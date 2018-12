Top 3 con giáp vượng vận tài lộc năm 2019

Bạn có thuộc con giáp may mắn kiếm được bạc tỷ trong năm 2019?

Tuổi Mão

Mão là con giáp thông minh, điềm đạm và khéo léo trong giap tiếp, đối nhân xử thế. Đây chính là lý do vì sao nếu người khác gặp phải đại họa sẽ lâm vào cảnh thân bại danh liệt ngay lập tức nhưng Mão lại bình yên vượt qua mọi bão dông.

Ảnh minh họa. Bước chân vào Kỷ Hợi 2019, nhờ thế tam hợp cộng thêm thần tài theo chân Mão sẽ làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Kiếm được nhiều tiền, ở nhà cao cửa rộng, đi xe bốn bánh là chuyện dễ như trở bàn tay với Mão.



Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều là người cá tính, khôn ngoan và nhạy bén chớp lấy thời cơ để vươn lên làm giàu, tự khẳng định mình. Tất cả những điều không may xảy đến bên đời Dần chẳng thế ngáng chân hay làm khó mà chỉ khiến họ thêm vững vàng, thành công hơn trong sự nghiệp.

Năm 2019 tới, người tuổi Dần sẽ may cực may, sướng cực sướng. Họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, các kế hoạch buôn bán, kinh doanh đều là con gà đẻ trứng vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà. Đặc biệt, tháng 4/2019 Dần sẽ có cơ may đổi đời, nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ làm nên đại sự, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến tuổi Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Càng về cuối năm 2019 vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.