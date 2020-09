Những sinh vật cực “hiếm có khó tìm” sắp biến mất khỏi Trái Đất

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola Mola, là loài cá biển cỡ lớn có hình dáng kỳ lạ khi con trưởng thành có thể dài tới hơn 3m, nặng trung bình 2,5 tấn. Nhìn tổng thể chúng có thân hình bầu dục tròn ở phía trước và dẹt về phía đuôi, miệng rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính vào nhau làm thành một cái mỏ. Cá mặt trăng còn được mệnh danh là ''loài cá lười biếng'' bởi chúng thường chỉ sống một mình và thả cơ thể trôi lơ lửng theo dòng hải lưu đến khắp các đại dương. Tuy nhiên hiện tại cá mặt trăng là sinh vật cực ''hiếm có khó tìm'', được xếp vào hạng bị đe dọa trong Sách Đỏ bởi nạn săn bắt bừa bãi và ô nhiễm rác nhựa trong lòng đại dương. Là loài đặc hữu của dãy núi Himalaya và ở miền Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ có chiều dài từ 40-60cm và trọng lượng khoảng 3-6kg. Chúng sở hữu ngoại hình vô cùng đáng yêu, màu lông pha trộn giữa màu nâu, đen và trắng cùng khuôn mặt dễ thương. Đặc biệt, loài vật này còn có thể đứng bằng hai chân sau, chúng nổi tiếng dùng chiêu này để tự vệ và đe dọa kẻ thù mặc dù...chẳng đáng sợ chút nào. Là một trong những loài vật đáng yêu nhất hành tinh nhưng hiện nay, số lượng của gấu trúc đỏ đang có xu hướng giảm dần do môi trường sống bị phá hủy. Khỉ lùn Tarsier được mệnh danh là một trong những loài khỉ nhỏ bé nhất trên thế giới, từng bị cho là đã tuyệt chủng vào năm 1921. Tuy nhiên, vào năm 2007, loài khỉ này lại xuất hiện và trở thành hiện tượng gây xôn xao suốt một thời gian dài. Khỉ lùn Tarsier có đôi mắt và đôi tai lớn, hỗ trợ đắc lực cho chúng trong việc nghe ngóng động tĩnh của con mồi như côn trùng, rắn hay thằn lằn. Những vuốt cong kỳ dị giúp chúng bám chặt vào thân cây phủ đầy rêu. Hiện loài vật này cực hiếm gặp trên thế giới do môi trường sống của chúng đang bị thu hẹp và nhiều loài mèo hoang dã coi chúng như con mồi để săn bắt. Mặt khác, chúng thường xuyên bị người dân địa phương bắt đem bán. Okapi là họ hàng duy nhất còn lại trên thế giới, hiện chỉ còn được tìm thấy trong các khu rừng mưa nhiệt đới của Cộng hòa Congo. Mất môi trường sống và nạn săn bắn là mối đe dọa chính đối với sinh vật sắp biến mất khỏi thế giới này. Là một thành viên của họ hươu cao cổ nhưng okapi lại không sở hữu chiếc cổ dài. Bộ lông của chúng có màu nâu đỏ và có sọc giống ngựa vằn ở chân sau và chân trước. Thú mỏ vịt là một trong những loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng thay cho đẻ con còn tồn tại trên Trái đất. Chúng có ngoại hình vô cùng đặc biệt với chiếc mỏ giống loài vịt, đuôi giống loài hải ly và bàn chân có màng của loài rái cá, chân của chúng mọc ra hai bên giống như loài bò sát, sống được cả trên cạn và dưới nước. Loài vật nhút nhát này đang đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng do sự phá hủy môi trường sống. Bên cạnh đó, thú mỏ vịt hiện phải đối mặt với những nguy cơ mới của biến đổi khí hậu và thời kỳ hạn hán ngày càng nghiêm trọng Giải cứu 15 động vật quý hiếm ngay trong quán nhậu | THCT

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola Mola, là loài cá biển cỡ lớn có hình dáng kỳ lạ khi con trưởng thành có thể dài tới hơn 3m, nặng trung bình 2,5 tấn. Nhìn tổng thể chúng có thân hình bầu dục tròn ở phía trước và dẹt về phía đuôi, miệng rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính vào nhau làm thành một cái mỏ. Cá mặt trăng còn được mệnh danh là ''loài cá lười biếng'' bởi chúng thường chỉ sống một mình và thả cơ thể trôi lơ lửng theo dòng hải lưu đến khắp các đại dương. Tuy nhiên hiện tại cá mặt trăng là sinh vật cực ''hiếm có khó tìm'', được xếp vào hạng bị đe dọa trong Sách Đỏ bởi nạn săn bắt bừa bãi và ô nhiễm rác nhựa trong lòng đại dương. Là loài đặc hữu của dãy núi Himalaya và ở miền Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ có chiều dài từ 40-60cm và trọng lượng khoảng 3-6kg. Chúng sở hữu ngoại hình vô cùng đáng yêu, màu lông pha trộn giữa màu nâu, đen và trắng cùng khuôn mặt dễ thương. Đặc biệt, loài vật này còn có thể đứng bằng hai chân sau, chúng nổi tiếng dùng chiêu này để tự vệ và đe dọa kẻ thù mặc dù...chẳng đáng sợ chút nào. Là một trong những loài vật đáng yêu nhất hành tinh nhưng hiện nay, số lượng của gấu trúc đỏ đang có xu hướng giảm dần do môi trường sống bị phá hủy. Khỉ lùn Tarsier được mệnh danh là một trong những loài khỉ nhỏ bé nhất trên thế giới, từng bị cho là đã tuyệt chủng vào năm 1921. Tuy nhiên, vào năm 2007, loài khỉ này lại xuất hiện và trở thành hiện tượng gây xôn xao suốt một thời gian dài. Khỉ lùn Tarsier có đôi mắt và đôi tai lớn, hỗ trợ đắc lực cho chúng trong việc nghe ngóng động tĩnh của con mồi như côn trùng, rắn hay thằn lằn. Những vuốt cong kỳ dị giúp chúng bám chặt vào thân cây phủ đầy rêu. Hiện loài vật này cực hiếm gặp trên thế giới do môi trường sống của chúng đang bị thu hẹp và nhiều loài mèo hoang dã coi chúng như con mồi để săn bắt. Mặt khác, chúng thường xuyên bị người dân địa phương bắt đem bán. Okapi là họ hàng duy nhất còn lại trên thế giới, hiện chỉ còn được tìm thấy trong các khu rừng mưa nhiệt đới của Cộng hòa Congo. Mất môi trường sống và nạn săn bắn là mối đe dọa chính đối với sinh vật sắp biến mất khỏi thế giới này. Là một thành viên của họ hươu cao cổ nhưng okapi lại không sở hữu chiếc cổ dài. Bộ lông của chúng có màu nâu đỏ và có sọc giống ngựa vằn ở chân sau và chân trước. Thú mỏ vịt là một trong những loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng thay cho đẻ con còn tồn tại trên Trái đất. Chúng có ngoại hình vô cùng đặc biệt với chiếc mỏ giống loài vịt, đuôi giống loài hải ly và bàn chân có màng của loài rái cá, chân của chúng mọc ra hai bên giống như loài bò sát, sống được cả trên cạn và dưới nước. Loài vật nhút nhát này đang đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng do sự phá hủy môi trường sống. Bên cạnh đó, thú mỏ vịt hiện phải đối mặt với những nguy cơ mới của biến đổi khí hậu và thời kỳ hạn hán ngày càng nghiêm trọng Giải cứu 15 động vật quý hiếm ngay trong quán nhậu | THCT