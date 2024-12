4 bí ẩn vĩ đại nhất của giới hội họa, chưa có lời giải

1. Caravaggio và bức tranh "The Beheading of Saint John The Baptist": Đây là một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của giới hội hoạ, Bức tranh "The Beheading of Saint John The Baptist" của Michelangelo Merisi xứ Caravaggio, được vẽ vào năm 1608, là một kiệt tác của trường phái Baroque. (Ảnh: Wikipedia) Điều đặc biệt là Caravaggio đã ký tên vào vũng máu tràn ra từ cổ của Thánh John. Tuy nhiên, lý do ông chọn cách ký tên này và ý nghĩa thực sự của hành động này vẫn còn là điều bí ẩn.(Ảnh: Tumblr) 2. "Girl with a Pearl Earring" và Cô gái bí ẩn: "Girl with a Pearl Earring" của Johannes Vermeer, được vẽ vào khoảng năm 1665, là một bức chân dung quyến rũ với ánh mắt mơ màng và đôi môi hé mở. (Ảnh: Mauritshuis) Cho đến nay, danh tính của cô gái trong tranh vẫn là một ẩn số. Một số người cho rằng cô có thể là con gái hoặc tình nhân của Vermeer, trong khi những người khác lại cho rằng cô chỉ là một nhân vật tưởng tượng.(Ảnh: Reddit) 3. Bức "Portrait of a Young Man" đang ở đâu? Bức tranh "Portrait of a Young Man" của Raphael, được tạo ra vào khoảng năm 1513, là một trong những tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất bị mất tích trong Đệ Nhị Thế Chiến. (Ảnh: Wikipedia) Bức tranh bị quân Đức thu giữ và sau đó biến mất sau khi quân Đồng minh chiến thắng vào năm 1945. Đến nay, vị trí của bức tranh này vẫn là một điều bí ẩn.(Ảnh: Singulart) 4. Van Gogh bị sát hại? Vincent van Gogh, một họa sĩ thiên tài, được cho là đã tự sát vào năm 1890 bằng một phát súng ở cự ly gần. Tuy nhiên, không có khẩu súng nào được tìm thấy gần thi thể ông, và có nhiều lời đồn rằng Van Gogh có thể đã bị ám sát bởi một kẻ khác. (Ảnh: Britannica) Một số người ám chỉ René Secrétan, một thanh niên địa phương, là kẻ có thể đã bắn Van Gogh, nhưng giả thuyết này vẫn chưa được xác nhận.(Ảnh: Bob Boze Bell's Big Bad Book of Bad Diary Entries - True West Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

