Vì sao mộ tặc cáp vàng cũng không dám lấy “siêu bảo vật” ngọc y?

Lăng mộ của các hoàng đế Trung Quốc, vương tôn quý tộc, quan lại, thương nhân giàu có... trở thành mục tiêu của những kẻ trộm mộ. Nguyên nhân là bởi bên trong những mộ cổ này có vô số đồ tùy táng giá trị như vàng bạc, châu báu và nhiều bảo vật quý giá được chôn cùng chủ nhân. Do đó, những kẻ trộm mộ tìm đủ mọi cách để xác định vị trí lăng mộ và đột nhập vào bên trong để đánh cắp kho báu tùy táng quý giá với hy vọng sẽ đổi đời trong một đêm. Thế nhưng, mộ tặc tuyệt đối không lấy đi một "siêu bảo vật" dù cực quý giá và đắt tiền. Đó chính là ngọc y. Theo các nhà nghiên cứu, ngọc y là bộ trang phục mai táng làm từ ngọc. Mỗi trang phục này được các nghệ nhân, thợ thủ công tỉ mỉ chế tác từ hàng trăm miếng ngọc bích có kích thước, hình dáng khác nhau. Các miếng ngọc được kết nối với nhau bằng dây vàng nguyên chất hoặc dây bạc, đồng. Loại dây được dùng để khâu ngọc y phụ thuộc vào địa vị của người mặc. Trong đó, dây vàng nguyên chất dùng cho hoàng đế. Các hoàng tử, công chúa và thành viên hoàng tộc dùng dây bạc. Trong khi các quý tộc, quan lại... chỉ dùng dây đồng hoặc chỉ lụa. Quá trình hoàn thành ngọc y thường mất khoảng vài năm. Do ngọc y được chế tác từ những vật liệu vô cùng quý hiếm và đắt tiền nên chỉ dành cho những người quyền quý, giàu có. Dân thường không thể nào có đủ tiền để mua được ngọc y. Vậy nên, ngọc y được xem là "siêu bảo vật" cực quý giá và có giá trị cao nhưng kẻ trộm tuyệt đối không dám lấy đi vì một số lý do. Trong số này có việc những bộ trang phục làm từ ngọc chỉ có tầng lớp quyền quý, giàu có mới có thể sở hữu. Nếu dân thường này sở hữu món đồ đó sẽ bị quan phủ và mọi người phát hiện là đồ ăn trộm. Khi ấy, những kẻ trộm mộ sẽ bị bắt giữ, xử tội nghiêm khắc, thậm chí là mất mạng và liên lụy cả đến người thân. Một lý do khác là việc người Trung Quốc thời xưa quan niệm ngọc bích giúp thi hài người quá cố vẹn nguyên theo thời gian. Do ngọc y được khoác lên thi hài người quá cố nên được cho là mang âm khí nặng. Nếu trộm mộ lấy ngọc y thì sẽ có thể gặp chuyện xui xẻo, rước họa vào thân. Do trộm mộ không dám lấy ngọc y nên "siêu bảo vật" này được các chuyên gia tìm thấy trong nhiều mộ cổ. Đến nay, họ đã tìm thấy hơn 20 bộ áo ngọc bích và lưu giữ, trưng bày trong nhiều bảo tàng. Mời độc giả xem video: Cận cảnh kho báu chứa đầy vàng ròng trong mộ cổ Trung Quốc.

