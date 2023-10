Vì sao thích khách “sợ hết hồn” khi đứng trước cung điện Tần Thủy Hoàng

Vào năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất giang sơn sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu. Ông trở thành hoàng đế đầu tiên của một đất nước Trung Quốc thống nhất. Sau đó, Vua Tần cho người xây dựng một cung điện nguy nga, tráng lệ ở kinh đô Hàm Dương. Theo các ghi chép lịch sử, cung điện Hàm Dương được Tần Thủy Hoàng xây dựng dựa theo vị trí của các ngôi sao. Cung điện của Vua Tần được xây dựng ở vị trí đối ứng với ngôi sao Tử Vi. Bên trong cung điện có vô số cung thất, gian phòng được xây dựng công phu, phức tạp. Trong cuốn "Sử ký", Tư Mã Thiên từng ghi chép về việc thích khách "sợ hết hồn" đến mức ngất xỉu khi đặt chân đến cung điện Hàm Dương khiến kế hoạch ám sát Tần Thủy Hoàng "phá sản". Thích khách đó chính là Tần Vũ Dương - người đi cùng Kinh Kha vào cung để ám sát Tần Thủy Hoàng. Theo ghi chép của Tư Mã Thiên, ngay khi bước đến bậc thềm của cung điện, Tần Vũ Dương ngước nhìn lên rồi đột nhiên run bần bật và ngất xỉu. Tư Mã Thiên cho rằng, Tần Vũ Dương sợ hãi tột độ đến mức ngất xỉu là vì choáng ngợp trước sự bề thế, trang nghiêm của cung điện Hàm Dương. Cung điện này có diện tích lớn gấp 4 lần Tử Cấm Thành. Tần Thủy Hoàng cho xây dựng cung điện Hàm Dương với diện tích lớn như vậy để phô trương sức mạnh, quyền uy của nhà Tần. Khi mỗi nước chư hầu bị đánh bại, Vua Tần sẽ cho người xây thêm một cung thất bên trong cung điện để tượng trưng cho chiến thắng vĩ đại của mình. Do đó, bên trong cung điện Hàm Dương của Tần Thủy Hoàng có các công trình tượng trưng cho 6 nước chư hầu đã thu phục được gồm: Triệu, Hàn, Ngụy, Yên, Tề và Sở. Thêm nữa, cung điện Hàm Dương có sự chênh lệch độ cao từ nền cung tới đỉnh là 100m. Do vậy, khi đứng từ phía dưới nhìn lên, mọi người sẽ cảm thấy cung điện có tầng tầng lớp lớp công trình phức tạp. Hệ thống bậc thang dẫn từ sân lên tới cửa cung điện cũng rất dài khiến con người cảm thấy đi rất lâu mới có thể tới đích. Chính sự uy nghiêm, tráng lệ của cung điện Hàm Dương đã khiến Tần Vũ Dương bị choáng ngợp, sợ hãi đến mức không thể giữ được sự tỉnh táo và ngất đi. Sự lo lắng, bất an của Tần Vũ Dương bị Tần Thủy Hoàng "nhìn thấu". Do đó, Vua Tần nghi ngờ và cảnh giác trước từng hành động của Tần Vũ Dương và Kinh Kha. Vì vậy, kế hoạch ám sát của 2 thích khách này thất bại. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

