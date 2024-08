20 chiếc ô tô độc đáo và kỳ lạ nhất trong lịch sử (P2)

Tourbin Chrysler 1963: Chrysler đã nghĩ ra một chiếc xe chạy bằng một cặp tua-bin có thể chạy bằng bất cứ thứ gì từ nhiên liệu phản lực JP-4 đến... nước hoa. Nó chỉ có công suất 130 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại 425 pound-feet. Chỉ có 200 chiếc được sản xuất và thay vì bán chúng, Chrysler đã cho các gia đình được chọn lọc kỹ lưỡng mượn sử dụng. Theo hãng sản xuất ô tô này, hiện có chín chiếc còn tồn tại và trong số đó, chỉ có năm chiếc có thể lái được. Ảnh: Haruber Garden Mercedes-AMG G63 6x6 2014: Với vẻ ngoài mạnh mẽ và hầm hố cùng nội thất sang trọng không cân xứng, nó là con G-63 được cải tiến bổ sung thêm một trục cho thùng bán tải, giúp xe tải có hệ dẫn động sáu bánh. Có năm khóa vi sai và phần cứng chuyên dụng khác cùng động cơ V8 tăng áp kép 544 mã lực. Cabin với vật liệu sang trọng hoàn thiện cấp độ S-Class. Ghế ngồi được bọc da khâu hình kim cương, trong khi trần xe là Alcantara. Ảnh: Toyota motor. King Karlmann: Có giá 2,2 triệu đô, được sản xuất tại Ý bởi một công ty ô tô Trung Quốc. Chiếc xe khổng lồ này nặng gần năm tấn và dựa trên khung gầm xe tải Ford F-550. Nó có động cơ V-10 6,8 lít và trông giống xe tải bọc thép hơn là xe cá nhân. Nội thất cũng kỳ quặc như ngoại thất, với màn hình phẳng 45 inch, ghế ngả xa hoa, máy pha cà phê tích hợp và nhiều thứ khác nữa. Nó trông giống nội thất của một tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng hơn là nội thất của một chiếc ô tô! Ảnh: Karlmann Xe du hành trên Mặt Trăng: Lunar Roving Vehicle, còn được gọi là Lunar Rover hoặc LRV, được thiết kế vào những ngày cuối của chương trình Apollo và được sử dụng trong Apollo 15 bởi các phi hành gia David Scott và Jim Irwin. Lunar Rover cũng được sử dụng trong các nhiệm vụ Apollo 16 và 17. Nó có thể xếp lại và mở ra để tạo thành một chiếc xe giống như xe địa hình. Hệ thống truyền động điện của nó bao gồm một động cơ điện công suất 1/4 mã lực ở mỗi bánh xe. Bốn chiếc LRV được chế tạo có giá 38 triệu đô la. Ba trong số chúng vẫn nằm lại trên mặt trăng, chiếc thứ tư không bao giờ rời khỏi Trái Đất. Ảnh: George Rose Polaris Slingshot: Đến luật pháp các nước còn không phân biệt được. Dù là được xuất xưởng là ô tô, có mui xe có thể tháo rời nhưng ở một số nước, bắt buộc bạn phải đội mũ bảo hiểm xe máy khi lái. Với hai bánh trước và một bánh sau, nhiều tài xế đồng ý rằng Polaris Slingshot thực sự rất thú vị. Động cơ bốn xi-lanh có thể sản sinh công suất lên đến 203 mã lực. Các tiện ích như kiểm soát hành trình, ghế có sưởi và làm mát cùng màn hình thông tin giải trí 7 inch đều có sẵn. Nó có giá khởi điểm khoảng 22.000 đô la. Ảnh: Polaris moto1935 Stout Scarab: Được coi là chiếc minivan đầu tiên trên thế giới. Chỉ có chín chiếc xe có kiểu dáng đẹp mắt này từng được sản xuất và chỉ có năm chiếc còn tồn tại. Đây là đứa con tinh thần của William Bushnell Stout, người đã thiết kế máy bay Ford Tri-Motor. Scarab tự hào với thiết kế động cơ phía sau và kết cấu thân liền khối. Bên trong, có chỗ ngồi cho sáu người với một cabin được trang bị đầy đủ. Nó bao gồm viền gỗ đánh bóng, trần xe làm bằng mây và bàn chơi bài. Ghế giữa có thể xoay 180 độ, biến chiếc xe thành văn phòng di động hoàn hảo của thời đại. Ảnh: Valery Hachi Subaru Brat 1978: Subaru Brat viết tắt của Bi-drive Recreational All-terrain Transporter (Dẫn động 4 bánh kích hoạt 1 nút) là kết quả của kiểu làm ăn né thuế đậm chất Mỹ. Thời đó, nhập khẩu một chiếc xe bán tải từ Nhật Bản vào Hoa Kỳ bị đánh thuế rất cao. Subaru đã giải quyết được vấn đề thuế quan phiền phức đó bằng cách thêm một hàng ghế vào thùng xe và gọi Brat là xe chở khách để né thuế trong suốt 10 năm bán chiếc xe này. Chính quyền Liên bang đành chịu thua, còn người dùng chỉ việc ném đi hàng ghế lắp cho có đi là xong. Ảnh: Subaru Inc 1948 Tucker 48: Đôi khi được gọi là Tucker Torpedo do phần mũi hình viên đạn, là chiếc xe an toàn nhất thời điểm đó. Xe có khung bao quanh toàn bộ và thanh chống lật để bảo vệ hành khách khỏi chấn thương do va chạm. Đèn pha trung tâm xoay theo hướng vô lăng xoay để chiếu sáng khi vào cua. Bên trong, cột lái được thiết kế để ngăn ngừa thương tích cho người lái. Công ty Tucker chỉ sản xuất 51 chiếc ô tô, trong đó có 47 chiếc còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Gety Image Volkswagen Thing: Volkswagen đặt tên cho chiếc xe này là Thing vì họ đã dành toàn bộ năng lượng cho thiết kế của mình và không còn năng lượng nào để nghĩ ra một cái tên. Thế là nó cái tên là "thứ gì đó". Chiếc xe ra đời năm 1973 với khoảng sáng gầm xe tuyệt vời, cửa có thể tháo rời. Thing có nhiều màu sắc tươi sáng như cam bí ngô, trắng bão tuyết và vàng ánh nắng, trông nó giống hệt cabin của một chiếc xe múc hay cần cẩu. Ảnh: Volkswagen Xe Zippo: Thịnh hành vào những năm 1940. Zippo Car chính xác là như tên gọi của nó - một chiếc xe có bật lửa Zippo khổng lồ ở trên. Hai cái Zippo có thể mở và đóng giống như bật lửa Zippo thực sự. Chiếc xe bắt mắt này là tầm nhìn của nhà phát minh bật lửa Zippo George G. Blaisdell. Nó được chế tạo trên một chiếc Chrysler Saratoga 1947, và ngọn lửa được tạo ra bằng đèn neon có thể tháo rời và chữ Zippo bên hông bằng vàng 24 karat. Chiếc xe duy nhất này đã bị... mất tích trong lúc sửa chữa. Ảnh: Zippo MFG Mời quý độc giả xem thêm video: Ô tô điện bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi đâm

Tourbin Chrysler 1963: Chrysler đã nghĩ ra một chiếc xe chạy bằng một cặp tua-bin có thể chạy bằng bất cứ thứ gì từ nhiên liệu phản lực JP-4 đến... nước hoa. Nó chỉ có công suất 130 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại 425 pound-feet. Chỉ có 200 chiếc được sản xuất và thay vì bán chúng, Chrysler đã cho các gia đình được chọn lọc kỹ lưỡng mượn sử dụng. Theo hãng sản xuất ô tô này, hiện có chín chiếc còn tồn tại và trong số đó, chỉ có năm chiếc có thể lái được. Ảnh: Haruber Garden Mercedes-AMG G63 6x6 2014: V ới vẻ ngoài mạnh mẽ và hầm hố cùng nội thất sang trọng không cân xứng, nó là con G-63 được cải tiến bổ sung thêm một trục cho thùng bán tải, giúp xe tải có hệ dẫn động sáu bánh. Có năm khóa vi sai và phần cứng chuyên dụng khác cùng động cơ V8 tăng áp kép 544 mã lực. Cabin với vật liệu sang trọng hoàn thiện cấp độ S-Class. Ghế ngồi được bọc da khâu hình kim cương, trong khi trần xe là Alcantara. Ảnh: Toyota motor. King Karlmann: C ó giá 2,2 triệu đô, được sản xuất tại Ý bởi một công ty ô tô Trung Quốc. Chiếc xe khổng lồ này nặng gần năm tấn và dựa trên khung gầm xe tải Ford F-550. Nó có động cơ V-10 6,8 lít và trông giống xe tải bọc thép hơn là xe cá nhân. Nội thất cũng kỳ quặc như ngoại thất, với màn hình phẳng 45 inch, ghế ngả xa hoa, máy pha cà phê tích hợp và nhiều thứ khác nữa. Nó trông giống nội thất của một tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng hơn là nội thất của một chiếc ô tô! Ảnh: Karlmann Xe du hành trên Mặt Trăng: Lunar Roving Vehicle, còn được gọi là Lunar Rover hoặc LRV, được thiết kế vào những ngày cuối của chương trình Apollo và được sử dụng trong Apollo 15 bởi các phi hành gia David Scott và Jim Irwin. Lunar Rover cũng được sử dụng trong các nhiệm vụ Apollo 16 và 17. Nó có thể xếp lại và mở ra để tạo thành một chiếc xe giống như xe địa hình. Hệ thống truyền động điện của nó bao gồm một động cơ điện công suất 1/4 mã lực ở mỗi bánh xe. Bốn chiếc LRV được chế tạo có giá 38 triệu đô la. Ba trong số chúng vẫn nằm lại trên mặt trăng, chiếc thứ tư không bao giờ rời khỏi Trái Đất. Ảnh: George Rose Polaris Slingshot: Đến luật pháp các nước còn không phân biệt được. Dù là được xuất xưởng là ô tô, có mui xe có thể tháo rời nhưng ở một số nước, bắt buộc bạn phải đội mũ bảo hiểm xe máy khi lái. Với hai bánh trước và một bánh sau, nhiều tài xế đồng ý rằng Polaris Slingshot thực sự rất thú vị. Động cơ bốn xi-lanh có thể sản sinh công suất lên đến 203 mã lực. Các tiện ích như kiểm soát hành trình, ghế có sưởi và làm mát cùng màn hình thông tin giải trí 7 inch đều có sẵn. Nó có giá khởi điểm khoảng 22.000 đô la. Ảnh: Polaris moto 1935 Stout Scarab: Được coi là chiếc minivan đầu tiên trên thế giới. Chỉ có chín chiếc xe có kiểu dáng đẹp mắt này từng được sản xuất và chỉ có năm chiếc còn tồn tại. Đây là đứa con tinh thần của William Bushnell Stout, người đã thiết kế máy bay Ford Tri-Motor. Scarab tự hào với thiết kế động cơ phía sau và kết cấu thân liền khối. Bên trong, có chỗ ngồi cho sáu người với một cabin được trang bị đầy đủ. Nó bao gồm viền gỗ đánh bóng, trần xe làm bằng mây và bàn chơi bài. Ghế giữa có thể xoay 180 độ, biến chiếc xe thành văn phòng di động hoàn hảo của thời đại. Ảnh: Valery Hachi Subaru Brat 1978: Subaru Brat viết tắt của Bi-drive Recreational All-terrain Transporter (Dẫn động 4 bánh kích hoạt 1 nút) là kết quả của kiểu làm ăn né thuế đậm chất Mỹ. Thời đó, nhập khẩu một chiếc xe bán tải từ Nhật Bản vào Hoa Kỳ bị đánh thuế rất cao. Subaru đã giải quyết được vấn đề thuế quan phiền phức đó bằng cách thêm một hàng ghế vào thùng xe và gọi Brat là xe chở khách để né thuế trong suốt 10 năm bán chiếc xe này. Chính quyền Liên bang đành chịu thua, còn người dùng chỉ việc ném đi hàng ghế lắp cho có đi là xong. Ảnh: Subaru Inc 1948 Tucker 48: Đôi khi được gọi là Tucker Torpedo do phần mũi hình viên đạn, là chiếc xe an toàn nhất thời điểm đó. Xe có khung bao quanh toàn bộ và thanh chống lật để bảo vệ hành khách khỏi chấn thương do va chạm. Đèn pha trung tâm xoay theo hướng vô lăng xoay để chiếu sáng khi vào cua. Bên trong, cột lái được thiết kế để ngăn ngừa thương tích cho người lái. Công ty Tucker chỉ sản xuất 51 chiếc ô tô, trong đó có 47 chiếc còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Gety Image Volkswagen Thing: Volkswagen đặt tên cho chiếc xe này là Thing vì họ đã dành toàn bộ năng lượng cho thiết kế của mình và không còn năng lượng nào để nghĩ ra một cái tên. Thế là nó cái tên là "thứ gì đó". Chiếc xe ra đời năm 1973 với khoảng sáng gầm xe tuyệt vời, cửa có thể tháo rời. Thing có nhiều màu sắc tươi sáng như cam bí ngô, trắng bão tuyết và vàng ánh nắng, trông nó giống hệt cabin của một chiếc xe múc hay cần cẩu. Ảnh: Volkswagen Xe Zippo: Thịnh hành vào những năm 1940. Zippo Car chính xác là như tên gọi của nó - một chiếc xe có bật lửa Zippo khổng lồ ở trên. Hai cái Zippo có thể mở và đóng giống như bật lửa Zippo thực sự. Chiếc xe bắt mắt này là tầm nhìn của nhà phát minh bật lửa Zippo George G. Blaisdell. Nó được chế tạo trên một chiếc Chrysler Saratoga 1947, và ngọn lửa được tạo ra bằng đèn neon có thể tháo rời và chữ Zippo bên hông bằng vàng 24 karat. Chiếc xe duy nhất này đã bị... mất tích trong lúc sửa chữa. Ảnh: Zippo MFG Mời quý độc giả xem thêm video: Ô tô điện bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi đâm