10 bộ phận trên cơ thể chúng ta trở thành vô dụng trong tương lai

Trong chương đầu tiên của cuốn The Descent of Man (tạm dịch: Nguồn gốc muôn loài), Charles Darwin đã nói rằng, trong tương lai có tới 10 hoặc hơn 10 phần cơ thể sẽ trở nên vô dụng. So với thời xa xưa, con người đã tiến hóa, mất đi 1 phần lớn lông trên cơ thể. Theo thời gian, nữ giới sẽ tiến hóa để đạt đến độ sở hữu mức độ lông hoàn hảo nhất và đôi khi không còn nữa. Và điều này cũng xảy ra ở nam giới, tuy nhiên với mức độ chậm hơn. Nhóm cơ tai Auriculares là phần cơ phía ngoài tai, có nhiệm vụ xoay, điều chỉnh tai để tập trung thính giác về vị trí phát ra âm thanh đặc biệt. Giống như chó, mèo... chúng ta vểnh tai lên để lắng nghe con mồi. Nhưng nay con người nào có cần vểnh tai lên để xác định vị trí con mồi nữa nên cơ tai này sẽ yếu và dần biết mất trong tương lai. Không ít bằng chứng chỉ ra rằng, trong 100.000 năm qua, răng loài người đã giảm 1 nửa về kích thước, hàm cũng bé hơn - phù hợp với hiện tại. Và trong tương lai, xu hướng này cũng vẫn tiếp tục phát triển. Kéo theo đó là sự thay đổi trong bộ hàm - chiếc răng khôn sẽ biến mất. Khoảng 1% dân số thế giới có nhiều xương sườn hơn bình thường, kéo cả lên khu vực gần cổ. Theo Thuyết tiến hóa thì đây có thể là những gì còn sót lại từ thời kỳ khủng long lận, nhưng giờ thì chẳng còn tác dụng gì ngoài việc khiến chúng ta căng thẳng hơn và dễ gây bệnh về thần kinh. Nhiều nhà khoa học tin rằng con người có thể bước đi và giữ thăng bằng rất tốt mà chẳng cần đến quá nhiều ngón chân. Cụ thể, con người khi bước đi có xu hướng dồn trọng tâm vào ngón chân cái thôi, và đây là xu hướng mới thay đổi thôi. Điều này có nghĩa rằng càng về sau, con người càng bớt phụ thuộc vào các ngón chân, và chúng hoàn toàn có thể biến mất theo như Thuyết tiến hoá. Nhiều người cho rằng phần trọng lực của chúng ta đi dọc xuống xương sống, từ đó không cần một phần phụ khác để cân bằng trọng lượng khá lớn từ phần đầu. Thế nên việc có phẫu thuật cắt bỏ hoặc sinh ra mà không có xương cụt cũng không để lại hậu quả tiêu cực nào. Và trong tương lai, rất có thể xương cụt sẽ biến mất. Tổ tiên chung của loài chim và động vật có vú xa xưa sở hữu 1 mí mắt thứ 3. Theo thời gian, mí mắt thứ 3 ở người bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại dấu tích nhỏ và nó trở thành cơ quan vô dụng. Giới chuyên gia cho rằng, dần dần mí mắt thứ 3 này cũng hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, núm ngực xuất hiện ngay trong thai kỳ ở thời điểm trước khi hormone và gene quy định giới tính can thiệp. Bởi vậy, cả nam cả nữ đều có "núm". Có điều, chiếc núm của đàn ông chẳng để làm gì cả. Và biết đâu đấy, quá trình tiến hóa đôi khi lại khiến cái núm vô dụng này biến mất ấy chứ. Xoang cánh mũi nằm rất sâu trong khoang mũi, ở vị trí cực kỳ hiểm hóc và khó xác định. Tác dụng của xoang bướm đến giờ này khoa học vẫn chưa thể nắm được. Rất nhiều người tỏ ra thắc mắc không hiểu sao cơ thể người lại có một hệ thống lằng nhằng, rắc rối mà lại dễ viêm nhiễm như thế. Đây là "cơ gân tay" (palmaris longus) - sợi cơ kéo dài từ cổ tay hướng đến cùi chỏ. Và chỉ có khoảng 10% dân số "may mắn" sở hữu nó thôi. Sợi cơ này là những gì còn sót lại từ quá khứ, khi tổ tiên chúng ta sử dụng chi trước để leo trèo. Có điều ngày nay, sợi cơ này chẳng còn tác dụng gì khác nữa, ngoài việc là bằng chứng củng cố Thuyết tiến hóa của Darwin.

