Vì sao vua Khang Hi thẳng tay tiêu diệt đại thần Ngao Bái?

Năm Khang Hi thứ mười ba, không khí tại Vũ Anh Điện trong Tử Cấm Thành vô cùng căng thẳng. Ngao Bái phụng mệnh vào cung gặp Khang Hi Đế. Ông ta đã tự cảm nhận thấy tình thế bất lợi, nhưng do tự cho rằng mình quyền cao chức trọng, lại có võ công hơn người nên không cảm thấy lo sợ. Ảnh: Tạo hình Ngao Bái trên phim, nguồn: image.baidu.com Khi vừa bước vào cổng Đại Điện, Ngao Bái đã bị những thái giám nhỏ tuổi học đấu vật ôm chặt lấy tay chân và đẩy ngã xuống đất. Ông ta cho rằng đây là trò đùa của trẻ nhỏ nên trong lòng vô cùng tức giận, giãy giụa đứng dậy, nhưng khi nhìn lên thấy khuôn mặt sắc lạnh của Khang Hi đế thì Ngao Bái đã tự biết kết thúc của mình. Ảnh: image.baidu.com. Ngao Bái là một trong những đại thần lập nhiều chiến công cho triều đình Mãn Thanh. Sau khi Thuận Trị thoái vị, đã chỉ định bốn đại thần nhiếp chính là Sách Ni, Át Tất Long, Tô Khắc Tát Cáp và Ngao Bái. Lúc này, Khang Hi Đế còn chưa đích thân xử lý triều chính, thực quyền quốc gia nằm trong tay của bốn vị phụ chính đại thần. Ảnh: image.baidu.com. Ngao Bái xuất thân là võ tướng nên bá đạo lấn át đại quyền của ba vị đại thần còn lại. Sách Ni đã cao tuổi, Át Tất Long lại thiếu lòng can đảm chỉ có Tô Khắc Tát Cáp có thể được coi là hòn đá ngáng chân Ngao Bái. Ảnh: Tạo hình Khang Hi Đế và Ngao Bái trên phim, nguồn: baidu.com. Hiếu Trang thái hậu và Khang Hi cũng thực hiện những hành động đối phó với Ngao Bái. Trước hết, Khang Hi Đế cưới cháu gái của Sách Ni, được sự hỗ trợ của gia tộc Sách Ni, rồi dần dần thâu tóm quyền lực, chuẩn bị đích thân xử lý triều chính. Ảnh: baidu.com. Dù Ngao Bái có chút cảnh giác với Khang Hi thậm chí còn có có dã tâm “phế bỏ Hoàng đế”, nhưng còn do dự, không nhanh chóng hành động. Cuối cùng, Khang Hi Đế đã bí mật sắp xếp, không chế bè đảng của Ngao Bái, thu hồi binh quyền ở kinh thành, đồng thời cho triệu Ngao Bái vào cung để xử tội. Ảnh: baidu.com. Khang Hi Đế ra chiếu thư, nêu ra những tội trạng của Ngao Bái nhưng niệm tình Ngao Bái đã có công lớn khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên và khi làm đại thần phụ chính nên tha tội chết mà bị giam cầm vĩnh viễn. Ảnh: baidu.com.

