Tử vi tháng 1/2019 dương lịch chuẩn xác nhất của 12 con giáp

Tuổi Tý

Tình hình kinh tế của con giáp cầm tinh con chuột sẽ không mấy ổn định và có xu hướng giảm nhẹ vào giữa tháng. Do đó, tuổi Tý cần phải thận trọng khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc.

Tuổi Tý được khuyên cần phải lên kế hoạch, trích lập dự phòng, và tiết kiệm nhất có thể, dù đây cũng là thời điểm cần phải chi tiêu nhiều cho Tết Nguyên Đán.

Các khoản thu nhập của bạn vẫn về tài khoản đều đặn, tuy nhiên mức thu lại không kịp với mức chi nên đến khoảng cuối tháng túi tiền của bạn sẽ hao hụt đi khá nhiều.

Với những người làm công ăn lương, nếu muốn được tăng lương sớm thì không có cách nào khác là bạn phải nỗ lực thể hiện năng lực của bản thân nhiều hơn nữa.

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 1 dương lịch năm 2019 của tuổi Sửu vận trình biến đổi khôn lường, mang tới nhiều khó khăn và áp lực cho con giáp này. Công việc bận rộn, cả khối lượng và áp lực đều tăng cao khiến bản mệnh phải dành nhiều thời gian và công sức, thậm chí tăng ca, làm thêm giờ mới hoàn thành được nhiệm vụ. Đây cũng là thời điểm bạn đưa ra phương hướng mới cho công việc trong năm tới của mình.

Mặc dù công việc vào tháng giáp tết bận rộn, nhiều khó khăn nhưng bù lại tài lộc có thu hoạch nhất định. Tuổi Sửu sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua, nhìn chung thù lao khá lý thưởng. Bên cạnh đó bản mệnh còn có khoản thu khác từ việc buôn bán, kinh doanh, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với tháng trước đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này duy trì ở mức ổn định, người độc thân vì bận rộn với công việc nên tình cảm vẫn giậm chân tại chỗ. Các cặp đôi đang yêu chưa có dự tính cưới xin gì, cũng là do thời gian gấp rút nên cứ tập trung vào công việc đã, ra tết ngày rộng tháng dài sẽ có dư thời gian để tính chuyện chung thân đại sự.

Sức khỏe của tuổi Sửu không đáng lo ngại, song bạn nên chú ý giữ ấm cơ thể đề phòng bệnh cảm cúm, phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ gây thương tích.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa. Mức sống của tuổi Dần không thay đổi nhiều trong tháng đầu tiên của năm 2019 này. Tuy bạn là một người rất thích tiêu tiền, khá hoang phí và không có kế hoạch rõ ràng nhưng vào thời điểm này bạn đã dần dần thay đổi một vài thói quen xấu trong chi tiêu. Điều đó thực sự đem lại cho bạn một túi tiền rủng rỉnh trong suốt cả tháng.



Khoảng cuối tháng, bạn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để tặng cho người thân, bạn bè những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về. Nhìn chung, ai cũng có những nỗi lo tài chính riêng nhưng với tuổi Dần thì lại khá đủng đỉnh.

Tuổi Mão

Tài vận của tuổi Mão có xu hướng tăng lên đáng kể trong tháng đầu tiên của năm 2019 này. Nếu tuổi Mão làm kinh doanh buôn bán thì tháng này bạn sẽ đạt được doanh thu nằm ngoài dự kiến, lợi nhuận vì thế cũng tăng lên đột biến giúp cho cả tháng lúc nào bạn cũng trong tình trạng dư dả.

Chưa kể, những người làm công ăn lương sẽ có mức thu nhập tăng nhiều so với các tháng trước, khiến mức sống của bạn được cải thiện.

Sẽ chẳng có gì sai khi tuổi Mão thỉnh thoảng tận hưởng cuộc sống bằng cách chi tiền cho những món đồ mình yêu thích bấy lâu nay.

Tuổi Thìn

Xu hướng tài chính của tuổi Thìn trong tháng 1 sẽ giảm đáng kể so với tháng trước do tháng này có quá nhiều những chi phí phát sinh. Đặc biệt là vào khoảng cuối tháng, tuổi Thìn phải mua sắm và chi tiêu khá nhiều nên tiền nong sẽ hao hụt đi đáng kể.

Thậm chí, tháng này bạn cần phải đề phòng trộm cắp, có một số chuyện xảy ra đột ngột mà không ai có thể dự đoán được, vì thế cẩn thận sẽ không bao giờ thừa.

Chuyện kinh doanh buôn bán của tuổi Thìn cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng và chi tiết, ngoài ra cần phải thắt chặt lại khâu bán hàng nếu không muốn phải ôm một khoản nợ lớn đón Tết.

Tuổi Tỵ

Tháng đầu tiên của năm mới, tài vận của tuổi Tỵ duy trì ở mức độ trung bình. Tuy thu nhập cả chính và phụ đều có xu hướng tăng lên nhưng bạn lại phải chi tiêu quá nhiều cho những ngày giáp Tết nên nhìn chung, tài chính chỉ ở mức độ đủ chứ không dư dả.

Dù sao, tuổi Tỵ cũng nên tiết chế lại cách tiêu tiền của mình, hào phóng quá cũng không phải là một điều tốt vào thời điểm này.

Chuyện kinh doanh của bạn vào tháng này không có nhiều biến động, nếu muốn lợi nhuận tăng cao thì tuổi Tỵ nên thay đổi phương thức bán hàng hiện tại.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi tháng Đông phương 12 con giáp, công việc của tuổi Ngọ khá nhiều lại thêm tiểu nhân quấy phá nên rất áp lực. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, giữ lời ăn tiếng nói để tránh vướng họa thị phi. Cũng may càng về cuối tháng thì vận khí càng tăng dần lên, bản mệnh cứ chủ động, xông xáo trong công việc sẽ có được thành công đáng nể. Phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng bất ngờ, tuy nguồn thu nhập chính không biến động nhưng nguồn thu phụ lại liên tiếp tăng lên.

Ngoài tiền lương bạn còn nhận thêm tiền thưởng, doanh thu, hoa hồng, quà tặng. Chuyện buôn bán kinh doanh thuận lợi, hứa hẹn sẽ đạt kết quả ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên tháng này mua sắm, tiêu pha nhiều nên có dấu hiệu phá tài, nên tránh xa các trò chơi may rủi, đỏ đen. Riêng về chuyện tình cảm là kém nhất trong tháng, các cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí còn có tình trạng vướng vào quan hệ ngoài luồng nếu không biết tiết chế cảm xúc trong các mối quan hệ. Người độc thân tuy có thể làm quen được với nhiều người khác giới nhưng cảm giác luôn có rào cản ngăn mình mở lòng với người khác.

Sức khỏe của tuổi Ngọ có phần giảm sút, bệnh cũ tái phát, dễ bị ốm vặt, ngoài ra cũng cần đề phòng găp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ. Tháng này ăn uống tiệc tùng liên miên nên có thể tăng cân không kiểm soát, ảnh ưởng hệ tiêu hóa nên cần tiết chế.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ có một tháng vô cùng may mắn trong vấn đề tài vận. Bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc bởi các khoản thu nhập từ lương, thưởng sẽ tăng lên đáng kể và còn thêm cả những nguồn thu nhập với giá trị không nhỏ khác nữa.

Bởi vậy, tuổi Mùi sẽ khá hào phóng trong chuyện chi tiêu ngày Tết và chia sẻ nó cho những người thân trong gia đình. Không chỉ vậy, tuổi Mùi còn có khả năng sẽ nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" bằng chính vận may hiếm có này.

Bên cạnh đó, chuyện kinh doanh buôn bán của tuổi Mùi cũng diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tháng 1 năm 2019 còn là tháng "củ mật" âm lịch Mậu Tuất, tuổi Thân cần phải đề phòng vận hạn hao tài tốn của. Trước khi ra đường nên cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, không nên mang những món đồ có giá trị lớn theo người để tránh xảy ra những rủi ro không đáng.

Ngoài ra, chi tiêu trong tháng của bạn nhiều hơn tổng thu nhập nên tình hình tài chính khá mất cân đối. Dù thời điểm giáp Tết phải mua sắm nhiều nhưng hãy chi tiêu thật tiết kiệm, khoản nào cần thiết mới ưu tiên.

Chuyện kinh doanh buôn bán của tuổi Thân tháng này khá ảm đạm, hãy xem xét lại cách làm việc và phương thức quản lý vì có thể bạn đang để xảy ra sơ suất nào đó mà không biết.

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 1 dương lịch của tuổi Dậu chuyển biến tích cực hơn nhiều so với tháng trước. Công việc tuy vất vả nhưng gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Người làm công ăn lương có thể sẽ phải tăng ca, làm thêm nhưng cuối tháng nhận được tiền lương, thưởng rất xứng đáng. Với người kinh doanh thì đây là cơ hội để tăng doanh số cho mình, hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch, hứa hẹn sẽ có thành quả bất ngờ. Tài lộc tháng này khá lý tưởng, ngoài lương thì con giáp này còn được nhận tiền thưởng, hoa hồng, quà tặng cuối năm.

Tình hình buôn bán khả quan, hàng hòa ra vào tới tấp, doanh thu tăng lên gấp nhiều lần so với tháng trước. Tuy nhiên vẫn có điềm báo hao tài nên cần giữ tiền thật chặt, chi tiêu khoa học và tránh các trò chơi may rủi, cờ bạc đỏ đen. Bước sang tháng mới tuổi Dậu có thể tìm được đối tượng ưng ý, tình yêu phát triển nhanh ngoài sức tưởng tượng. Người đang yêu có thể bàn tính chuyện hôn sự trong tháng hoặc đầu năm mới. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên, mọi mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đều được hóa giải, một số cặp vợ chồng đón tin vui con cái.

Tuổi Dậu không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe vào tháng cuối năm này, người có bệnh cũng mau chóng qua khỏi. Với những bản mệnh có thể trạng yếu dễ bị mắc bệnh về đường hô hấp nhưng không đáng ngại. Ngoài ra cần chú ý vấn đề tiêu hóa, cân nặng do được mời tiệc tùng, ăn uống thường xuyên khiến cơ thể bị quá tải.

Tuổi Tuất

Tình tình tài chính của tuổi Tuất trong tháng này không có gì phải phàn nàn, dòng tiền vào ổn định đồng thời có xu hướng tăng lên vào cuối tháng sẽ khiến bạn thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu của ngày Tết.

Bên cạnh đó, bạn cũng kiểm soát được hành vi chi tiêu mua sắm của mình nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá dành cho những kế hoạch trong năm mới.

Chuyện kinh doanh buôn bán của tuổi Tuất khá suôn sẻ, giáp Tết nhu cầu mua sắm của mọi người tăng lên, nhờ sự nhạy bén và thông minh nên bạn cũng sẽ thay đổi mặt hàng kinh doanh cho hợp thời.

Tuổi Hợi

Tổng thu nhập trong tháng này không thực sự như ý muốn của tuổi Hợi. Các khoản lương, thưởng vào thời điểm cuối tháng chỉ có thể giúp bạn thoát ra được những rắc rối tài chính hiện tại chứ vẫn chưa thể làm bạn thoải mái hơn trong chuyện chi tiêu.

Thời điểm giáp Tết là lúc phải mua sắm nhiều, nếu không "liệu cơm gắp mắm" thì túi tiền của bạn sẽ mỏng đi rất nhiều. Hãy tìm cách để tăng nguồn thu của mình thay vì chỉ biết tiêu tiền, ăn uống và vui chơi. Việc kinh doanh buôn bán của tuổi Hợi tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự giúp bạn rủng rỉnh hơn.

