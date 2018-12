Tử vi hôm nay về tình yêu của 12 con giáp

Tuổi Tý

Tuổi Tý hôm nay tập trung vào thiết lập lại cảm xúc của mình sau nhiều ngày tháng bị hao mòn vì hoài nghi, đùa cợt và thích chinh phục. Bạn mất đi cảm giác yêu thực sự một ai đó vì các trạng thái cảm xúc điều đều đều.

Người tuổi Tý nghiêm túc trong tình yêu, ghét bị lừa dối hay lợi dụng. Đặc biệt, người tuổi Tý không thích phải cạnh tranh hay giành giật trong tình yêu. Con giáp này luôn là chính mình, không ngại thể hiện bản chất thật ra cho đối phương biết. Khi kết hôn, họ luôn cố gắng để hoàn thành vai trò người vợ/chồng của mình và luôn toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Tương hợp: Sửu, Thìn

Tương khắc: Ngọ, Dậu

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu không ngừng hoài nghi về các vấn đề xung quanh mối quan hệ hiện tại, bạn bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Hôm nay bạn chỉ muốn thả lỏng bản thân, không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

Tuổi Sửu vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hôn nhân. Sự thẳng thắn và đơn giản của họ có thể khiến đối phương nghĩ rằng đây là một người lạnh lùng, cứng nhắc, khô khan và thiếu lãng mạn. Nhưng thực chất họ lại là người mềm mỏng, rộng lượng và ấm áp. Họ thường hay nhường nhịn đối phương nếu cả hai có xảy ra tranh cãi.

Tương hợp: Tý, Tỵ, Dậu

Tương khắc: Tuất, Thìn, Mùi

Tuổi Dần

Tuổi Dần giằng xé và lưỡng lự, nửa muốn tiến tới, nửa muốn thoái lui. Bạn không trông mong gì ở mối quan hệ này nhưng nếu bỏ đi thì bạn lại tiếc nuối. Bạn chưa rõ cảm xúc trong lòng mình đang diễn biến tới đâu, vì thế mà bạn không thôi lưỡng lự.

Người tuổi Dần thích cảm giác yêu và được yêu. Họ không giỏi nói những lời tán tỉnh, lãng mạn nên thường thay bằng những hành động thực tế và quan tâm. Họ luôn chủ động trong tình yêu và được nhiều người yêu quý, thầm thương trộm nhớ. Trong tình yêu, họ là người nhạy cảm và nhiệt tình. Tuổi Dần thường gặp nhiều may mắn trong chuyện tình yêu, luôn tìm được đúng đối tượng hòa hợp và sâu sắc.

Tương hợp: Thìn, Ngọ

Tương khắc: Dần, Thân

Ảnh minh họa. Tuổi Mão



Tuổi Mão tập trung vào việc chăm sóc gia đình, nhà cửa làm vui. Bạn tự tạo cho mình những thói quen kỉ luật ăn ngủ đúng giờ, đọc sách và làm các việc nhà. Điều này khiến bạn có vẻ bận rộn và quên mất nỗi cô đơn cùng áp lực thường trực trong nội tại.

Tuổi Mão khá nhạy cảm trong tình yêu. Đây là người có đầu óc thực tế, tỉnh táo và luôn coi trọng những ngày lễ kỉ niệm. Họ ít khi nào tỏ ra cáu kỉnh, giận dỗi với nửa kia. Tuổi Mão cũng có khá nhiều người theo đuổi, nhưng bản tính hay do dự nên họ không biết phải lựa chọn thế nào và dễ dính vào chuyện nhập nhằng, không minh bạch. Khi yêu, họ thường để tình yêu lấn át lý trí, chấp nhận mọi khiếm khuyết của đối phương và hết lòng hết dạ vì người đó. Chính vì vậy mà tuổi Mão thường chịu tổn thương nặng nề sau khi chia tay.

Tương hợp: Hợi, Mùi

Tương khắc: Tý, Ngọ, Dậu

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hạnh phúc vì được yêu. Hôm nay bạn nhận ra rất nhiều tấm chân tình xung quanh, điều này khiến tuổi Thìn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người tuổi Thìn thường khá bị động trong tình yêu. Họ thích được người khác theo đuổi và tán tỉnh hơn là chủ động tiến đến làm quen. Tuy nhiên, đây là những người khá sáng tạo trong tình cảm, luôn biết cách làm mới chuyện tình của mình và khiến cuộc tình thêm sống động, thú vị. Người tuổi Thìn thường kết hôn muộn và có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc.

Tương hợp: Tý, Dần, Tỵ

Tương khắc: Sửu, Mùi, Tuất

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tập trung vào các vấn đề cá nhân, hoài niệm và suy nghĩ về tương lai, bạn quên mất thực tại mình đang sống cũng gặp nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, bạn cảm thấy hiện thực của mình cũng ổn.

Tuổi Tỵ thường không coi trọng chuyện tình yêu bằng sự nghiệp, gia đình và địa vị. Chính vì vậy mà dù người khác rất có cảm tình với tuổi Tỵ thì cũng khó lòng theo đuổi họ. Thế nhưng, tiếp xúc lâu sẽ thấy tuổi Tỵ là người nồng nhiệt và mạnh bạo trong tình yêu. Tuổi Tỵ khó tính, đặt ra nhiều yêu cầu cao cho người bạn đời và đòi hỏi đối phương phải phù hợp với mình về quan điếm sống, suy nghĩ, sở thích…

Tương hợp: Thìn, Dậu

Tương khắc: Dần, Thân, Hợi

Tuổi Ngọ

Trong tình yêu, tuổi Ngọ thường tỏ ra là người thực tế, có phần thực dụng. Thế nhưng, tuổi Ngọ lại đòi hỏi đối phương là người lãng mạn, ngọt ngào. Họ không chịu được sự cô đơn, chính vì vậy hay rơi vào những mối tình không xác định do sự vội vã của mình. Khi xác định gắn kết với ai đó cả đời, họ lại trở nên dịu dàng, chu đáo và chung thủy. Họ sẵn sàng hi sinh quên mình cho đối phương và cũng hi vọng đối phương làm như thế với mình.

Tương hợp: Dần, Mùi

Tương khắc: Tỵ, Dậu

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tập trung vào công việc để vơi bớt đi cảm giác cô đơn trong mối quan hệ hiện tại. Bạn không thể tập trung vào bất cứ một công việc gì và tạo được thành quả tích cực khi bạn còn đang ở trong trạng thái bất ổn về tâm trí như hiện nay.

Với tính cách dễ mến, tử tế và hào phóng, tuổi Mùi thường được khá nhiều người để ý và theo đuổi. Tuy nhiên, vì tính cách khá nhút nhát và hay xấu hổ, họ thường gặp khó khăn trong việc hẹn hò và tiến xa hơn với người khác. Họ cũng sợ làm người khác bị tổn thương. Sau khi kết hôn, tuổi Mùi là người có trách nhiệm và chấp nhận hi sinh mọi thứ vì tổ ấm của mình.

Tương hợp: Mão, Ngọ, Hợi

Tương khắc: Sửu, Thìn, Mùi, Tuất

Tuổi Thân

Tuổi Thân lặng lẽ và chú tâm hơn đến cảm xúc của mình. Bạn cần bản thân được giải phóng năng lượng để làm bớt đi những cảm xúc nặng nề trong tâm trí về mối quan hệ hiện tại, với ai đó nhìn vào là hạnh phúc, nhưng với bạn thì là một nỗi bất hạnh.

Tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người tuổi Thân. Một khi đã yêu, tuổi Thân rất coi trọng nửa kia và có thể sẵn sàng làm mọi thứ để người ấy hạnh phúc. Họ luôn tỏ ra tôn trọng và thấu hiểu cho đối phương, nếu xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ cố gắng giảng hòa trong yên bình thay vì nổi cơn cáu giận và làm lớn chuyện hơn.

Tương hợp: Sửu, Mão

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hôm nay tỏ ra bất cần và thích "trêu ngươi" đối phương, mối quan hệ của hai bên trở nên căng như dây đàn vì không ai chịu nhường ai một chút nào. Cuối cùng, đỉnh điểm của việc đó là cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông tay.

Người tuổi Dậu luôn cố gắng hết sức mình để theo đuổi một tình yêu bền lâu suốt đời. Đây là những người lãng mạn, có phần hơi mơ mộng và sến sẩm. Nhờ sự đồng cảm, hi sinh và thấu hiểu dành cho nửa kia, tuổi Dậu thường có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Tương hợp: Sửu, Tỵ

Tương khắc: Tý, Ngọ, Mão

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay lắng nghe con tim lên tiếng, bạn tự hỏi mình rằng đây có phải là hạnh phúc, bạn đang cần gì ở mối quan hệ tình cảm, tại sao bạn không có được điều đó dù bạn đã có gắng, bạn vứt bỏ nó đi thì liệu mối quan hệ mới có được như hiện tại hay không?

Tuổi Tuất là người có trách nhiệm, chung thủy và ga lăng. Họ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác phái. Họ khéo léo trong giao tiếp, biết cách tiếp cận đối phương và cũng là một người kiên nhẫn, giỏi lắng nghe và chịu đựng.

Tương hợp: Mão

Tương khắc: Thìn, Mùi, Dậu

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đau đầu và căng thẳng, bạn cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng không dám chắc mọi chuyện sẽ xảy đến với mình ra sao, khi mà bạn chưa chuẩn bị và chưa đoán trước được điều đó.

Tuổi Hợi đa sầu đa cảm, có đời sống nội tâm phong phú và khó mở lòng với người khác. Thế nhưng, đây lại là người lạc quan, luôn nghĩ tốt cho người khác, lãng mạn, nhạy cảm và hành động theo cảm tính. Tính khí thay đổi thất thường nên tuổi Hợi dễ để xảy ra xung đột với đối phương, khiến chuyện tình không mấy suôn sẻ.

Tương hợp: Mão, Mùi

Tương khắc: Tỵ, Thân

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!