Điều khó tin về lịch sử ra đời của các tấm hộ chiếu

Hộ chiếu là loại giấy tờ dùng để nhận dạng cá nhân và quốc tịch mỗi người, được xem như tấm vé thông hành, giúp di chuyển từ nước này sang nước khác. Dù được sử dụng phổ biến, ít ai biết rõ quá trình ra đời của loại giấy tờ này. Ngược dòng lịch sử, ở Anh, khái niệm về giấy tờ bảo đảm an toàn cho bản thân khi đi đâu đó xuất hiện vào thời vua Henry V, năm 1414. Lúc bấy giờ, những loại giấy tờ này được ban hành bởi nhà vua đến bất cứ ai, dù họ có phải người Anh hay không. Đến năm 1540, việc ban hành lại thuộc về hội đồng Cơ mật. Từ "hộ chiếu" (passport) mới dần trở nên phổ biến vì người dân phải dùng để qua cảng biển hoặc cổng tường thành. Đây cũng là điều kiện cần để du lịch nước ngoài. Từ nước Anh, hộ chiếu từng bước được áp dụng ở các quốc gia châu Âu khác vì nhà cầm quyền thấy rõ sự hiểu quả của việc ban hành loại giấy thông hành này. Vào thế kỷ 19, hệ thống hộ chiếu bắt đầu sụp đổ khi các tuyến đường sắt được mở, chạy khắp châu Âu. Việc phát hành và kiểm tra hộ chiếu tất cả các công dân đi lại tự do khắp nơi là việc làm vô nghĩa, dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy bỏ. Hộ chiếu chỉ thực sự trở lại giữa Thế chiến thứ nhất, khi các chính phủ muốn kiểm soát sự đi lại của điệp viên. Do mục đích này, hộ chiếu được sản xuất một cách tinh vi để chống việc bị làm giả. Hộ chiếu của người Anh khi đó còn là sản phẩm của luật công dân Anh 1914 với hình thức một tờ giấy gấp làm 8 phần, được giữ chặt bởi miếng bìa bao ngoài. Mỗi cuốn có giá trị trong hai năm, chứa hình ảnh và chữ ký cùng một số đặc điểm nhận dạng của người sở hữu. Các quốc gia khác cũng có cấu trúc hộ chiếu giống nước Anh và chỉ thêm một số nét riêng biệt tùy theo văn hóa từng nơi. Đến giữa thế kỷ 20, quyển sổ hộ chiếu hoàn chỉnh như ngày nay mới hình thành rõ nét, chuẩn hóa quốc tế và được sử dụng rộng rãi. Mới quý độc giả xem video: Bỏ 70 triệu đồng đi du lịch Châu Âu 28 ngày. Nguồn: VTV24.

