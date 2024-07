10 loài cây bất ngờ tuyệt tích, bị lãng quên trong lịch sử

10: Strychnos electri: Tiến sĩ Lena Struwe, một nhà thực vật học tại Đại học Rutgers đã chỉ định đây là loại cây trồng ra hoa: Strychnos, một nhóm thực vật độc hại dùng để tạo ra thuốc diệt chuột strychnine.Cô đã so sánh nó với hàng trăm mẫu vật trước khi kết luận nó là một giống đã tuyệt chủng sống cách đây khoảng 15 đến 45 triệu năm. Và cái tên "electri?" Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp "elektron", có nghĩa là "hổ phách". Ảnh: HowStuffWorks 9.St. Helena Olive: Nằm trên đỉnh dãy núi trung tâm phía đông của hòn đảo nhỏ Tristan da Cunha. Cây St. Helena Olive hoang dã cuối cùng đã chết bởi sâu bệnh và nấm vào năm 1994, và đến tháng 12 năm 2003, tất cả những cây được con người nuôi dưỡng cũng đã chết. Ảnh: KhoaHoc.tv 8.Lepidodendron: Thân cây cao tới 30 mét, nhưng chỉ những mẫu vật cao nhất mới phân nhánh để lộ ra những chùm lá dài, hẹp, giống như cỏ. Phần còn lại trông giống như những cột điện thoại cao với kết cấu da cá sấu. Đây là những cây Lepidodendron, một loài thực vật hiện đã tuyệt chủng sinh sống ở các vùng đầm lầy, vùng trũng thấp cách đây khoảng 299 đến 359 triệu năm trong kỷ Carbon. Ảnh: iStock 7. Franklin: Nhà thực vật học John Bartram và con trai ông William khi đang đi du lịch qua Georgia vào năm 1765 thì họ phát hiện ra một loại cây bụi xinh đẹp với những bông hoa trắng thơm dọc theo bờ sông Altamaha. Họ đặt tên nó là cây Franklin theo tên người bạn thân của họ. Ảnh: wikipedia Ngày nay, cây Franklin đã tuyệt chủng trong tự nhiên, nhưng nhờ mẫu vật của William, nó không hoàn toàn bị mất đi trong lịch sử. Franklinia alatamaha đã trở thành một loại cây cảnh phổ biến. Nó trở nên được yêu thích đến mức nó đại diện cho miền Nam trên tem bưu chính Hoa Kỳ năm 1969. Ảnh: Etsy 6. Glossopteris: Nam Cực không hẳn là nơi bạn liên tưởng đến những cây xanh, cây bụi và thực vật có hoa. Trên thực tế, chỉ có hai loài hoa trên toàn lục địa: Colobanthus quitensis và Deschampsia antarctica. Nhưng có những thời điểm lục địa băng giá có rất nhiều màu xanh lục , chẳng hạn như kỷ Permi muộn,là lúc Glossopteris phát triển mạnh. Ảnh: Prehistoric Earth Wiki – Fandom Hóa thạch Glossopteris cũng được tìm thấy ở Nam Mỹ, Châu Phi và Úc vì những lục địa này từng nối liền với Nam Cực trong một lục địa khổng lồ tên là Gondwana. Bất chấp sự thành công này, loài thực vật này đã tuyệt chủng khoảng 245 triệu năm trước khi khí hậu ấm hơn, khô hơn hình thành trong kỷ Triassic. Ảnh: ResearchGate 5. Cry Violet: Được đặt theo tên của cộng đồng Cry ở Pháp, nơi loài hoa này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1860 dọc theo Kênh Burgundy. Chỉ cao từ 4 đến 12 cm, nó có lá dày, màu xanh nhạt và hoa màu tím nhạt nở từ tháng 5 - tháng 6. Cry Violet thích những vùng ấm áp, đầy nắng, hướng về phía Nam của những ngọn đồi đá vôi của khu vực, nơi nó được phát hiện lần cuối vào năm 1927. Ảnh: iNaturalist UK Sau đó, một số người có thể đã cố gắng nuôi chúng trong vườn của họ, nhưng ngay cả những nỗ lực này cũng thất bại vào năm 1950. Điều khiến loài thực vật nhỏ bé này bị tàn phá là do việc khai thác chính loại đá vôi mà nó thích sống và trớ trêu thay, lại bị các nhà thực vật học thu thập quá mức. Ảnh: HowStuffWorks 4.Araucarioxylon arizonicum: Tại Vườn quốc gia rừng hóa đá ở trung tâm phía đông Arizona, bạn sẽ tìm thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Phần lớn cây hóa thạch nằm rải rác trên sàn sa mạc khô cằn. Chúng là những cây lá kim khổng lồ với thân có đường kính 3 mét, từng cao tới 59 mét trước khi bị xóa sổ 200 triệu năm trước bởi dòng tro bụi và mảnh vụn do một vụ phun trào núi lửa gần đó gây ra. Ảnh: Wikipedia 3. Coffea lemblinii: Nhà thực vật học người Pháp Auguste Chevalier lần đầu tiên mô tả lemblinii vào năm 1907 và người ta chưa thấy nó kể từ đó. Một bụi cây nhỏ có hoa màu trắng và vỏ bong tróc, từng mọc trong các khu rừng ở vùng Vallee de l'Agnieby của Bờ Biển Ngà. Nó cao tới 1 mét và ra hoa vào tháng 1 . Mặc dù khó có thể biết chắc chắn nhưng lemblinii được cho là đã tuyệt chủng; tất cả những gì còn sót lại của loài này chỉ là một mẫu tiêu bản duy nhất. Ảnh: Medium 2. Calamites: Một số loài thực vật cổ xưa có họ hàng gần gũi ở thời hiện đại. Đó là trường hợp của calamites, một loài thực vật có kích thước bằng cây gỗ đã tuyệt chủng, sinh sôi nảy nở trong kỷ Carbon khoảng 250 đến 360 triệu năm trước. wikipedia Thân cây Calamite bao gồm các đoạn rỗng, tạo cho chúng hình dáng bên ngoài giống tre. Ở vòng phân chia giữa mỗi đoạn, những cành mảnh mai xiên lên trên, phân nhánh thêm vài lần nữa trước khi kết thúc thành chùm lá hình kim. Toàn bộ cây cao từ 10 đến 20 mét và được neo bởi một thân rễ khổng lồ, hoặc thân ngầm, cho phép nó nảy mầm các bản sao của chính nó (là cây duy nhất trong thời kỳ có khả năng đó). Ảnh: iStock 1. Silphium: Được mô tả như một cây thì là khổng lồ, loài cây này có nguồn gốc ở vùng Cyrene (nay là một phần của Libya. Tuy nhiên, ghi chép lịch sử không có nhiều điều để nói về nó cho đến khi một nhóm thực dân Hy Lạp đến vào năm 630 trước Công nguyên và hoàn toàn phát cuồng vì nó. Họ trở nên giàu có nhờ bán loại cây này trên khắp Địa Trung Hải và đam mê với đến mức in nó lên đồng xu của mình. Ảnh: Wikimedia Các nhà sử học có một số giả thuyết, bao gồm cả việc nó được sử dụng làm vật trang trí cho thực phẩm, làm thuốc để điều trị các triệu chứng thông thường như sốt và đau bụng, hoặc để ngừa thai. Nhà triết học tự nhiên Pliny the Elder cho biết, cây cuối cùng trong đã được đưa nó cho hoàng đế La Mã Nero. Nếu điều đó đúng thì nó tuyệt chủng vào khoảng năm 50 CN. Ảnh: Genk

