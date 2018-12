Ly kỳ những cuộc vượt ngục khó tin nhất thế giới

Cuộc vượt ngục khỏi trại giam tù binh chiến tranh của Đức Quốc xã Stalag Luft là ý tưởng của Roger Bushell, chỉ huy Không đoàn 92 của Anh. Ông lên kế hoạch đào 3 đường hầm mang tên Tom, Dick và Harry. 600 người đã tham gia đào những đường hầm nhỏ sâu 9 mét chỉ đủ để một người chui qua. Cuối cùng, đường hầm Harry đã giúp 76 tù nhân trốn ra ngoài. Tuy nhiên, trong số những người chạy trốn, chỉ có 3 người đến được nơi an toàn. Năm 1941, Sławomir Rawicz bị giam giữ trong một nhà tù ở Nga. Lên kế hoạch trốn thoát cùng 6 người khác, Sławomir Rawicz đã cùng những người này đi bộ về phía nam, qua sa mạc Gobi, Tây Tạng, núi Himalaya và cuối cùng đã an toàn đặt chân đến Ấn Độ. Được coi là một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất châu Âu, Maze là nơi giam giữ các thành viên thuộc Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA). Năm 1983, Bobby Storey và Gerry Kelly, 2 thành viên cốt cán của IRA đã tìm ra điểm yếu về an ninh và cuối cùng lợi dụng những sơ hở này để kiểm soát nhà tù, cải trang thành lính gác và bắt giữ các con tin. Tổng cộng có 35 tù nhân đã trốn thoát và đây được coi là một trong những cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Joaquin “El Chapo” Guzman là ông trùm ma túy Mexico, kẻ đã buôn lậu hàng tấn thuốc phiện tới Mỹ. Năm 2001, El Chapo dùng ảnh hưởng của mình để trốn thoát khỏi nhà tù và cho tới gần 13 năm sau mới bị bắt lại. Tuy nhiên, nhà tù không "cầm chân" ông trùm ma túy này lâu khi El Chapo lại trốn thoát lần 2 bằng một đường hầm thông tới một công trường gần nhà tù. Tên tội phạm két tiếng sau đó lại bị bắt và hiện vẫn chưa trốn thoát được. Henri Charrière, hay còn có biệt danh "Papillon" là một nhà văn Pháp và từng là một tù nhân. Ông đã kể lại trong cuốn tự truyện "Papillon" về những lần trốn thoát khỏi những nhà ngục châu Âu trước khi chính thức trở thành công dân Venezuela. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hầu hết những gì ông viết đều không có thật và đó có thể chỉ là những câu chuyện mà ông nghe được trong tù. T.J. Lane bị bắt giam vì đã xả súng khiến 3 học sinh thiệt mạng. Tuy nhiên, tên tội phạm này đã dùng các thanh gỗ trong phòng giam để đóng một cái thang cao gần 4 mét cùng với 2 tù nhân khác. 3 người này sau đó đã trèo lên mái và trốn thoát khỏi nhà tù. Dù vậy, cả ba đều không đi được quá xa và bị bắt lại trong 9 giờ đồng hồ. Alcatraz có lẽ là nhà tù nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi trong suốt thời gian nó tồn tại, chỉ có duy nhất một cuộc vượt ngục được coi là thành công. Clarence, John Anglin và Frank Morris lên kế hoạch trốn khỏi nhà tù một cách tỉ mỉ và đến mùa hè năm 1962, những tên tội phạm này đã thành công. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn diễn ra nhưng tất cả những gì người ta tìm thấy là một mái chèo và cái ví của Anglin. Liệu những tù nhân này trốn thoát thành công hay đã bị bão tố đại dương nuốt chửng đến nay vẫn là một câu hỏi. Ở tuổi 59, Bruce Walter Keith sống một cuộc đời bình thường như bao người khác ở Florida, có 1 gia đình và làm việc trong 1 công ty điều hòa. Tuy nhiên, cái tên thật của ông - James Robert Jones thì có một quá khứ đen tối hơn khi đã từng giết người và vượt ngục. Trốn thoát khỏi nhà tù Fort Leavenworth, James tới Floria, đổi tên và sống ở đây trong suốt 40 năm cho tới khi bị cảnh sát bắt giữ nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt. Auschwitz là trại tập trung dã man nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, Alfred Wetzler là một trong những tù nhân từng trốn thoát thành công. Trốn kỹ trong 4 ngày dưới 1 chồng gỗ lớn, Wetzler bò dưới hàng rào và nhân lúc lính gác không để ý đã chạy trốn tới Slovakia cùng với các kế hoạch và thông tin chi tiết về trại tập trung. Những thông tin này đã dẫn quân đồng minh tới và cứu sống được 120.000 người Do Thái. Nhà tù Libby ở Mỹ khét tiếng bởi sự ngược đãi tù nhân và điều kiện sống tồi tàn. Vì thế, 103 tù nhân đã lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù này bằng cách đào các đường hầm. Sau nhiều thất bại, cuối cùng họ đã tạo được 1 đường hầm và trốn ra ngoài.

