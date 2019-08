Vì sao Nhật Bản không cùng phát xít Đức xâm lược Liên Xô?

Khi Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra ác liệt, trùm phát xít Hitler cùng các quan chức cấp cao Đức quốc xã bất ngờ lên kế hoạch tấn công xâm lược Liên Xô. Hitler thực hiện chiến dịch dù Đức và Liên Xô đã ký Hiệp ước không xâm phạm Xô - Đức vào năm 1939. Theo đó, vào ngày 22/6/1941, quân đội Đức quốc xã bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô và bị dư luận lên án mạnh vì hành vi đơn phương phá vỡ hiệp ước. Hitler không thể ngờ được rằng đây là quyết định sai lầm đẩy phát xít Đức rơi vào thế bất lợi hơn. Nguyên do là vì quân và dân Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong công cuộc bảo vệ đất nước. Một số người cho rằng, nếu như Nhật Bản liên minh với Đức cùng tấn công xâm lược Liên Xô thì cục diện chiến sự có thể đã khác đi nhiều. Các chuyên gia đã nghiên cứu nhằm tìm hiểu vì sao Nhật Bản không "liên thủ" với Đức trong chiến dịch xâm lược Liên Xô. Trong số những người nghiên cứu về vấn đề này có nhà báo chuyên về mảng lịch sử quân sự Alexander Evdokimov. Ông đưa ra một số lý do để giải thích vì sao Nhật Bản không cùng quân đội Đức quốc xã tấn công xâm lược Liên Xô. Theo nhà báo Evdokimov, một trong những nguyên nhân khiến Nhật Bản không liên minh với Đức là vì chính quyền Tokyo và Moscow đã ký kết điều ước trung lập vào tháng 4/1941. Nhật Bản quan ngại dư luận thế giới lên án, chỉ trích nếu như đơn phương phá vỡ điều ước đã ký với Liên Xô. Việc Nhật Bản tấn công Liên Xô mà không có lý do chính đáng cũng sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân trong nước. Thêm nữa, Nhật Bản cũng nhận ra rằng, Liên Xô có sức mạnh quân sự lớn, không thể vội vàng tấn công mà không có kế hoạch tỉ mỉ và sự chuẩn bị lực lượng chu toàn. Song song với đó, Nhật Bản lo lắng một số nước đồng minh của Liên Xô như Trung Quốc, Mông Cổ sẽ ủng hộ chính quyền Moscow nếu như quân đội Nhật tấn công xứ sở bạch dương cùng với quân phát xít Đức. Nếu điều ấy xảy ra thì quân Nhật sẽ chịu tổn thất lớn. Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14)

