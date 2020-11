Điểm mặt những mỹ nhân Việt ngoại hình bốc lửa từng là game thủ

Bảo Thy là sao nữ nổi lên từ cuộc thi Miss Audition do tựa game audition tổ chức vào năm 2006. Cô nàng Lona ngày ấy đã trở thành một hot girl gây ấn tượng cực mạnh, thậm chí còn tạo hit huyền thoại với màn cover 10 minutes và Please Tell Me Why Cuộc thi là bàn đạp giúp cô nàng dễ dàng bước vào showbiz trở thành ca sĩ với hàng loạt hit đình đám một thời. Hiện tại cô nàng đang có một cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia, tên tuổi của Bảo Thy vẫn giữ được sức nóng cho đến ngày nay. Năm 2009, Elly Trần đã vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng trẻ, là celeb game đẳng cấp quốc tế, nằm trong Top hàng loạt các BXH mỹ nữ ở cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan sau khi đăng quang cuộc thi Thục Sơn Kiều Nữ. Sau đó cô trở thành chính thức trở thành đại sứ hình ảnh cho huyền thoại 'Thục sơn kỳ hiệp' PC tại thị trường Đại Lục. Đó đã trở thành bệ phóng giúp cô nàng nổi tiếng nhanh chóng. Dù hiện nay không còn hoạt động trong lĩnh vực game nữa nhưng ngoại hình nóng bỏng của Elly Trần vẫn giúp cô giữ được sức nóng trong công chúng. Jun Vũ đã là một trong số những người mẫu – hot girl khá nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, cô nàng còn có khả năng chơi game đáng nể, chính thức trở thành một trong số những 'nữ thần' của làng game Việt. Hiện tại, cô nàng được biết đến với cương vị là diễn viên, người mẫu và là Người Đẹp Đồng Hành của tựa game TOP 1 Trending hiện nay – Nghịch Mệnh Sư. Nghịch Mệnh Sư là siêu phẩm chiến thuật đang thống trị các BXH hiện nay trên mobile. Nghịch Mệnh Sư đem đến gameplay đấu trí đầy kịch tính, kết hợp giữa chất game nhập vai và tính chiến thuật thẻ bài đặc sắc, đặc biệt là được hậu thuẫn bởi nền đồ họa 3D đẹp vượt chuẩn. Tham gia cuộc thi Miss Audition vào năm 16 tuổi, đến nay Chi Pu là một trong những hot girl thành công nhất showbiz Việt. Chi Phu bắt đầu sự nghiệp của mình ở độ tuổi 20 với rất nhiều dự án MV, phim truyền hình, phim điện ảnh. Gây bão khi lấn sân sang nghề ca sĩ, cô nàng đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, tranh cãi để từng bước định hình phong cách cũng như khẳng định tài năng của mình. Hiện tai, Chi Pu trở thành gương mặt được các trang tin quốc tế hết lòng ngợi khen, từng được sánh vai với những cái tên hàng đầu ngành giải trí thế giới. Streamer Misthy

Bảo Thy là sao nữ nổi lên từ cuộc thi Miss Audition do tựa game audition tổ chức vào năm 2006. Cô nàng Lona ngày ấy đã trở thành một hot girl gây ấn tượng cực mạnh, thậm chí còn tạo hit huyền thoại với màn cover 10 minutes và Please Tell Me Why Cuộc thi là bàn đạp giúp cô nàng dễ dàng bước vào showbiz trở thành ca sĩ với hàng loạt hit đình đám một thời. Hiện tại cô nàng đang có một cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia, tên tuổi của Bảo Thy vẫn giữ được sức nóng cho đến ngày nay. Năm 2009, Elly Trần đã vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng trẻ, là celeb game đẳng cấp quốc tế, nằm trong Top hàng loạt các BXH mỹ nữ ở cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan sau khi đăng quang cuộc thi Thục Sơn Kiều Nữ. Sau đó cô trở thành chính thức trở thành đại sứ hình ảnh cho huyền thoại 'Thục sơn kỳ hiệp' PC tại thị trường Đại Lục. Đó đã trở thành bệ phóng giúp cô nàng nổi tiếng nhanh chóng. Dù hiện nay không còn hoạt động trong lĩnh vực game nữa nhưng ngoại hình nóng bỏng của Elly Trần vẫn giúp cô giữ được sức nóng trong công chúng. Jun Vũ đã là một trong số những người mẫu – hot girl khá nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, cô nàng còn có khả năng chơi game đáng nể, chính thức trở thành một trong số những 'nữ thần' của làng game Việt. Hiện tại, cô nàng được biết đến với cương vị là diễn viên, người mẫu và là Người Đẹp Đồng Hành của tựa game TOP 1 Trending hiện nay – Nghịch Mệnh Sư. Nghịch Mệnh Sư là siêu phẩm chiến thuật đang thống trị các BXH hiện nay trên mobile. Nghịch Mệnh Sư đem đến gameplay đấu trí đầy kịch tính, kết hợp giữa chất game nhập vai và tính chiến thuật thẻ bài đặc sắc, đặc biệt là được hậu thuẫn bởi nền đồ họa 3D đẹp vượt chuẩn. Tham gia cuộc thi Miss Audition vào năm 16 tuổi, đến nay Chi Pu là một trong những hot girl thành công nhất showbiz Việt. Chi Phu bắt đầu sự nghiệp của mình ở độ tuổi 20 với rất nhiều dự án MV, phim truyền hình, phim điện ảnh. Gây bão khi lấn sân sang nghề ca sĩ, cô nàng đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, tranh cãi để từng bước định hình phong cách cũng như khẳng định tài năng của mình. Hiện tai, Chi Pu trở thành gương mặt được các trang tin quốc tế hết lòng ngợi khen, từng được sánh vai với những cái tên hàng đầu ngành giải trí thế giới. Streamer Misthy