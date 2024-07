Giật mình những loài cây độc lạ, giống hệt bộ phận cơ thể người

1. Hoa lan "khỏa thân" (Naked man orchid): Là một trong những loài thực vật có hình dạng giống bộ phận cơ thể người, loài phong lan Italica từ Địa Trung Hải, có hoa hình dáng giống người đàn ông khỏa thân. Mọc theo cụm lớn, cao tới 50cm, nở từ mùa xuân đến mùa hè. Truyền thuyết nói rằng, nếu người đàn ông phản bội thì sau khi chết sẽ hóa thành loài hoa này. 2. Nấm răng chảy máu: Loài nấm Hydnellum peckii trông giống răng người đang rỉ máu. Loài nấm này không ăn được và có vị rất đắng, hấp thụ chất phóng xạ Cesium-137. Nấm chứa hợp chất atromentin có đặc tính chống đông máu. 3. Cây búp bê "mắt quỷ": Actaea pachypoda, quả màu trắng với chấm đen như tròng mắt, mọc ở rừng Bắc Mỹ. Quả độc, chứa chất cariogenic gây co thắt cơ tim dẫn đến tử vong. 4. Hoa đôi môi: Psychotria elata, mọc ở rừng nhiệt đới châu Mỹ, có hình đôi môi đỏ rực. Hoa chính màu trắng, có tác dụng trong y học dân gian. 5. Nấm não người: Gyromitra esculenta, trông giống não người, mọc ở châu Âu và Bắc Mỹ. Loài nấm này chứa độc tố có thể gây chết người, chứa chất gây ung thư hydrazine gyromitin. 6. Nấm ruột non: Trông giống ruột non, mọc trên gỗ sồi hoặc cây chết, không ăn được. 7. Hoa đầu lâu: Antirrhinum majus, khi héo rụng trông giống đầu lâu người nhỏ, mọc ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi. Truyền thuyết cho rằng hoa mõm rồng có thể trừ tà và mang lại sắc đẹp. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.

1. Hoa lan "khỏa thân" (Naked man orchid): Là một trong những loài thực vật có hình dạng giống bộ phận cơ thể người, loài phong lan Italica từ Địa Trung Hải, có hoa hình dáng giống người đàn ông khỏa thân . Mọc theo cụm lớn, cao tới 50cm, nở từ mùa xuân đến mùa hè. Truyền thuyết nói rằng, nếu người đàn ông phản bội thì sau khi chết sẽ hóa thành loài hoa này. 2. Nấm răng chảy máu: Loài nấm Hydnellum peckii trông giống răng người đang rỉ máu. Loài nấm này không ăn được và có vị rất đắng, hấp thụ chất phóng xạ Cesium-137. Nấm chứa hợp chất atromentin có đặc tính chống đông máu. 3. Cây búp bê "mắt quỷ": Actaea pachypoda, quả màu trắng với chấm đen như tròng mắt, mọc ở rừng Bắc Mỹ. Quả độc, chứa chất cariogenic gây co thắt cơ tim dẫn đến tử vong. 4. Hoa đôi môi: Psychotria elata, mọc ở rừng nhiệt đới châu Mỹ, có hình đôi môi đỏ rực. Hoa chính màu trắng, có tác dụng trong y học dân gian. 5. Nấm não người: Gyromitra esculenta, trông giống não người, mọc ở châu Âu và Bắc Mỹ. Loài nấm này chứa độc tố có thể gây chết người, chứa chất gây ung thư hydrazine gyromitin. 6. Nấm ruột non: Trông giống ruột non, mọc trên gỗ sồi hoặc cây chết, không ăn được. 7. Hoa đầu lâu: Antirrhinum majus, khi héo rụng trông giống đầu lâu người nhỏ, mọc ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi. Truyền thuyết cho rằng hoa mõm rồng có thể trừ tà và mang lại sắc đẹp. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.