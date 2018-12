Hơn nửa thế kỷ trước, công viên giải trí có trò vui nào?

Đôi vợ chồng công tước xứ Gloucester ghé thăm Triển lãm Đế chế (Empire Exhibition) tại công viên Bellahouston ở Scotland năm 1938. Khác với vẻ nghiêm trang thường ngày, các thành viên Hoàng gia dường như cũng không giấu được sự thích thú khi chơi trò xe đụng tại các công viên giải trí. Ảnh: AP. Vòng quay ngựa gỗ luôn được trẻ em khắp nơi yêu thích cũng có lúc "biến tấu" thành các phương tiện giao thông như trong ảnh. Bức ảnh này chụp năm 1933 tại công viên giải trí Butlin ở Lincolnshire, Anh. Ảnh: Fox Photos. Trông giống xe điện đụng, song đây là trò chơi lướt đĩa bay tại công viên Disneyland (Mỹ) năm 1962. Disneyland từng tổ chức các buổi liên hoan cho học sinh vừa tốt nghiệp trung học, ví dụ như chàng thanh niên bảnh bao trong ảnh, người có may mắn được tham dự sự kiện này. Ảnh: Ed Widdis. Tàu lượn siêu tốc Colossus hoành tráng tại công viên Magic Mountain ở California (Mỹ) năm 1978. Trò chơi này từng được giới thiệu là lớn gấp đôi so với bất kỳ tàu lượn nào trước đó. Ảnh: Nick Ut. Một nữ nghệ sĩ với màn biểu diễn ngoạn mục tại công viên giải trí Kursaal ở Essex, Anh năm 1938. Cô chạy motor nhưng không nắm tay lái trên một sàn diễn gọi là "Bức tường Tử thần" (Wall of Death). Ảnh: Fox Photos. Du khách tận hưởng cảm giác hào hứng, phấn khích khi vui chơi tại một đường trượt khổng lồ ở công viên giải trí Pleasure Beach (Anh) năm 1969. Tuy nhiên, có vẻ như những bộ trang phục sang trọng, kiểu cách là một thách thức không nhỏ khi tham gia trò chơi này, nhất là đối với các quý cô, quý bà. Ảnh: AP. Đến các công viên giải trí, trò chơi "Cưỡi sóng" luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người trong những ngày hè nóng bức. Bức ảnh này được chụp năm 1977. Ảnh: George Brich. Chú voi to lớn đang "vận chuyển" người nài voi của mình bằng một cách thức... thót tim. Ảnh chụp năm 1926 tại công viên giải trí Bois de Boulogne ở Paris (Pháp). Ảnh: Topical Press Agency. Phần trình diễn "điêu luyện" của những chú cá heo luôn cuốn hút sự theo dõi của trẻ em và các vị phụ huynh. Trong bức ảnh vào khoảng năm 1960 này, chú gấu bạn thấy không phải bước ra từ rừng xanh mà chỉ là sự hóa trang của một người chăm sóc đang cho cá heo ăn. Ảnh: Keystone. Một người chuyên làm trò xoắn, uốn cơ thể, tạo hình kỳ lạ, thậm chí là biến dạng để thu hút sự chú ý của mọi người. Khoảnh khắc này được ghi lại năm 1938, tại Triển lãm Đế chế (Empire Exhibition) ở Glasgow, Scotland. Ảnh: Fox Photos. Các công viên giải trí đôi khi cũng không thiếu những hoạt động mang hơi hướng "người lớn". Bức ảnh này được chụp tại Tivoli Gardens ở Copenhagen, Đan Mạch năm 1947. Cô gái đang biểu diễn trong ảnh bắt chước Dagmar Hansen, một ca sĩ quán rượu nổi tiếng từ đầu những năm 1900 vì trang phục gợi cảm và lối trình diễn nóng bỏng. Ảnh: Froeling. Một trong những niềm vui không thể thiếu khi đến các công viên giải trí là những món ăn, thức uống hấp dẫn ở đây. Ngay từ buổi đầu, hot dog, hay bánh mì kẹp xúc xích, là sản phẩm phổ biến ở các địa điểm vui chơi. Bức ảnh đen trắng này được chụp năm 1952 tại công viên Coney Island (Mỹ). Ảnh: Keystone Features.

Đôi vợ chồng công tước xứ Gloucester ghé thăm Triển lãm Đế chế (Empire Exhibition) tại công viên Bellahouston ở Scotland năm 1938. Khác với vẻ nghiêm trang thường ngày, các thành viên Hoàng gia dường như cũng không giấu được sự thích thú khi chơi trò xe đụng tại các công viên giải trí. Ảnh: AP. Vòng quay ngựa gỗ luôn được trẻ em khắp nơi yêu thích cũng có lúc "biến tấu" thành các phương tiện giao thông như trong ảnh. Bức ảnh này chụp năm 1933 tại công viên giải trí Butlin ở Lincolnshire, Anh. Ảnh: Fox Photos. Trông giống xe điện đụng, song đây là trò chơi lướt đĩa bay tại công viên Disneyland (Mỹ) năm 1962. Disneyland từng tổ chức các buổi liên hoan cho học sinh vừa tốt nghiệp trung học, ví dụ như chàng thanh niên bảnh bao trong ảnh, người có may mắn được tham dự sự kiện này. Ảnh: Ed Widdis. Tàu lượn siêu tốc Colossus hoành tráng tại công viên Magic Mountain ở California (Mỹ) năm 1978. Trò chơi này từng được giới thiệu là lớn gấp đôi so với bất kỳ tàu lượn nào trước đó. Ảnh: Nick Ut. Một nữ nghệ sĩ với màn biểu diễn ngoạn mục tại công viên giải trí Kursaal ở Essex, Anh năm 1938. Cô chạy motor nhưng không nắm tay lái trên một sàn diễn gọi là "Bức tường Tử thần" (Wall of Death). Ảnh: Fox Photos. Du khách tận hưởng cảm giác hào hứng, phấn khích khi vui chơi tại một đường trượt khổng lồ ở công viên giải trí Pleasure Beach (Anh) năm 1969. Tuy nhiên, có vẻ như những bộ trang phục sang trọng, kiểu cách là một thách thức không nhỏ khi tham gia trò chơi này, nhất là đối với các quý cô, quý bà. Ảnh: AP. Đến các công viên giải trí, trò chơi "Cưỡi sóng" luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người trong những ngày hè nóng bức. Bức ảnh này được chụp năm 1977. Ảnh: George Brich. Chú voi to lớn đang "vận chuyển" người nài voi của mình bằng một cách thức... thót tim. Ảnh chụp năm 1926 tại công viên giải trí Bois de Boulogne ở Paris (Pháp). Ảnh: Topical Press Agency. Phần trình diễn "điêu luyện" của những chú cá heo luôn cuốn hút sự theo dõi của trẻ em và các vị phụ huynh. Trong bức ảnh vào khoảng năm 1960 này, chú gấu bạn thấy không phải bước ra từ rừng xanh mà chỉ là sự hóa trang của một người chăm sóc đang cho cá heo ăn. Ảnh: Keystone. Một người chuyên làm trò xoắn, uốn cơ thể, tạo hình kỳ lạ, thậm chí là biến dạng để thu hút sự chú ý của mọi người. Khoảnh khắc này được ghi lại năm 1938, tại Triển lãm Đế chế (Empire Exhibition) ở Glasgow, Scotland. Ảnh: Fox Photos. Các công viên giải trí đôi khi cũng không thiếu những hoạt động mang hơi hướng "người lớn". Bức ảnh này được chụp tại Tivoli Gardens ở Copenhagen, Đan Mạch năm 1947. Cô gái đang biểu diễn trong ảnh bắt chước Dagmar Hansen, một ca sĩ quán rượu nổi tiếng từ đầu những năm 1900 vì trang phục gợi cảm và lối trình diễn nóng bỏng. Ảnh: Froeling. Một trong những niềm vui không thể thiếu khi đến các công viên giải trí là những món ăn, thức uống hấp dẫn ở đây. Ngay từ buổi đầu, hot dog, hay bánh mì kẹp xúc xích, là sản phẩm phổ biến ở các địa điểm vui chơi. Bức ảnh đen trắng này được chụp năm 1952 tại công viên Coney Island (Mỹ). Ảnh: Keystone Features.