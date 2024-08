4 loài bướm hiếm gặp nhất hành tinh trước nguy cơ tuyệt chủng

1. Bướm Teinopalpus imperialis (Kaisar-i-Hind): Bướm Kaisar-i-Hind, tên khoa học Teinopalpus imperialis, là loài bướm đặc hữu của vùng rừng núi Ấn Độ và Đông Nam Á. Với sải cánh rực rỡ và sắc xanh ánh kim, loài này được coi là biểu tượng của sự quý phái và vương giả. (Ảnh: Wikipedia) Tuy nhiên, do sự khai thác gỗ và săn bắt quá mức, số lượng loài bướm này đang giảm mạnh, khiến nó trở thành một trong những loài bướm hiếm nhất thế giới. (Ảnh: knowledgebase) 2. Bướm Papilio homerus (Homerus Swallowtail): Loài bướm Papilio homerus, còn được gọi là bướm Homerus Swallowtail, là loài bướm lớn nhất ở Tây bán cầu, chỉ tìm thấy ở Jamaica. Với sải cánh dài tới 15 cm và màu vàng đen rực rỡ, loài bướm này là biểu tượng của sự đa dạng sinh học của đảo quốc này. (Ảnh:Wikipedia) Nhưng hiện nay, chỉ còn khoảng vài trăm cá thể sống sót trong tự nhiên, chủ yếu do sự phá hủy rừng nhiệt đới và việc sử dụng hóa chất nông nghiệp. (Ảnh:Earth.com) 3. Bướm Parnassius apollo (Apollo): Bướm Apollo, Parnassius apollo, là một trong những loài bướm đẹp và hiếm nhất châu Âu. Loài này sống ở các vùng núi cao từ Tây Âu đến Trung Á, nơi nó phải đối mặt với sự thu hẹp môi trường sống do biến đổi khí hậu và đô thị hóa. (Ảnh:Wikipedia) Với sải cánh màu trắng tinh khiết và những chấm đỏ nổi bật, Apollo là biểu tượng của vẻ đẹp mong manh của thiên nhiên, nhưng số lượng của chúng đang giảm mạnh và có nguy cơ biến mất trong nhiều khu vực.(Ảnh:(Ảnh:wilderness) 4. Bướm Ornithoptera alexandrae (Queen Alexandra's Birdwing): Được xem là loài bướm lớn nhất thế giới, Queen Alexandra's Birdwing (Ornithoptera alexandrae) là một kỳ quan thiên nhiên của Papua New Guinea. Với sải cánh có thể đạt tới 30 cm, loài bướm này có màu sắc rực rỡ với các dải màu xanh, vàng và đen. (Ảnh:iNaturalist) Tuy nhiên, chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự mất môi trường sống và săn bắt trái phép, khiến chúng trở thành loài bướm quý hiếm và có giá trị cao trên thị trường chợ đen. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài bướm trong suốt như "thủy tinh biết bay".

