Tử vi tháng 4 âm lịch 2019 cho 12 con giáp: Tuổi Dậu đỏ toàn tập

Theo dự đoán tử vi tháng 4 âm năm Kỷ Hợi cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Tý tương đối thuận lợi. Công việc lẫn học tập đều có những bước tiến triển khả quan, đã có thể tìm ra cách thức phù hợp để thực hiện mọi chuyện. Những phương diện khác của cuộc sống như tình cảm, tài vận tuy ổn định nhưng cũng có một vài rắc rỏ nhỏ, chỉ cần cẩn thận và nỗ lực hơn nữa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Cũng theo dự đoán tử vi cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi cơ bản ổn định. Sự nghiệp, tài vận, sức khỏe đều diễn ra thuận lợi, không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn nhưng chuyện tình cảm lại không như ý. Con giáp này cần có sự thấu hiểu và bao dung với nửa kia và cần chia sẻ nhiều hơn nữa với đối phương, đừng để chuyện tình cảm chuyển biến xấu. Tuổi Dần: Tháng 4 âm lịch, người tuổi Dần cần thận trong trong việc kết giao bạn bè, phải có sự lựa chọn kỹ càng. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của “bạn xấu” mà lơ là công việc và học tập. Nếu không tài vận của con giáp này cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, thu nhập, tiền bạc sẽ đều giảm sút. Lời khuyên cho con giáp này là nên lý trí trong mọi việc. Tuổi Mão: Vận thế của người tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch tương đối suôn sẻ. Do con giáp này là người không vì những thất bại trước đây mà nản chí, thậm chí còn càng nỗ lực phấn đấu hơn nữa nên thời gian này, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi nhưng cũng cần chú ý khi bỏ tiền ra đầu tư cần nghiên cứu kỹ đừng nên quá mù quáng và tham lam. Tuổi Thìn: Tháng 4 âm lịch, người tuổi Thìn do đối xử chân thành và nhiệt tình giúp đỡ nên nhận được báo đáp tốt. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, giúp cho công việc thăng tiến nhanh chóng, làm một thu hai. Công việc phát triển cũng mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Tháng 4 âm, chuyện tình cảm và sức khỏe của con giáp này cũng không phát sinh vấn đề gì phải lo lắng. Tuổi Tỵ: Thời điểm tháng 4 âm lịch là thời điểm người tuổi Tỵ cần tạo dựng các mối quan hệ tốt và nên dĩ hòa vi quý. Phàm bất cứ chuyên gì cũng nên “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để tránh tạo nên các mâu thuẫn và thị phi ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Tuổi Ngọ: Tháng 4 âm lịch là thời gian tài vận đi xuống không phanh của người tuổi Ngọ. Thu nhập giảm sụt, các khoản đầu tư bên ngoài cũng không mang lại lợi nhuận thâm chí còn lỗ vốn, nhưng con giáp này lại rất dễ bị người khác vay mượn tiền bạc. Vốn là người thích thể diện, nếu cứ vì sĩ diện mà cho người khác mượn tiền mà không lưu ý đến tài chính đi xuống của bản thân thì rất dễ rơi vào tình trạng phá sản, trắng tay. Tuổi Mùi: Tháng 4 âm lịch Kỷ Hợi, người tuổi Mùi rất dễ rơi vào tình trạng “hao tiền vì mê sắc”. Nếu mất đi lý trí mà không kiểm soát được cảm xúc thì rất dễ bị lừa gạt về tiền bạc. Lời khuyên cho con giáp này cần có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Tuổi Thân: Tháng 4 âm lịch là tháng may mắn nhất năm Kỷ Hợi của người tuổi Thân. Trong thời gian này, vận may về công việc, học tập liên tiếp đến với con giáp này. Người tuổi Thân có thể dễ dàng có được thành công trong mọi việc. Điều cần lưu ý cho con giáp này là không nên quá tự kiêu vì thành công mà xem thường người khác. Tuổi Dậu: Tháng 4 âm lịch, các mối quan hệ của người tuổi Dậu ngày càng được mở rộng. Đặc biệt trong tháng 4 âm lịch, do có sao “Hồng Loan” nhập mệnh nên không chỉ giúp cho con giáp này thuận lợi trong việc tạo dựng các mối quan hệ mới mà còn đem lại may mắn, chính vì thế nên biết nắm bắt cơ hội để có được thành công. Tuổi Tuất: Tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tuất đi xuống, mọi việc không như ý và khó có được thành công trong công việc. Người tuổi Tuất nên có sự sắp xếp lại mọi việc và không nên quá áp lực, cần bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh. Tuổi Hợi: Tháng 4 âm lịch , người tuổi Hợi cần chú ý đến sức khỏe, bởi tháng này con giáp này rất dễ mắc bệnh. Ngoài ra công việc của người tuổi Hợi cũng xuống dốc, con giáp này cần ổn định lại tinh thần để có được kết quả tốt hơn trong công việc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

