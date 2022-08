Top động vật sở hữu siêu năng lực: Có loài mọc vuốt như người sói!

Thằn lằn Basilisk chạy rất nhanh, chúng có thể đạt tốc độ 8,4km/h, đôi khi lên tới 11km/h trên mặt nước. Sở dĩ thằn lằn Basilisk có " siêu năng lực" chạy nhanh trên nước đến vậy là bởi giữa các ngón chân thằn lằn có một màng mỏng. Khi chạy trên nước, phần ngón chân xòe rộng ra, tạo thành bề mặt rộng hơn và túi đựng không khí để tăng cường sức căng bề mặt giúp không bị chìm xuống nước. Ếch gỗ Rana sylvatica sống ở khu vực Bắc Mỹ cho tới vòng Bắc Cực có thể rơi vào trạng thái "ngủ đông" ngay sau khi làn da của chúng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Chúng dừng chức năng hoạt động nội tạng và hơi thở giống như một con ếch đã chết. Khi mùa xuân đến, máu của ếch gỗ bắt đầu lưu thông, con vật hoạt động bình thường trở lại. Ếch lông Trichobatrachus robustus có thể phá vỡ xương của chúng để tạo thành móng vuốt. Điều đặc biệt là các móng vuốt này chỉ nhô ra khỏi đệm ngón chân khi chúng bị đe dọa. Giới khoa học hiện nay vẫn chưa biết phần xương này co lại như thế nào. Mực nang có khả năng phát ra luồng sáng đặc biệt khiến những loài cá nhỏ bị hấp dẫn đến độ không thoát ra được. Chúng có khả năng đặc biệt này là do lớp vỏ tế bào sắc tố bên dưới da mực nang phản chiếu và tỏa ra ánh sáng từ nguồn khác. Loài nhện Caerostris darwini dệt những mạng nhện khổng lồ với sợi tơ thả neo dài tới 25 mét, trải rộng qua các vùng nước (vũng nước, ao, hồ…). Sợi tơ chúng nhả ra rất chắc và dai, dùng để bắt mồi. Nó có độ bền cao gấp hai lần bất kỳ loại tơ lụa nào khác và gấp 10 lần so với sợi Kevlar (loại vật liệu nhẹ, siêu bền dùng để sản xuất áo giáp chống đạn). Gấu nước là loài động vật không xương sống có kích thước rất nhỏ, dài từ 0,25 đến 0,5 mm. Sinh vật này sống sót được ở nơi áp lực cao gấp 6 lần đáy đại dương sâu nhất, vùng nước có nhiệt độ lên tới 149°C và thậm chí trên vũ trụ. Một con sán dẹp planarian (thuộc họ Planariidae) rất khó bị giết chết bởi chúng có khả năng tái tạo cơ thể nguyên vẹn từ một phần nhỏ cơ thể bị cắt đứt. á cung thủ sở hữu khả năng săn mồi thiện xạ với độ chính xác cao. Chúng bắn những tia nước vào con mồi phía trên mặt nước (ví dụ một con côn trùng nhỏ), khiến con mồi rơi xuống nước và con cá chỉ việc đớp lấy. Bọ cánh cứng có sừng Onthophagus Taurus là một trong những con vật khỏe nhất thế giới với khả năng kéo vật nặng gấp 1.140 lần trọng lượng cơ thể của chính mình. Loài Thaumoctopus mimicus sống ở những khu vực đáy biển tối tăm, xung quanh Indonesia và rạn san hô Great Barrier Reef (rạn san hô lớn nhất thế giới). Chúng có thể tùy ý thay đổi hình dạng, màu sắc cho đến kết cấu da để "biến thành" sinh vật biển độc hại như rắn biển hoặc cá sư tử. Đặc điểm này giúp chúng tự bảo vệ và chống lại các loài động vật ăn thịt. Chuột chũi Heterocephalus glaber có hệ thống miễn dịch mạnh. Tuổi thọ của chúng khoảng 30 năm, lâu hơn những con chuột thông thường 9 lần. Điều đặc biệt là chúng không bao giờ mắc bệnh ung thư. Tôm bọ ngựa được biết đến là một trong những thợ săn cừ khôi trong số loài vật cùng kích thước. Chúng sở hữu nắm đấm thép mà ít đối thủ nào có thể chịu nổi. Tốc độ và cường độ cú đấm tương đương viên đạn 0,22 mm. Cú đấm mạnh dưới nước khiến nước xung quanh nóng sôi lên, phá hủy lớp vỏ cứng của các loài thủy sinh vật khác và khiến đối thủ gục ngã một cách khá dễ dàng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

