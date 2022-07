Giật mình top động vật máu lạnh, ăn thịt cả bạn tình khi "ân ái"

Ở loài muỗi vằn đực Midge, trong quá trình giao phối, con cái sẽ hút máu từ con đực khiến bộ phận sinh dục của con đực vỡ ra bên trong nó. Hành vi này đảm bảo con đực không đi "mây mưa" với những con cái khác và có lợi cho con non của loài này. Muỗi vằn Midge có xu hướng sống theo bầy đàn và cực kỳ bị thu hút bởi ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng của… đèn bẫy côn trùng. Đặc điểm của loài muỗi vằn này là có đôi cánh khá ngắn, không bao trùm hết cơ thể. Ngoài ra, nó không có vòi - một bằng chứng ngoại phạm cho những vết đốt. Dế đực sagebrush sẵn sàng để bạn tình gặm tan nát cặp cánh màng trong mỗi lần giao hợp. Hành vi này không phải lúc nào cũng xảy ra mà phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của con cái. Nếu nguồn dinh dưỡng bị hạn chế, con cái thường tìm đến bạn tình có đôi cánh nguyên vẹn. Nhưng nếu nguồn dinh dưỡng dồi dào, con cái sẵn sàng giao phối với con đực đã giao phối trước đó. Bọ ngựa cái ăn thịt bạn tình sau khi giao phối để tăng cường khả năng sinh sản và nâng cao khả năng sống sót cho con non. Trong tự nhiên, bọ ngựa đực bị con cái ăn thịt trong khoảng 13 - 28% số lần giao phối. Vào mùa sinh sản, số con đực trở thành bữa ăn của con cái lên đến 63%. Theo kết quả nghiên cứu, bọ ngựa cái ăn thịt bạn tình đẻ nhiều trứng hơn. Hành vi này cũng góp phần tăng đáng kể sự hy sinh của bọ ngựa bố cho con non. Nhiều con cái thậm chí còn xơi tái cả con đực trong khi giao hợp. Ngón đòn là tấn công vào phần đầu làm bạn tình choáng váng trước khi gặm đầu và nuốt gọn đồng loại. Nhện đực lưng đỏ Úc sẽ hi sinh thân mình bằng cách cưỡi lên phần miệng của con cái trong khi giao phối và qua đó chuyển tinh trùng của chúng ngay khi trở thành… bữa ăn của bạn tình. Những con nhện đực lưng đỏ Úc bị ăn thịt (chiếm 65% trường hợp) giao phối lâu hơn và sản xuất gấp đôi số lượng con cái so với những con đực không bị ăn thịt. Những màn trăn, rắn ăn thịt bạn tình sau khi giao phối gần đây đã chứng minh, trăn, rắn cái có hành vi đáng kinh ngạc, chúng thực sự có sở thích ăn thịt bạn tình sau khi cả hai trải qua những giây phút mặn nồng. Thông thường, rắn đực thích chọn con rắn cái lớn hơn để giao phối nhằm tìm kiếm những con non khỏe mạnh ở đời sau. Chính điểm này cùng với việc rắn cái rất khỏe khiến rắn đực mất đi ưu thế và đôi khi chúng bị con cái đoạt mạng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

