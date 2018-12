Top 3 con giáp tài lộc nhiều như lá mùa thu trong năm 2019

Nhờ Thần Phật ưu ái nên năm 2019 3 con giáp này sẽ nhận được vô vàn may mắn, tài lộc.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Ảnh minh họa. Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên năm 2019 sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.



Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang khí chất phi phàm, tài hoa xuất chúng. Con giáp này tâm địa thiện lương nên được Bồ Tát phù hộ.

Năm 2019, Cung tiền tài của người tuổi Thìn có “Tài Điền Quý Nhân” và “Hỉ Tài Tinh” phù hộ nên tài vận bùng phát.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng đại phát trong năm Kỷ Hợi. Sự nghiệp, tài vận đều thịnh phát, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng về việc kiếm tiền nữa bởi làm bất cứ việc gì cũng thu được những khoản thu nhập kếch xù.

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm thuộc mệnh tam hợp với người tuổi Mùi nên con giáp này làm đâu thắng đó, may cực may, giàu cực giàu. Dẫu vì sống tình cảm mà vuột mất rất nhiều cơ may, dẫu bị không ít người ganh ghét đố kỵ nhưng Mùi vẫn cứ đường hoàng tiến về phía trước, tự thân lập nghiệp và tạo được tiếng vang.

Năm 2019, Mùi sẽ muốn gì được nấy, công thành danh toại. Đặc biệt, tháng 3 con giáp này sẽ được nhận lộc trời cho, thăng chức tăng lương là chuyện hiển nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.