15 sự thật bí ẩn về Bắc Cực con người chưa từng biết tới

Có nhiều hơn một Bắc Cực: Thực tế có hai điểm được coi là cực bắc đều đều nằm ở Vùng Bắc Băng Dương. Điểm thứ nhất là từ trường bắc cực, nó thay đổi hàng ngày tùy thuộc vào lớp vỏ Trái Đất, còn lại là Bắc Cực địa lý, được cố định ở phẩn đỉnh của Trái Đất. Không có đất liền: Điểm Bắc Cực cố định nằm trên một lớp băng dày khoảng 30 cm trên mặt nước biển, và nó liên tục di chuyển. Người đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực: Năm 1909, một người đàn ông tên Robert Peary tuyên bố mình đã khám phá Bắc Cực, đồng thời cắm một lá cờ Mỹ giống như khi khám phá Mặt Trăng. Tuy nhiên khá nhiều người vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của điều này. Bắc Cực cũng có lúc nóng: Một trong những sự thật ít người biết về Bắc Cực đó là nơi đây không phải lúc nào cũng âm độ. Thực tế vào những ngày mùa hè, nhiệt độ Bắc Cưc khoảng 0 độ C, thậm chí cao hơn vào những năm gần đây. Nơi lạnh thứ 2 Trái Đất: Vùng đất lạnh nhất Trái Đất không phải Bắc Cực mà là Nam Cực với nhiệt độ có thể xuống tới âm 70 độ C. Hoàng hôn và bình minh ở Bắc Cực: Do độ nghiêng của trục Trái Đất, Bắc Cực sẽ đón bình minh thực sự vào tháng 3 và hoàng hôn vào tháng 9, tức là chỉ mỗi năm một lần. Sét đã đến Bắc Cực: Nhiệt độ ngày càng tăng đã khiến sấm chớp xuất hiện nhiều hơn - hiện tượng chưa từng thấy trước đây. Là một mỏ vàng: Khoảng 22% trữ lượng dầu mỏ trên Trái Đất chưa được khám phá nằm dưới các vùng biển lạnh giá của Bắc Cực. Không thuộc quốc gia nào: Vùng lãnh thổ Nunavut phía Bắc Canada nằm gần Bắc Cực nhất, thứ 2 mới đến đảo Greenland. Do Bắc Cực nằm ở vùng biển quốc tế, nên nó không thuộc về bất cứ quốc gia cụ thể nào. Độ sâu của Bắc Cực: Vùng cực Bắc của Bắc Băng Dương có độ sâu đo được là khoảng 4.000m. Ai sống ở Bắc Cực: Hệ thống sinh thái ở nơi khắc nghiệt nhất Trái Đất lại đa dạng đến không ngờ, đó là một trong những sự thật bí ẩn về Bắc Cực mà con người phát hiện ra. Ngoài gấu Bắc Cực, nơi đây còn là nhà của các loài sinh vật biển như cá kình, cá voi lưng gù,... Vị trí của Bắc Cực: Ngôi sao phương Bắc tỏa sáng phía trên cách Bắc Cực 434 năm ánh sáng đã trở thành điểm đánh dấu định vị suốt nhiều thế kỷ. Các công ty vận tải biển từ châu Á sang Bắc Mỹ đi qua lộ trình vùng biển phía Bắc này thay vì đi qua kênh đào Panama có thể tiết kiệm được khoảng 500.000 USD. Sự thật là Bắc Cực sắp biến mất và loài gấu trắng nơi đây sắp tuyệt chủng. Trong vòng 50 năm tới, tác động của hiện tượng ấm dần lên toàn cầu có thể khiến lớp băng dày ở Bắc Cực tan chảy nhanh chóng. NĂM 2100 SẼ KHÔNG CÒN GẤU BẮC CỰC? | HTV TIN TỨC

