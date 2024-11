15 sự thật ít người biết về sao chổi trong Hệ Mặt Trời

1. Cấu trúc gồm ba phần chính: Sao chổi bao gồm ba phần: hạt nhân (nucleus), đầu (coma), và đuôi (tail). Hạt nhân là phần trung tâm, thường là một khối đá và băng, đầu là lớp khí xung quanh hạt nhân, và đuôi là vệt sáng dài phía sau. Ảnh: Pinterest. 2. Được tạo thành từ băng và bụi: Hạt nhân của sao chổi chủ yếu bao gồm nước đóng băng, khí đông đặc và bụi, giống như một "quả cầu tuyết bẩn" trong không gian. Ảnh: Pinterest. 3. Phát sáng nhờ mặt trời: Sao chổi không tự phát ra ánh sáng. Khi tiếp cận gần Mặt Trời, nhiệt độ tăng khiến các chất băng trong sao chổi bay hơi, tạo ra đầu và đuôi phát sáng do phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 5. Hai đuôi độc đáo: Sao chổi có hai loại đuôi: đuôi ion và đuôi bụi. Đuôi ion bao gồm các hạt mang điện tích, bị gió mặt trời đẩy xa, trong khi đuôi bụi được tạo thành từ các hạt bụi nhỏ hơn, có xu hướng theo sau sao chổi. Ảnh: Pinterest. 6. Đuôi luôn hướng ra xa Mặt Trời: Đuôi của sao chổi luôn hướng ngược với Mặt Trời, do tác động của gió mặt trời, không phải do hướng di chuyển của sao chổi. Ảnh: Pinterest. 7. Chu kỳ quay khác nhau: Một số sao chổi có quỹ đạo gần và quay quanh Mặt Trời sau vài năm, trong khi những sao chổi khác phải mất hàng ngàn năm mới hoàn thành một vòng quay. Ảnh: Pinterest. 8. Sao chổi nổi tiếng nhất: Sao chổi Halley là một trong những sao chổi nổi tiếng nhất, quay trở lại gần Trái Đất sau mỗi 76 năm. Lần xuất hiện gần đây nhất là vào năm 1986, và dự kiến sẽ trở lại vào năm 2061. Ảnh: Pinterest. 9. Xuất phát từ các đám mây Oort và vành đai Kuiper: Sao chổi xuất phát từ hai khu vực chính trong hệ Mặt Trời – đám mây Oort (Oort Cloud) và vành đai Kuiper (Kuiper Belt). Đám mây Oort nằm xa hơn và chứa nhiều sao chổi chu kỳ dài, trong khi vành đai Kuiper gần hơn và chứa sao chổi chu kỳ ngắn. Ảnh: Pinterest. 11. Vai trò trong sự hình thành sự sống trên Trái Đất: Một số nhà khoa học cho rằng sao chổi có thể đã mang nước và hợp chất hữu cơ đến Trái Đất trong thời kỳ sơ khai, góp phần vào sự hình thành của các dạng sống. Ảnh: Pinterest. 12. Có thể gây nguy hiểm cho Trái Đất: Mặc dù hiếm, nhưng sao chổi có khả năng va chạm với Trái Đất, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một số vụ tuyệt chủng lớn trong lịch sử có thể liên quan đến va chạm với sao chổi hoặc tiểu hành tinh. Ảnh: Pinterest. 13. Sao chổi ISON: Sao chổi ISON là một trong những sao chổi nổi bật nhất của thế kỷ 21, được kỳ vọng sẽ sáng rực khi đi ngang qua Mặt Trời vào năm 2013. Tuy nhiên, nó đã bị phân rã khi đến gần Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Quan sát bằng mắt thường: Một số sao chổi, như sao chổi Neowise (năm 2020), có thể được nhìn thấy bằng mắt thường khi đi qua gần Trái Đất, tạo ra hiện tượng tuyệt đẹp trên bầu trời. Ảnh: Pinterest. 15. Sứ mệnh Rosetta và sao chổi 67P: Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã thực hiện sứ mệnh Rosetta vào năm 2014 để đưa một tàu thăm dò lên sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko, giúp các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc và thành phần của sao chổi. Ảnh: Pinterest. Tên gọi sao chổi: Sao chổi thường được đặt tên theo người phát hiện hoặc những nhà khoa học nghiên cứu nổi bật về nó, chẳng hạn như sao chổi Halley theo tên của nhà thiên văn học Edmond Halley. Ảnh: Pinterest. Chứng tích cổ đại về sao chổi: Sao chổi đã được ghi chép từ thời cổ đại và xuất hiện trong các tài liệu và tranh vẽ của nhiều nền văn minh. Người xưa thường xem sao chổi là dấu hiệu của sự kiện quan trọng hoặc thay đổi lớn, đôi khi liên quan đến những điều không may mắn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

