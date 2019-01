Rùng mình với những bí ẩn chưa có lời giải đáp

Âm thanh kỳ lạ ở Taos: Trong thị trấn nhỏ Taos ở New Mexico, Mỹ người ta thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ giống với tiếng động cơ từ xa. Mặc dù có thể nghe bằng tai nhưng các thiết bị phát hiện âm thanh lại không thể thu được âm thanh này. Đến nay, vẫn không có ai biết được âm thanh bí ẩn này đã được tạo nên như thế nào. Chữ viết tay Voynich: Những bản thảo viết tay Voynich được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà con người qua hàng thế kỷ nay vẫn không thể giải mã được. Tam giác quỷ Bermuda: Được biết tới với tên gọi Tam giác Bermuda, vùng biển giữa 3 điểm Miami, Bermuda và Puerto Rico thường xảy ra những hiện tượng lạ lùng mà người ta vẫn chưa giải thích được. Các phi công thường gặp trục trặc khi bay qua đây, nhiều tàu thuyền biến mất một cách bí ẩn. Dù có nhiều giải thích được đưa ra từ hiện tượng bong bóng khí tới người ngoài hành tinh nhưng đến nay vẫn không ai biết điều gì thực sự xảy ra ở vùng biển bí ẩn này. Bản mật mã Kryptos: Ngay bên ngoài trụ sở của CIA ở Langley, Virginia là một bức điêu khắc với những dòng mật mã kỳ quặc. Tác phẩm này này được Jim Sanborn tạo nên, gồm có 4 đoạn mật mã. Đến nay, chỉ có 3 đoạn mật mã được giải còn đoạn mật mã thứ tư vẫn là một câu đố, thậm chí cả với những bộ não thông minh nhất CIA. Ở Staffordshire, Anh có một bức điêu khắc thách thức những học giả thông tuệ nhất với một đoạn mã hóa mang tên DOUOSVAVVM. Mặc dù bức điêu khắc này được xây dựng từ thế kỷ 18 nhưng những ký tự trên đó vãn chưa bao giờ được giải mã. Dòng chữ bí ẩn: Tháng 12/1948, xác một người đàn ông không rõ danh tích được tìm thấy trên bãi biển Somerton nằm ở Adelaide, Australia. Điều kỳ lạ là trong một túi áo của người này có một mẩu giấy với dòng chữ "Tamam Shud", nghĩa là "kết thúc". Mặc dù các chính phủ trên thế giới cố gắng xác định người đàn ông này là ai nhưng đến nay danh tính của người này vẫn là một bí ẩn. Những bức thư của sát thủ Zodiac: Trong suốt những năm 1960 - 1970, sát thủ Zodiac là "bóng ma" gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu vực Vịnh San Francisco. Tên sát thủ này đã gửi những bức thư đã được mã hóa tới cảnh sát và báo chí tiết lộ thân phận của hắn. Tuy nhiên, người ta mới chỉ "đọc" được 1 bức thư, còn 3 bức thư còn lại và danh tính kẻ sát nhân này vẫn chưa bao giờ được tiết lộ. Georgia Guidestones: Được coi là "phiên bản Stonehenge" ở Mỹ, những phiến đá soi đường Georgia Guidestones nằm ở hạt Elbert ẩn chứa những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp. Trên những phiến đá được xây dựng năm 1979 này có các dòng chữ được viết bằng tiếng Anh, tiếng Swahili, tiếng Hindu, tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không ai biết chúng có nghĩa là gì và vì sao chúng được tạo nên. Rongorongo: Những ký hiệu bí ẩn được tìm thấy trên các tấm gỗ trên đảo Phục Sinh vẫn là một thách thức với nhân loại. Quái vật chân to: Quái vật chân to (Bigfoot) được cho là một sinh vật sống ở vùng núi Mỹ và Canada. Đến nay người ta vẫn không rõ đó là sinh vật gì khi lúc đầu, người ta cho rằng đó là một con khỉ đột nhưng dáng đi của nó lại giống một con người hơn. Thành phố Atlantis: Dựa trên những ghi chép của triết gia Plato từ những năm trước công nguyên, người ta tin rằng thành phố Atlantis có thể đã từng tồn tại nhưng hiện giờ nó đã bị chìm sâu dưới biển do một thảm họa thiên nhiên gây nên. Người ngoài hành tinh: Từ những bí ẩn trên Đảo Phục Sinh, Tam giác quỷ Bermuda và thậm chí trong sự cố Roswell trong Thế chiến thứ 2, nhân loại luôn đặt câu hỏi về việc liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Khi làm việc trong Dự án SETI (Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất) tại Đài Quan sát Perkins của Đại học Wesleyan ở Ohio, Jerry R. Ehman đã thu được một tín hiệu 72 giây từ chòm sao Nhân Mã. Tuy nhiên, đến nay tín hiệu "wow" mà ông thu được vẫn không rõ từ cái gì phát ra và ý nghĩa là gì. Khi DB Cooper cướp 200.000 USD trên máy bay Boeing 727, hắn đã nhảy dù thoát khỏi máy bay. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa tìm thấy tên cướp này và đây vẫn là vụ án duy nhất chưa có lời giải đáp của lịch sử hàng không Mỹ. Nền văn minh Nazca đã tạo nên những hình vẽ khổng lồ trên bề mặt Trái Đất. Những hình vẽ này bao gồm mọi thứ từ nhện, khỉ, cá mập, hoa... Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người ta không biết những người Nazca đã làm như thế nào để vẽ những hình khổng lồ như vậy. Năm 1974, một nhóm công nhân Romania đã phát hiện ra 3 vật thể khác nhau trong một mương cát sâu 10 mét. Hai vật thể trong số đó được xác định là xương của những con voi cách đây 2,5 triệu năm. Vật thể thứ 3 là một mảnh nhôm được tìm thấy cùng với những mảnh xương cổ. Phát hiện này đã thách thức các nhà nghiên cứu bởi ngay cả từ thế kỷ 19, nhôm cũng không dễ được tạo ra chứ chưa nói tới thời gian lâu như vậy./.

