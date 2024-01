“Tiên tri” 10 xu hướng công nghệ định hình thế giới năm 2024

Điện toán lượng tử được các chuyên gia dự báo là một xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2024. Dựa trên nguyên tắc của cơ học lượng tử để xử lý thông tin phức tạp, điện toán lượng tử sẽ tính toán, cho ra kết quả trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. Điều này giúp máy tính lượng tử ứng dụng vào trong nhiều lĩnh vực như thúc đẩy việc phát triển học máy (ML), cung cấp mô phỏng liền mạch, cải thiện hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)... Công nghệ 5G được dự báo sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. So với các thế hệ mạng trước, 5G sẽ cung cấp cho người dùng các trải nghiệm hấp dẫn như: trải nghiệm chơi trò chơi thực tế ảo, tập thể thao cùng huấn luyện viên ảo, tham quan bảo tàng nghệ thuật ảo.. Trong năm 2024, trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ xâm nhập vào nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, quản lý, chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà thông minh...Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality: VR) và thực tế tăng cường (Augmented Reality: AR) sẽ tạo ra đột phá lớn trong năm 2024. Các chuyên gia dự báo VR cho phép trải nghiệm kỹ thuật số phong phú và AR bổ sung các thành phần kỹ thuật số vào thế giới thực của con người. Năm 2024, Internet vạn vật (IoT: Internet of Things) được dự báo sẽ tạo ra thay đổi lớn khi trở thành mạng lưới kết nối khổng lồ để kết nối mọi thứ bao gồm cả con người và sẽ tồn tại các mối quan hệ giữa người và người, người và thiết bị, thiết bị và thiết bị. Một mạng lưới IoT có thể chứa đến 50 đến 100 nghìn tỷ đối tượng được kết nối và mạng lưới này có thể theo dõi sự di chuyển của từng đối tượng. Xe tự lái được dự báo sẽ làm thay đổi cách con người sử dụng các phương tiện giao thông cũng như hứa hẹn cải thiện an toàn, giảm tắc nghẽn giao thông và tạo sự thuận tiện cho hàng triệu người. Trong năm 2024, công nghệ blockchain được đánh giá sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, giảm chi phí bằng cách loại bỏ khâu trung gian và xử lý giao dịch nhanh hơn. Công nghệ sinh học và công nghệ y tế hứa hẹn đạt được những thành tựu mới trong năm tới giúp con người có cơ hội sử dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, thân thiện với môi trường và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Điện toán biên được dự báo sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong năm 2024. Đây thực chất là quá trình mang khả năng điện toán và lưu trữ thông tin đến gần hơn với các thiết bị tạo ra thông tin đó và người dùng sử dụng thông tin. Khi được sử dụng một cách chính xác, điện toán biên sẽ giúp các tổ chức cải thiện độ an toàn và hiệu năng, tự động hóa các quy trình và cải thiện trải nghiệm người dùng. Thành phố thông minh được dự báo là một xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2024 khi tạo ra các đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những tiến bộ trong các lĩnh vực như Internet vạn vật (IoT), mạng 5G và trí tuệ nhân tạo... có thể được tích hợp vào trong dự án thành phố thông minh giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí và tác động đến môi trường. Mời độc giả xem video: Nhà hát Hồ Gươm ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu nào?

