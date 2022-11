Vì sao hộ chiếu trên thế giới chỉ có 4 gam màu chủ đạo?

Có thể bạn sẽ cho rằng do quy định bắt buộc, thế nhưng thực tế lại chẳng có quy tắc nào cho việc lựa chọn màu sắc của hộ chiếu. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chỉ ban hành các yêu cầu về kích cỡ, kiểu chữ, phông chữ để có thể sử dụng tại các máy đọc hộ chiếu. Bên cạnh đó, có một số quy tắc nhất định mà tất cả các quốc gia phải tuân theo như phải được làm bằng vật liệu có thể uốn cong, không nhăn và có thể chống lại hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm và ánh sáng. Các quốc gia được tự do lựa chọn bất kỳ màu nào họ muốn và có nhiều biến thể về sắc thái của xanh lam, đen, xanh lá cây và đỏ được sử dụng cho hộ chiếu. Sự lựa chọn màu sắc của một quốc gia cũng có thể được xác định bởi văn hóa cũng như ý nghĩa lịch sử. Theo The Sun, 4 gam màu hộ chiếu được sử dụng phổ biến đều là những gam màu tối, có thể giúp che giấu bụi bẩn và khiến chúng trông trịnh trọng hơn. Bên cạnh đó, theo Pickvisa, sự lựa chọn giữa bốn màu này thường được thực hiện dựa trên chính trị, tôn giáo, lịch sử và văn hóa của đất nước. Phần lớn các quốc gia thuộc khối EU đều có hộ chiếu màu đỏ rượu, ngoại trừ Croatia có màu xanh lam. Gần đây, các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Macedonia và Albania, cũng đã đổi hộ chiếu sang màu đỏ để thể hiện mong muốn gia nhập EU. Các quốc gia khác cũng lựa chọn sắc màu này cho hộ chiếu là Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru. Xanh lam là màu phổ biến thứ hai sau màu đỏ khi được nhiều quốc gia sử dụng làm hộ chiếu. Trên thực tế có đến 83 quốc gia trên thế giới phát hành chúng. Trong đó có 15 quốc gia vùng Caribe sử dụng màu này cho hộ chiếu của họ. Khối các nước Nam Mỹ có liên kết với Liên minh thuế quan Mercosur bao gồm Brazil, Argentina và Paraguay cũng sử dụng hộ chiếu có sắc màu này để thể hiện mối liên kết bền chặt. Một trong những hộ chiếu màu xanh lam nổi tiếng nhất là hộ chiếu được cấp cho công dân Mỹ. Hộ chiếu của Fiji, Tuvalu và Kenya có màu xanh lam sáng nhất. Vương quốc Anh cũng có hộ chiếu màu này kể từ khi rời EU. Hầu hết các quốc gia Hồi giáo đều sử dụng hộ chiếu màu xanh lá cây, ví dụ như Morocco, Ả Rập Saudi và Pakistan. Màu xanh này mang ý nghĩa tâm linh, biểu tượng cho thiên nhiên và sự sống. Một số quốc gia Tây Phi bao gồm Nigeria, Niger và Segal cũng có hộ chiếu màu xanh lá cây. Tuy nhiên trong trường hợp này, họ tin rằng họ thuộc ECOWAS (Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi). Hộ chiếu màu đen là màu hiếm nhất trong số 4 màu được sử dụng cho hộ chiếu. Trên thế giới chỉ có một số quốc gia phát hành hộ chiếu có màu này như Malawi, Cộng hòa Tajikistan, Cộng hòa Dominica, Trinidad, Tobago và một số quốc gia châu Phi như Botswana, Zambia, Burundi... Với New Zealand, họ chọn màu đen cho hộ chiếu vì lý do văn hóa. Đây là đặc trưng cho đất nước họ. Theo Hrant Boghossian, phó giám đốc tiếp thị của cơ sở dữ liệu hộ chiếu tương tác Passport Index, hộ chiếu không thay đổi nhiều trong những thập kỷ qua, nhưng tất cả đang bắt đầu thay đổi. Ông nói: “Chúng ta đang bước vào thời đại thú vị khi các quốc gia bắt đầu đưa vào các tính năng đặc biệt để tạo sự khác biệt cho hộ chiếu của họ. Một số thiết kế hộ chiếu thú vị nhất bao gồm những thiết kế có tác phẩm nghệ thuật UV như những bức ảnh của Canada, Anh, Mỹ và Trung Quốc phơi bày những hình ảnh “ẩn” dưới tia UV. Và sau đó là hình ảnh hoạt hình của Phần Lan về một con nai sừng tấm đang chạy , được phát hành vào năm 2012 . Theo Boghossian, Vương quốc Anh có một biến thể hộ chiếu độc đáo: hộ chiếu Sứ giả của Nữ hoàng, được một số ít cá nhân sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng cho các lãnh sự quán và đại sứ quán của Anh trên khắp thế giới. Bên ngoài bốn màu chủ đạo của hộ chiếu, Boghossian trích dẫn các quốc gia đặc biệt như Canada, có công dân sử dụng hộ chiếu trắng làm giấy thông hành tạm thời. Na Uy cung cấp hộ chiếu với nhiều màu sắc khác nhau với thiết kế tối giản kiểu dáng đẹp. Mời quý độc giả xem video: Bạn đã thử Du lịch Golf? | VTV24.

