Top 3 con giáp trở thành đại gia tỷ đô từ nay đến Tết Nguyên Đán

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người không mưu cầu danh vọng và tiền tài nhưng họ lại có được nhiều hơn thứ họ mong muốn. Đa số người tuổi Sửu không sinh ra trong gia đình giàu có, những nhờ sự chăm chỉ, siêng năng mà họ lại có khả năng tự làm giàu cho bản thân mình. Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, tuổi Sửu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì biết giới hạn và khả năng của mình, nên tuổi Sửu có khả năng ứng biến và vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa.

Tử vi học có nói, mặc dù năm nay không phải là năm may mắn với tuổi Sửu nhưng họ đã có bản lĩnh chống chọi với bất trắc. Đặc biệt, trong thời gian tới, vận may của tuổi Sửu sẽ chuyển biến bất ngờ. Cụ thể từ giờ đến Tết, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp tuổi Sửu gầy dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình. Dự kiến đầu năm 2019, tuổi Sửu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tháng 1 này, đặc biệt là trong những ngày còn lại, người tuổi Hợi có cơ hội hốt bạc tiền, chuyển mình giàu có đầy bất ngờ. Đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, giàu có là chuyện đương nhiên. Dù là buôn bán hay làm công thì người tuổi Hợi đều có thể có túi đầy tiền.

Tử vi cho biết nếu càng đi xa người tuổi Hợi càng có nhiều bạc tiền. Một cái Tết ấm cúng đang đợi chờ con giáp này. Dù vậy, người tuổi Hợi cũng đừng quá chủ quan mà tiêu xài phí phạm.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề.

Dù năm 2018 tình duyên của Dậu trắc trở trăm bề, đi từ chông chênh này đến bất hạnh khác nhưng bù lại đường tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ.

Trong tháng cuối năm nay, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Sang năm 2019, Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!