Rùng mình những thú vui chết chóc đẫm máu nhất thời cổ đại

Pankration là môn võ cổ truyền của người Hy Lạp cổ đại được đánh giá là thú vui chết chóc, tàn bạo và đẫm máu. Môn võ đối kháng này được sử dụng như một môn thể thao và một loại hình chiến đấu. Hai đối thủ tham gia trận so tài Pankration sẽ không tuân theo bất cứ luật lệ nào. Trận đấu chỉ kết thúc khi có một người chết hoặc gần như vậy. Mỗi đối thủ có thể sử dụng mọi chiêu thức tấn công để đánh bại đối thủ như bẻ ngón tay, siết cổ... Dù là người thắng cuộc hay bại trận thì người nào cũng bị thương nghiêm trọng. Nhiều trường hợp mất mạng sau khi trận đấu kết thúc được vài ngày. Môn thể thao Naumachia nổi tiếng lịch sử La Mã cổ đại bởi tính chất nguy hiểm của thú vui rùng rợn này. Theo các tài liệu lịch sử, Naumachia là môn thể thao mô phỏng lại những trận thủy chiến đẫm máu của người La Mã được tổ chức ở các đấu trường nhằm mua vui cho vua chúa và người dân. Hàng ngàn người tham gia một trận chiến Naumachia để nó trông giống như trận thủy chiến thực sự. Đối tượng tham gia thường là tù nhân, tù binh chiến tranh và nô lệ. Dù là trận thủy chiến mô phỏng nhưng sự tàn khốc của Naumachia khiến người đời khiếp sợ bởi 2 bên tham chiến sẽ chiến đấu cho tới khi một bên hoàn toàn bị giết sạch. Khi ấy, máu của những người tham gia môn thể thao Naumachia sẽ thấm đẫm các khoang tàu và khiến mặt nước chuyển sang màu đỏ. Do vậy, mọi tù nhân, nô lệ đều cố gắng giành chiến thắng nếu không muốn bị giết chết. Pelota Purepecha được coi là tiền thân của khúc côn cầu. Thú vui hãi hùng này có nguồn gốc từ Mexico được đánh giá là vô cùng nguy hiểm đối với người chơi. Những người tham gia Pelota Purepecha sẽ chơi với một quả bóng được bôi nhựa thông rồi châm lửa khiến nó cháy suốt trận đấu được tổ chức vào buổi tối. Các đấu sĩ của hai đội sẽ dùng gậy gỗ được thiết kế không bắt lửa để đánh bóng về phía sân của đối thủ. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ trở thành đội chiến thắng. Do chơi với quả bóng luôn rực cháy nên người chơi gặp nhiều nguy hiểm như bỏng nặng trong lúc di chuyển và kiểm soát bóng. Mời độc giả xem video: Trà chiều kiểu Anh: Thú vui của giới trẻ (nguồn: VTC)

Pankration là môn võ cổ truyền của người Hy Lạp cổ đại được đánh giá là thú vui chết chóc, tàn bạo và đẫm máu. Môn võ đối kháng này được sử dụng như một môn thể thao và một loại hình chiến đấu. Hai đối thủ tham gia trận so tài Pankration sẽ không tuân theo bất cứ luật lệ nào. Trận đấu chỉ kết thúc khi có một người chết hoặc gần như vậy. Mỗi đối thủ có thể sử dụng mọi chiêu thức tấn công để đánh bại đối thủ như bẻ ngón tay, siết cổ... Dù là người thắng cuộc hay bại trận thì người nào cũng bị thương nghiêm trọng. Nhiều trường hợp mất mạng sau khi trận đấu kết thúc được vài ngày. Môn thể thao Naumachia nổi tiếng lịch sử La Mã cổ đại bởi tính chất nguy hiểm của thú vui rùng rợn này. Theo các tài liệu lịch sử, Naumachia là môn thể thao mô phỏng lại những trận thủy chiến đẫm máu của người La Mã được tổ chức ở các đấu trường nhằm mua vui cho vua chúa và người dân. Hàng ngàn người tham gia một trận chiến Naumachia để nó trông giống như trận thủy chiến thực sự. Đối tượng tham gia thường là tù nhân, tù binh chiến tranh và nô lệ. Dù là trận thủy chiến mô phỏng nhưng sự tàn khốc của Naumachia khiến người đời khiếp sợ bởi 2 bên tham chiến sẽ chiến đấu cho tới khi một bên hoàn toàn bị giết sạch. Khi ấy, máu của những người tham gia môn thể thao Naumachia sẽ thấm đẫm các khoang tàu và khiến mặt nước chuyển sang màu đỏ. Do vậy, mọi tù nhân, nô lệ đều cố gắng giành chiến thắng nếu không muốn bị giết chết. Pelota Purepecha được coi là tiền thân của khúc côn cầu. Thú vui hãi hùng này có nguồn gốc từ Mexico được đánh giá là vô cùng nguy hiểm đối với người chơi. Những người tham gia Pelota Purepecha sẽ chơi với một quả bóng được bôi nhựa thông rồi châm lửa khiến nó cháy suốt trận đấu được tổ chức vào buổi tối. Các đấu sĩ của hai đội sẽ dùng gậy gỗ được thiết kế không bắt lửa để đánh bóng về phía sân của đối thủ. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ trở thành đội chiến thắng. Do chơi với quả bóng luôn rực cháy nên người chơi gặp nhiều nguy hiểm như bỏng nặng trong lúc di chuyển và kiểm soát bóng. Mời độc giả xem video: Trà chiều kiểu Anh: Thú vui của giới trẻ (nguồn: VTC)