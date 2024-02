Vì sao di hài Lưu Bị để cả tháng trời vẫn không phân hủy?

Sau khi Lưu Bị qua đời, di thể của ông được đưa từ thành Bạch Đế về Thành Đô để an táng. Trong suốt quãng đường hơn 30 ngày giữa mùa hè nóng nực, di hài của Lưu Bị không bị phân hủy. Có hai giả thuyết về nơi an nghỉ của Lưu Bị. Theo ghi chép trong "Tam Quốc chí" của Trần Thọ và những phát hiện khám phá, nhiều người tin rằng lăng mộ của Lưu Bị nằm tại đền Vũ Hầu ở Thành Đô. Điều này được ủng hộ bởi sự phù hợp về niên đại và các vật liệu xây dựng. Một giả thuyết khác cho rằng ngôi mộ thật của Lưu Bị nằm ở đập Liên Hoa tại núi Bành Sơn. Nơi này được cho là có phong thủy tốt và được cho là nơi chôn cất của một vị hoàng đế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nơi này cũng không phải là lăng mộ thực sự của Lưu Bị. Trong cả hai giả thuyết, việc di chuyển di hài của Lưu Bị từ Thành Đô đến Bành Sơn hoặc từ thành Bạch Đế đến Thành Đô mà không bị phân hủy là một bí ẩn. Có người tin rằng di hài của Lưu Bị đã được bí mật an táng tại núi Phụng Tiết để tránh những kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng về nơi an nghỉ của Lưu Bị có lẽ chỉ có thể được giải đáp bởi các chuyên gia và nhà khảo cổ trong tương lai. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn kho chứa “bom sấm sét” thời Minh ở Vạn Lý Trường Thành.

