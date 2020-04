13 tuổi Golfer Mỹ có cú “HIO” đầu đời khi đang cách ly xã hội

(Kiến Thức) -Tại Mỹ mới ban bố lệnh cách ly xã hội nhằm khống chế dịch COVID-19, đây cũng là dấu mốc của Kendall Hellbusch - Golfer 13 tuổi. Cậu bé đã có cú đánh Hole in one đầu đời khi đang thực hiện cách ly xã hội.

HIO - Hole in One là cú đánh khó với xác suất thành công rất thấp. Nhiều tay chơi, Golfer chuyên nghiệp cũng có những lần thực hiện được cú đánh HIO tuy nhiên nó có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay suốt cuộc đời thi đấu.

Kendall Hellbusch là một tay golf người Mỹ 13 tuổi tại sân Elks Country Club. Ảnh: Nate Tenopir

Kendall Hellbusch là một tay golf người Mỹ, cậu mới 13 tuổi và đang sống cùng gia đình ở Elks Country Club. Sau khi lệnh cách ly xã hội được ban bố, Kendall Hellbusch chỉ có thể ở nhà và di chuyển quanh khu vực. Tuy nhiên bố mẹ cậu vẫn khuyến khích việc duy trì kỹ năng chơi golf khi lệnh cách ly xã hội được ban bố khắp nước Mỹ.



Ngày 04/04/2020 trong buổi chơi golf với người trai Landon và anh họ Beau Franzen, Kendall đã tạo nên một khoảnh khắc khó quên trong bộ môn golf và dấu mốc trong cuộc đời cậu. Kendall thực hiện được một cú Hole in One bằng gậy Hybrid tại hố 8 của sân Elks Country Club.

Xét về độ tuổi, Kendall không được tính là người chơi golf trẻ nhất có được cú đánh này. Trên thế giới có không ít các kid golfer đã có cú đánh HIO từ rất sớm.

Soona lee-Tolley cô bé quốc tịch Mỹ, cô bé có 1 cú HIO khi 5 tuổi 103 ngày và đứng thứ 7 tại Câu lạc bộ Golf Manhattan ở West Nyack, New York năm 2007; Christian Carpenter đã tìm được một HIO ở tuổi 4 tuổi và 195 ngày tuổi. Kỷ lục xảy ra tại Câu lạc bộ Golf Mountain View ở Hickory, Bắc Carolina. Cả 2 cô bé, cậu bé này là 2 cái tên trẻ nhất (đại diện cho 2 giới tính) có cú HIO trên thế giới.

Chia sẻ về cú đánh HIO của mình Kendall cho biết: “trái golf nảy lên và sau đó lăn vào. Em không biết gì cho đến khi anh trai hét lên: Anh nghĩ đó là Hole in One! và em đã chạy xuống để kiểm tra. Vâng, nó đúng là Hole in One.”