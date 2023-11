Vì sao hậu duệ của Tần Thủy Hoàng bất ngờ biến mất trong lịch sử?

Tần Thủy Hoàng (tên thật là Doanh Chính) là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Thành tựu vĩ đại nhất của ông là tiêu diệt 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Công nguyên. Là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất, Tần Thủy Hoàng đã đưa dòng họ Doanh trở thành gia tộc quyền lực nhất thời bấy giờ. Thế nhưng, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, gia tộc họ Doanh dần sa sút. Đến nay, dòng họ Doanh của Tần Thủy Hoàng không còn ai. Việc dòng họ này biến mất khỏi lịch sử trở thành bí ẩn lớn khiến công chúng tò mò, cảm thấy khó hiểu. Từ đây, các nhà nghiên cứu, chuyên gia lịch sử đã tìm kiếm các sử liệu, ghi chép nhằm tìm ra lời giải khiến dòng họ Doanh biến mất. Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên, Tần Thủy Hoàng có tổng cộng 33 người con, trong đó có 20 con trai và 13 con gái. Trong số này, 2 người con trai của Tần Thủy Hoàng nổi tiếng nhất là con trai cả - thái tử Phù Tô và con trai út - hoàng tử thứ 18 Hồ Hợi. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Hồ Hợi được cho là đã lên kế hoạch cùng với thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao chiếm đoạt ngai vàng bằng cách làm giả thánh chỉ truyền ngôi cũng như bắt thái tử Phù Tô tự sát. Nhờ đó, Hồ Hợi thuận lợi đăng cơ và trở thành Tần Nhị Thế - tân vương của nước Tần. Dù đã ngồi trên ngai vàng nhưng Hồ Hợi vẫn lo sợ sẽ bị những người anh em khác lật đổ khỏi ngai vàng. Do đó, Tần Nhị Thế đã hạ lệnh giết hại hơn 20 anh chị em và gia đình của họ. Trước cuộc thanh trừng đẫm máu của Tần Nhị Thế, nhiều người trong dòng họ Doanh đã phải chạy trốn khỏi kinh thành Hàm Dương và thay tên đổi họ nhằm giữ lấy tính mạng. Đến năm 207 trước Công nguyên, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dẫn quân vào Hàm Dương với khí thế ngút trời đã lật đổ nhà Tần và giết Tần Tử Anh - con trai Hồ Hợi cũng như nhiều hậu duệ khác của Tần Thủy Hoàng. Sau lần thay đổi triều đại này, con cháu dòng họ Doanh gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Những người may mắn thoát nạn đều là nhờ đã thay tên đổi họ, không dám dùng họ Doanh để tránh họa sát thân. Do đó, đến ngày nay, không có người nào tự nhận là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Mời độc giả xem video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

Tần Thủy Hoàng (tên thật là Doanh Chính) là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Thành tựu vĩ đại nhất của ông là tiêu diệt 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Công nguyên. Là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất, Tần Thủy Hoàng đã đưa dòng họ Doanh trở thành gia tộc quyền lực nhất thời bấy giờ. Thế nhưng, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, gia tộc họ Doanh dần sa sút. Đến nay, dòng họ Doanh của Tần Thủy Hoàng không còn ai. Việc dòng họ này biến mất khỏi lịch sử trở thành bí ẩn lớn khiến công chúng tò mò, cảm thấy khó hiểu. Từ đây, các nhà nghiên cứu, chuyên gia lịch sử đã tìm kiếm các sử liệu, ghi chép nhằm tìm ra lời giải khiến dòng họ Doanh biến mất. Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên, Tần Thủy Hoàng có tổng cộng 33 người con, trong đó có 20 con trai và 13 con gái. Trong số này, 2 người con trai của Tần Thủy Hoàng nổi tiếng nhất là con trai cả - thái tử Phù Tô và con trai út - hoàng tử thứ 18 Hồ Hợi. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Hồ Hợi được cho là đã lên kế hoạch cùng với thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao chiếm đoạt ngai vàng bằng cách làm giả thánh chỉ truyền ngôi cũng như bắt thái tử Phù Tô tự sát. Nhờ đó, Hồ Hợi thuận lợi đăng cơ và trở thành Tần Nhị Thế - tân vương của nước Tần. Dù đã ngồi trên ngai vàng nhưng Hồ Hợi vẫn lo sợ sẽ bị những người anh em khác lật đổ khỏi ngai vàng. Do đó, Tần Nhị Thế đã hạ lệnh giết hại hơn 20 anh chị em và gia đình của họ. Trước cuộc thanh trừng đẫm máu của Tần Nhị Thế, nhiều người trong dòng họ Doanh đã phải chạy trốn khỏi kinh thành Hàm Dương và thay tên đổi họ nhằm giữ lấy tính mạng. Đến năm 207 trước Công nguyên, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dẫn quân vào Hàm Dương với khí thế ngút trời đã lật đổ nhà Tần và giết Tần Tử Anh - con trai Hồ Hợi cũng như nhiều hậu duệ khác của Tần Thủy Hoàng. Sau lần thay đổi triều đại này, con cháu dòng họ Doanh gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Những người may mắn thoát nạn đều là nhờ đã thay tên đổi họ, không dám dùng họ Doanh để tránh họa sát thân. Do đó, đến ngày nay, không có người nào tự nhận là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Mời độc giả xem video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.