 là 0,0365mg/kg và sản lượng nọc độc tối đa là 155mg, loài rắn này có khả năng giết chết tới 58 người chỉ trong một nhát cắn. (Nguồn: soc-pet.com). 3. Rắn san hô biển - 0,044mg/kg: là loài rắn biển độc nhất trên thế giới hiện nay. Chúng sinh sống chủ yếu ở Papua New Guinea, New Caledonia, các khu vực ven biển phía Bắc, phía Đông và phía Tây Úc. Chỉ số LD50 của chúng là 0,044mg/kg. (Nguồn: phuongnam24h.com). 4. Rắn biển bụng vàng - 0,067mg/kg: là một thành viên trong họ rắn biển được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới trừ Đại Tây Dương. Rắn biển bụng vàng sở hữu một lượng nọc độc rất mạnh. Chỉ số LD50 của chúng là 0,067mg/kg với sản lượng nọc độc trung bình cho mỗi lần cắn là từ 1,0 - 4,0mg. (Nguồn: Loài Vật). 5. Rắn cạp nia bắc - 0,09mg/kg: xếp thứ 5 trong danh sách các loài rắn độc nhất hành tinh, còn có tên gọi khác là mai gầm bạc, rắn hổ khoang. Với chỉ số LD50 là 0,09mg/kg, chúng có thể giết chết 3 người trưởng thành trong một lần cắn duy nhất. (Nguồn:phuongnam24h.com). 6. Rắn cạp nia nam - 0,1mg/kg: còn gọi là rắn cạp nong Malayan, có thể đạt chiều dài lên tới 1m với chiều dài đuôi 16cm. Chỉ số LD50 của rắn cạp nia nam là 0,1mg/kg với khả năng gây tử vong cho con người là 70% nếu không được điều trị. Thậm chí cả khi đã được điều trị bằng huyết thanh, tỉ lệ tử vong vẫn lên tới 50%. (Nguồn: Báo Người Lao Động). 7. Rắn Taipan ven biển - 0,106mg/kg: là loài rắn lớn thuộc họ rắn hổ, được tìm thấy chủ yếu ở các vùng ven biển phía Bắc và phía Đông Úc hay trên đảo New Guinea. (Nguồn:phuongnam24h.com). Một vết cắn của rắn Taipan ven biển chứa tối đa 400mg nọc độc thô. Với chỉ số LD50 là 0,106mg/kg, chúng có thể gây ra cái chết cho 56 người chỉ trong một lần cắn. (Nguồn: Hàng Hiệu Giá Tốt). Mời quý độc giả xem video: Thế giới động vật - Bọ ngựa. Nguồn: VTV2.

