5 loại vũ khí côn trùng kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại

1. Bọ chét và bệnh dịch hạch trong Chiến tranh Trung Cổ: Bệnh dịch hạch, còn được biết đến với cái tên "Cái chết đen", là một trong những thảm họa dịch bệnh lớn nhất từng giết chết hàng triệu người tại châu Âu vào thế kỷ 14. Thật không may, bọ chét chính là tác nhân chính truyền bệnh dịch này. Tuy nhiên, điều ít ai biết là trong một số trường hợp, bọ chét đã được sử dụng như một vũ khí sinh học. (Ảnh: Sức khỏe đời sống) Trong những cuộc chiến tranh thời trung cổ, có tài liệu ghi nhận rằng một số phe phái đã cố tình sử dụng xác chết nhiễm bệnh dịch hạch để gieo rắc bọ chét mang mầm bệnh vào quân địch. Bằng cách ném các thi thể bị bệnh vào thành phố đối phương, quân địch không chỉ phải đối mặt với chiến trận mà còn bị tấn công bởi dịch bệnh chết người. (Ảnh: PetroTimes) 2. Ong bắp cày trong chiến tranh cổ đại: Ong bắp cày là loài côn trùng có vũ khí tự nhiên cực kỳ đáng sợ: nọc độc của chúng có thể gây đau đớn và thậm chí đe dọa tính mạng. Trong các cuộc chiến cổ đại, ong bắp cày đã được sử dụng như một loại "đạn sống". (Ảnh: Tiền Phong) Người La Mã và Hy Lạp cổ đại từng sử dụng các tổ ong bắp cày trong trận chiến. Họ đặt những tổ ong vào các chiếc giỏ hoặc bình đất và ném vào quân địch. Khi những chiếc bình vỡ, hàng loạt ong bắp cày lao ra, tấn công và gây hoảng loạn cho kẻ thù. Chiến thuật này không chỉ khiến đối phương đau đớn mà còn làm rối loạn đội hình chiến đấu. (Ảnh: Việt Giải Trí) 3. Rệp – Kẻ thù âm thầm trong Thế chiến II: Trong Thế chiến II, Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong trong việc phát triển và sử dụng các loại vũ khí sinh học, bao gồm cả côn trùng. Đơn vị 731 của quân đội Nhật đã tiến hành nhiều thí nghiệm khủng khiếp, trong đó có việc phát triển và thả rệp chứa mầm bệnh dịch hạch và sốt phát ban lên các khu vực dân cư của Trung Quốc. (Ảnh: VietnamPlus) Những con rệp này không chỉ khiến người dân chịu đựng sự đau đớn do các vết cắn, mà còn lây lan những căn bệnh nguy hiểm, làm cho hàng ngàn người chết trong đau đớn. Đây là một trong những ví dụ tàn bạo nhất về việc sử dụng côn trùng làm vũ khí sinh học trong chiến tranh hiện đại. (Ảnh: REUTERS) 4. Châu chấu – Nỗi kinh hoàng của nền nông nghiệp: Châu chấu đã từ lâu được biết đến như một "vũ khí tự nhiên" có khả năng phá hoại mùa màng một cách tàn khốc. Tuy nhiên, có tài liệu ghi nhận rằng vào thế kỷ 20, trong thời kỳ xung đột tại châu Phi, một số lực lượng đã cố tình sử dụng châu chấu như một công cụ để gây thiệt hại cho đối phương. (Ảnh: Wikipedia) Bằng cách thả hoặc dẫn dụ các bầy châu chấu đến những vùng đất canh tác của địch, quân đội có thể phá hủy mùa màng và gây ra nạn đói cho đối phương mà không cần phải tấn công trực tiếp. Cách thức này vừa đơn giản, hiệu quả, lại gây ra những thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế của kẻ thù. (Ảnh: VietnamBiz) 5. Bọ cạp – “Chiến binh tự nhiên” của các đội quân cổ đại: Trong các trận chiến cổ đại, bọ cạp cũng được coi là một loại vũ khí đáng sợ. Quân đội La Mã và Ba Tư thường sử dụng bọ cạp để tấn công kẻ thù. Những con bọ cạp độc được thu thập và thả vào các thành trì, hầm trú ẩn của địch, gây đau đớn và thương tích nặng nề cho những người không may mắn bị chúng tấn công. (Ảnh: Tiền Phong) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

