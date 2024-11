15 bí ẩn lớn của vũ trụ, chuyên gia đau đầu giải mã

1. Vật chất tối. Vật chất tối chiếm khoảng 27% vũ trụ, nhưng chúng ta chưa thể quan sát trực tiếp nó và cũng chưa biết chính xác nó là gì. Vật chất tối chỉ được biết đến qua tác động hấp dẫn của nó lên các thiên thể khác. Ảnh: Pinterest. 2. Năng lượng tối. Năng lượng tối chiếm khoảng 68% vũ trụ và được cho là nguyên nhân chính khiến vũ trụ giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên, bản chất của năng lượng tối vẫn là một bí ẩn lớn. Ảnh: Pinterest. 3. Nguồn gốc của vũ trụ. Vụ Nổ Lớn (Big Bang) được coi là lý thuyết khả dĩ nhất về nguồn gốc của vũ trụ, nhưng những gì xảy ra trước đó và lý do tại sao Vụ Nổ Lớn xảy ra vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Ảnh: Pinterest. 4. Số phận của vũ trụ. Vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, hay sẽ co lại trong một sự sụp đổ lớn (Big Crunch), hoặc sẽ dừng lại ở một trạng thái ổn định? Chúng ta vẫn chưa biết số phận cuối cùng của vũ trụ sẽ ra sao. Ảnh: Pinterest. 5. Lỗ đen và chân trời sự kiện. Lỗ đen là những vật thể hấp dẫn mạnh đến nỗi ánh sáng cũng không thể thoát khỏi nó. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ điều gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện của một lỗ đen, và liệu có "lối thoát" nào khác cho những gì đã bị hút vào không. Ảnh: Pinterest. 6. Các lỗ trắng. Lỗ trắng là khái niệm đối lập với lỗ đen, được cho là những "cổng thoát" của vật chất trong vũ trụ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lỗ trắng thực sự tồn tại. Ảnh: Pinterest. 7. Tại sao có nhiều vật chất hơn phản vật chất? Sau Vụ Nổ Lớn, lý thuyết cho rằng lượng vật chất và phản vật chất sinh ra phải bằng nhau. Tuy nhiên, vũ trụ mà chúng ta thấy lại chỉ chứa phần lớn là vật chất, và lượng phản vật chất gần như không đáng kể. Ảnh: Pinterest. 8. Bản chất của thời gian. Thời gian là gì, tại sao nó chỉ chạy theo một chiều và liệu chúng ta có thể quay ngược thời gian không? Những câu hỏi này vẫn là một thách thức lớn với vật lý hiện đại. Ảnh: Pinterest. 9. Đa vũ trụ. Lý thuyết đa vũ trụ cho rằng có thể tồn tại nhiều vũ trụ khác, mỗi vũ trụ với các quy luật vật lý khác nhau. Tuy nhiên, không có cách nào để quan sát hay kiểm chứng sự tồn tại của các vũ trụ này. Ảnh: Pinterest. 10. Sóng hấp dẫn. Mặc dù sóng hấp dẫn đã được phát hiện, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ đầy đủ cách chúng tương tác với các thiên thể trong vũ trụ, và còn rất nhiều điều chưa biết về chúng, đặc biệt là các sóng hấp dẫn sinh ra từ các vụ nổ lớn. Ảnh: Pinterest. 11. Cuối cùng thì không gian là gì? Không gian vũ trụ có thể không phải chỉ là một khoảng trống, mà còn có thể là một loại vật chất nào đó, hoặc có thể mang thuộc tính đặc biệt nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết. Ảnh: Pinterest. 12. Nguồn gốc và bản chất của các tia vũ trụ. Tia vũ trụ là những hạt năng lượng cao đến từ không gian sâu. Tuy nhiên, nguồn gốc và bản chất của các tia này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ảnh: Pinterest. 13. Nghịch lý Fermi và sự sống ngoài Trái Đất. Vũ trụ rộng lớn và có hàng tỷ ngôi sao, vậy tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa có bằng chứng về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất? Đây là câu hỏi cơ bản của Nghịch lý Fermi. Ảnh: Pinterest. 14. Vùng tối vũ trụ và các cấu trúc quy mô lớn. Vũ trụ không phân bố đều mà có những khoảng trống rất lớn, gọi là các vùng tối. Sự hình thành của các vùng tối và các cấu trúc khổng lồ này là một câu hỏi lớn cho khoa học. Ảnh: Pinterest. 15. Khởi nguồn của các định luật vật lý. Tại sao các định luật vật lý lại có dạng như hiện nay? Liệu có lý do nào sâu xa cho các quy luật này hay chúng chỉ là ngẫu nhiên? Câu hỏi này vẫn đang là đề tài của nhiều nghiên cứu và lý thuyết. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

