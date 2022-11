10 loài động vật trong suốt như thủy tinh, nhìn cực mê đắm

1. Ếch thủy tinh: loài vật trong suốt này có màu chung là xanh lá cây, trong khi đó các nội tạng bao gồm tim, gan, và đường tiêu hóa có thể nhìn thấy qua da. Chúng thường sống trên các lá cây ở vùng rừng núi trung tâm và phía nam nước Mỹ. 2. Cá mắt trống: thường sống ở các vùng biển từ nhiệt đới đến ôn đới của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhờ vào phần đỉnh đầu trong suốt giúp chúng lấy được những khối ánh sáng từ bề mặt biển cả để nhìn rõ các loài cá khác và thực hiện hành động săn mồi. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 3. Bướm cánh thủy tinh: được tìm thấy ở trung tâm nước Mỹ. Đôi cánh của chúng hoàn toàn trong suốt như thủy tinh giúp chúng có thể trốn khỏi những kẻ săn mồi. (Nguồn: Toplist.vn) 4. Mực thủy tinh: là 1 trong những loài sinh vật kỳ dị những có vẻ đẹp kỳ lạ sống dưới các vực nước biển sâu. Mực thủy tinh phát quang sinh học nhờ vào các cơ quan ánh sáng ở đôi mắt. (Nguồn: Tép Bạc) 5. Cá ngựa vằn trong suốt: là một giống cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới, được biết đến nhiều hơn với vai trò là một giống cá cảnh. (Nguồn: carolina.com) Các nhà khoa học rất quan tâm đến loài cá này và thường sử dụng để nghiên cứu, bởi vì thông qua cơ thể trong suốt của chúng, họ có thể nhìn thấy sự chuyển biến của các mầm bệnh và dễ dàng chữa khỏi. (Nguồn: wikipedia.org) 6. Cá băng: còn được gọi là cá sấu trắng, có đôi mắt lớn và những chiếc răng dài sắc nhọn. Dù chúng có thân hình trong suốt và có kích thước nhỏ bé nhưng lại là loài cá có khả năng sinh tồn mạnh mẽ khi có thể sống ung dung ở vùng đất băng giá nhất thế giới. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 7. Bọ biển trong suốt: có đôi mắt to giống như chiếc mũ bảo hiểm được gắn trên đỉnh đầu của chúng. Đặc điểm nổi bật nhất của loài này chính là thân hình giống như con côn trùng (bọ) trên cạn phóng to tuy nhiên nó lại trong suốt như thủy tinh. (Nguồn: Tép Bạc) 8. Tôm ấu trùng: tìm thấy ở các vùng biển xung quanh Hawaii. Điều kì lạ ở loài động vật này đó chính là sau khi giao phối, toàn bộ số trứng sẽ được con cái chăm sóc, bảo vệ bằng một cái túi trong suốt ở bên bụng. (Nguồn: thegioidongvat.co) 9. Salp: là một loài sinh vật biển có thân trong suốt giống như thạch, sinh sống ở những vùng biển lạnh, thường liên kết thành một chuỗi dài hoặc sống đơn lẻ tùy vào từng chu kì. (Nguồn: Toplist.vn) 10. Sứa: có kích thước đa dạng, con to có thể lớn như cơ thể người trưởng thành, con nhỏ chỉ bằng đầu kim. Trong các xúc tu của sứa có chứa chất độc làm cho nạn nhân ngứa ran và đau đớn. Những con sứa độc nhất là loài sứa hộp, nó có thể sản xuất ra lượng thuốc độc đủ để giết chết 60 người. (Nguồn: quantrimang.com)

1. Ếch thủy tinh: loài vật trong suốt này có màu chung là xanh lá cây, trong khi đó các nội tạng bao gồm tim, gan, và đường tiêu hóa có thể nhìn thấy qua da. Chúng thường sống trên các lá cây ở vùng rừng núi trung tâm và phía nam nước Mỹ. 2. Cá mắt trống : thường sống ở các vùng biển từ nhiệt đới đến ôn đới của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhờ vào phần đỉnh đầu trong suốt giúp chúng lấy được những khối ánh sáng từ bề mặt biển cả để nhìn rõ các loài cá khác và thực hiện hành động săn mồi. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 3. Bướm cánh thủy tinh : được tìm thấy ở trung tâm nước Mỹ. Đôi cánh của chúng hoàn toàn trong suốt như thủy tinh giúp chúng có thể trốn khỏi những kẻ săn mồi. (Nguồn: Toplist.vn) 4. Mực thủy tinh: là 1 trong những loài sinh vật kỳ dị những có vẻ đẹp kỳ lạ sống dưới các vực nước biển sâu. Mực thủy tinh phát quang sinh học nhờ vào các cơ quan ánh sáng ở đôi mắt. (Nguồn: Tép Bạc) 5. Cá ngựa vằn trong suốt: là một giống cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới, được biết đến nhiều hơn với vai trò là một giống cá cảnh. (Nguồn: carolina.com) Các nhà khoa học rất quan tâm đến loài cá này và thường sử dụng để nghiên cứu, bởi vì thông qua cơ thể trong suốt của chúng, họ có thể nhìn thấy sự chuyển biến của các mầm bệnh và dễ dàng chữa khỏi. (Nguồn: wikipedia.org) 6. Cá băng: còn được gọi là cá sấu trắng, có đôi mắt lớn và những chiếc răng dài sắc nhọn. Dù chúng có thân hình trong suốt và có kích thước nhỏ bé nhưng lại là loài cá có khả năng sinh tồn mạnh mẽ khi có thể sống ung dung ở vùng đất băng giá nhất thế giới. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 7. Bọ biển trong suốt: có đôi mắt to giống như chiếc mũ bảo hiểm được gắn trên đỉnh đầu của chúng. Đặc điểm nổi bật nhất của loài này chính là thân hình giống như con côn trùng (bọ) trên cạn phóng to tuy nhiên nó lại trong suốt như thủy tinh. (Nguồn: Tép Bạc) 8. Tôm ấu trùng: tìm thấy ở các vùng biển xung quanh Hawaii. Điều kì lạ ở loài động vật này đó chính là sau khi giao phối, toàn bộ số trứng sẽ được con cái chăm sóc, bảo vệ bằng một cái túi trong suốt ở bên bụng. (Nguồn: thegioidongvat.co) 9. Salp: là một loài sinh vật biển có thân trong suốt giống như thạch, sinh sống ở những vùng biển lạnh, thường liên kết thành một chuỗi dài hoặc sống đơn lẻ tùy vào từng chu kì. (Nguồn: Toplist.vn) 10. Sứa: có kích thước đa dạng, con to có thể lớn như cơ thể người trưởng thành, con nhỏ chỉ bằng đầu kim. Trong các xúc tu của sứa có chứa chất độc làm cho nạn nhân ngứa ran và đau đớn. Những con sứa độc nhất là loài sứa hộp, nó có thể sản xuất ra lượng thuốc độc đủ để giết chết 60 người. (Nguồn: quantrimang.com)