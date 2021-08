Kỳ lạ quốc gia “tự phong”, hộ chiếu chỉ để làm cảnh

"Quốc gia" Transnistria là một dải đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Ukraine với diện tích 4,163 km, dân số ước tính năm 2014 là 505,153 người. Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất củaTransnistria là Tiraspol. Sau khi Liên Xô tan rã vào đầu những năm 1990, Moldova tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, vùng Transnistria cũng muốn có tự do của riêng mình. Tuy nhiên, đến nay, Liên Hợp Quốc và các nước thành viên vẫn chưa chính thức công nhận Transnistria. Dù Liên Hợp Quốc không công nhận, nhưng Transnistria vẫn hoạt động như một "quốc gia" với chính phủ, quân đội, hiến pháp, tiền tệ và hộ chiếu riêng. Tuy có hộ chiếu riêng, nhưng tấm hộ chiếu này không có tác dụng khi muốn nhập cảnh vào các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới, ngoại trừ Abkhazia, Nagorno-Karabakh và Nam Ossetia, những vùng lãnh thổ đang tranh chấp và cũng không được công nhận giống Transnistria. Dù vậy, công dân nơi đây cũng không hoàn toàn bị mắc kẹt. Họ có thể thoải mái ra bên ngoài thế giới vì hầu hết người dân đều có ít nhất 2-3 quốc tịch. Ngoài quốc tịch Transnistria, họ còn là công dân của Moldova, Nga hoặc Ukraine. Trong mắt du khách quốc tế, Transnistria là vùng đất yên tĩnh với những ngôi làng tĩnh lặng đến mức ru ngủ, các nhà máy bị bỏ hoang và những vườn nho rộng ngút mắt. Cuộc sống về đêm không diễn ra ồn ào. Mọi thứ rất vắng lặng, sự đông đúc buổi sáng được nhường chỗ cho những chiếc xe bus cũ, chạy ầm ầm dọc theo những con đường bê tông. Mỗi năm, ước tính khoảng 20.000 du khách đến Transnistria. Phần lớn họ đều mua tour một ngày và di chuyển từ Moldova. Điều đặc biệt, hầu hết du khách đến đây cho biết, trước đây họ luôn nghĩ nghĩ Transnistria là một đất nước khép kín và lối sống không thay đổi so với thời Liên Xô. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi đặt chân đến “quốc gia” này. Vào ngày Quốc khánh, trên quảng trường nằm ở trung tâm thành phố Tiraspol, nhiều gia đình đã tụ tập đông đủ, mặc quần áo truyền thống. Họ phấn khích, rạng rỡ khiến không ít du khách nghĩ rằng nơi đây sắp diễn ra đám cưới hoàng gia. Vào mùa hè, người dân thường tụ tập tắm sông hoặc tắm nắng. Người dân ở đây rất chăm chỉ tập thể dục và đặc biệt yêu thích môn thể hình. Tuy nhiên, Transnistria đang đối mặt với tình trạng người trẻ rời đất nước để sang các quốc gia láng giềng học tập hoặc làm việc. Những người ở lại chấp nhận thực trạng thất nghiệp, lương thấp... Mời độc giả xem video: Tử vong do nhảy cầu tự tử rơi xuống đường. Nguồn: HGTV.

