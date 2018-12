Khó tin nhà thờ xây hàng trăm năm chưa hoàn thành

Basilica de San Petronio là nhà thờ độc đáo, thu hút đông khách du lịch ghé thăm khi đến quảng trường trung tâm tại thành phố Bologna, Italy. Là một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới, Basilica de San Petronio có mặt tiền độc nhất vô nhị với nửa trên xây gạch cũ kỹ còn nửa dưới ốp đá cẩm thạch nổi bật. Đặc biệt, nửa dưới mặt tiền nhà thờ Basilica de San Petronio là những tác phẩm điêu khắc gợi nhớ tới nhiều điển tích trong Kinh thánh. Trước việc mặt tiền của nhà thờ được xây đặc biệt như vậy, nhiều người tò mò tìm hiểu lý do vì sao. Câu trả lời là hết tiền nên nhà thờ mới có mặt tiền như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, thiếu tiền chỉ là một phần của vấn đề. Cụ thể, nhà thờ Basilica de San Petronio được xây dựng từ năm 1390. Khi ấy, công trình này được xây dựng với mục đích làm không gian công cộng, một đền thờ tư nhân chứ không phải nhà thờ. Về sau, người ta phá bỏ ít nhất 8 tháp chuông và nhà thờ nhỏ ở quảng trường trung tâm để xây dựng nhà thờ Basilica de San Petronio. Việc xây dựng nhà thờ diễn ra trong nhiều thế kỷ. Vào thế kỷ 16, chính quyền thành phố quyết định nhà thờ Basilica de San Petronio phải "khủng" hơn để thể hiện sự giàu có và tầm quan trọng ngày càng tăng của Bologna với đất nước. Vì vậy, kiến trúc sư Arduino Arriguzzi đã đưa ra thiết kế mới cho nhà thờ Basilica de San Petronio. Theo đó, công trình này được thiết kế có hình dáng giống cây thánh giá với quy mô tráng lệ hơn Thánh đường La Mã ở Rome. Do chính quyền chưa tìm được phương án cho việc hoàn thiện nhà thờ Basilica de San Petronio nên cho đến nay mặt tiền của công trình này vẫn dang dở. Bên trong nhà thờ có một bức bích họa lớn do họa sĩ Giovanni da Modena vẽ vào thế kỷ 15. Bức tranh mô tả nhà tiên tri Mohammed bị tra tấn ở địa ngục và bị một con quỷ nuốt chửng. Nội dung bức tranh trên khiến những người Hồi giáo chính thống tức giận. Vì vậy, một nhóm khủng bố có liên quan tới mạng lưới al-Qaida đã cố gắng tiếp cận nhà thờ để phá hủy bức tranh trên nhưng thất bại. Mời độc giả xem video: Giỗ tổ nghề sân khấu ở nhà thờ 100 tỷ (nguồn: VCT14)

